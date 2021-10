Video Gol Highlights Spal-Como 1-1: sintesi 24-10-2021

Risultato Spal-Como 1-1: nulla di fatto tra estensi e lariani, che si dividono la posta in palio al termine di un match molto combattuto e godibile.

Gliozzi segna immediatamente e ad un quarto d’ora dal termine arriva uno sfortunato autogol di Vignali a ripristinare la parità.

Le due squadre non si superano e rimangono appaiate al 14° posto con 10 punti a testa.

Sintesi Spal-Como 1-1

La partita si mette subito bene per i comaschi, che al 2° minuto sono già avanti: Chajia cerca la porta da fuori are senza particolari pretese, ma il suo tiro centrale e debole viene incredibilmente non trattenuto da Thiam ed è facile per Gliozzi, appostato sotto porta, depositare in rete.

Al 5° ci prova anche Arrigoni, su invito di Chajia, ma stavolta Thiam è attento e para in due tempi. Al 15° si vedono finalmente gli estensi con Colombo, che entra in area e calcia sul palo di Gori, che copre bene.

Ancora più impegnativo è, per Gori, il tiro da circa venticinque metri di Viviani al minuto 24: il portiere lariano respinge con i pugni.

Al 34° la Spal pareggia con un colpo di testa di Latte Lath sugli sviluppi di un calcio piazzato, tuttavia Vicari è in offside e il VAR lo ravvisa. L’ultima emozione prima del riposo è un tiro di Viviani cui la deviazione di Seck conferisce una particolare pericolosità, ma anche in questo caso Gori c’è e alza sopra la traversa. Dopo quest’azione, si torna negli spogliatoi.

Il Como potrebbe raddoppiare al 53° con l’inesauribile Chajia, che prova ad approfittare di un rinvio errato di Thiam per battere a rete, ma il portiere spallino si riscatta e gli chiude lo specchio.

Al 66° viene impegnato nuovamente Gori, bravissimo su un destro pericoloso di Viviani. Tra il 72° e il 75° il Como ha tre chance enormi: prima Thiam ferma Arrigoni lanciato a rete e poi i lombardi colgono traversa e palo rispettivamente con Arrigoni e Kabashi.

Come spesso accade la squadra che attraversa il suo miglior momento viene trafitta a sorpresa: Colombo in area si gira e conclude provocando una carambola tra Cagnano e Vignali con autogol sfortunato di quest’ultimo.

Tra 82° e 88° Gori salva ancora i comaschi dalla capitolazione, prima respingendo una sventola di Viviani e il successivo tap-in di Melchiorri e poi deviando oltre il palo un altro tiro del numero 11 di casa. Non succede altro, nemmeno nei cinque minuti di recupero concessi.

Tabellino Spal-Como 1-1

Spal (4-2-3-1): Thiam; Dickmann, Vicari, Capradossi, Tripaldelli; Esposito (77′ Crociata), Viviani; Seck (77′ D’Orazio), Mancosu, Latte Lath (60′ Melchiorri); Colombo (86′ Mora). Allenatore: Clotet

Como (4-4-2): Gori; Vignali, Scaglia, Varnier, Cagnano; Iovine, Arrigoni, Bellemo, Chajia (64′ Parigini); La Gumina (70′ Cerri), Gliozzi (70′ Kabashi). Allenatore: Gattuso

Marcatori: 2′ Gliozzi e 77′ aut. Vignali

Arbitro: Abbattista

Ammoniti: Bellemo, Vignali, Scaglia e Kabashi

