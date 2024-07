Video Gol Highlights Spagna-Francia 2-1: sintesi 09-07-2024

Il Risultato di Spagna-Francia 2-1, Semifinale Euro 2024: gli iberici vincono di misura e volano alla finale di Berlino del 14 luglio.

Kolo Muani sorprende la Spagna, che poi ribalta il risultato nel giro di cinque minuti.

La Sintesi di Spagna-Francia 2-1

Grande lo spettacolo offerto nella prima metà del primo tempo dalle due squadre. Più guardinga la Francia, più propositiva la Spagna, che al 5° va già vicina al vantaggio: Yamal lavora bene sulla sinistra e scodella un traversone in area per Fabian Ruiz, che di testa manda il pallone oltre la traversa malgrado sia in posizione più che favorevole.

Pochi minuti soltanto e, al 9°, la Francia riesce a sorprendere le Furie Rosse: sempre dalla corsia mancina Mbappé crossa in direzione del secondo palo e trova la testa di Kolo Muani per l’impatto vincente. E’ il primo gol su azione dei transalpini dopo due autoreti e un rigore.

Dopo un pericoloso tiro dello stesso Mbappé ribattuto dagli iberici, la Spagna torna avanti e pareggia: al 21° Lamine Yamal trova finalmente il suo primo, meraviglioso, gol nella competizione sorprendendo Maignan con una spettacolare conclusione a giro di sinistro dalla lunga distanza.

Quattro minuti dopo, la Spagna è ancora avanti e raddoppia con Dani Olmo, che prende palla dopo un cross di Jesus Navas ribattuto, elude due difensori e segna con un diagonale che termina in rete malgrado il disperato tentativo di salvataggio di Koundé.

Poco altro da dire per quanto riguarda la seconda metà del tempo, molto più tattica e senza lampi fino al termine.

Nella ripresa accade pochissimo. La Spagna si difende con ordine dagli attacchi della Francia che, in particolar modo attraverso le corsie laterali, creano qualche azione interessante senza però impensierire granché Unai Simon.

All’82° la prima fiammata spagnola con il solito Yamal, che sfiora la traversa con un colpo di esterno sinistro da fuori area, mentre poco dopo Mbappé fa tutto bene per poi entrare in area e calciare in curva da posizione ottimale. L’ultima emozione è un colpo di testa alto di Griezmann.

Il Tabellino di Spagna-Francia 2-1

Spagna (4-2-3-1): Unai Simon; Jesus Navas (58′ Dani Vivian), Nacho Fernandez, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian Ruiz; Yamal (94′ Ferran Torres), Dani Olmo (77′ Merino), Nico Williams (94′ Zubimendi); Morata (77′ Oyarzabal). CT: De La Fuente

Francia (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Hernandez; Kanté (62′ Griezmann), Tchouameni, Rabiot (62′ Camavinga); Dembelé (79′ Giroud), Kolo Muani (62′ Barcola), Mbappé. CT: Deschamps

Marcatori: 9′ Kolo Muani, 21′ Yamal e 25′ Dani Olmo

Arbitro: Vincic (SLO)

Ammoniti: Jesus Navas, Tchouameni, Camavinga e Yamal

