Video Gol Highlights Slovenia-Serbia 1-1: sintesi 20-06-2024

Il Risultato di Slovenia-Serbia 1-1, 2° giornata Gruppo C: il derby balcanico si conclude con un risultato di parità che appare giusto per quel che si è visto in campo, ma sa di beffa per gli sloveni per come è giunto.

A venti minuti dal termine Karnicnik porta in vantaggio la Slovenia, ma la festa è bruscamente interrotta dal pareggio di Jovic al 96°

La Slovenia va a 2 punti e la Serbia a 1. Più tardi il match tra inghilterra e Danimarca darà un quadro più chiaro su questo raggruppamento.

La Sintesi di Slovenia-Serbia 1-1

I più aggressivi in apertura di match sono gli sloveni, pericolosi per due volte con le conclusioni di Gnezda Cerin al 4° e di Mlakar all’8°, ma in entrambe le occasioni Rajkovic fa buona guardia, soprattutto sulla conclusione ravvicinata, respinta in corner con un’uscita tempestiva, del numero 17.

La Serbia soffre lungamente il pressing dei vicini di casa e Mladenovic deve ricorrere alle cattive per fermare un avversario facendosi ammonire. Come contro gli inglesi, comunque, è proprio l’esterno l’uomo più brillante e da un dialogo di prima con Mitrovic nasce il bel cross in area per Vlahovic, che al minuto 27 prova la torsione senza spaventare Oblak.

Al 31° i serbi sono ancora insidiosi su azione da calcio d’angolo, ma il colpo di testa di Mitrovic, forse toccato da un avversario, sfila a lato di poco. Inutili le richieste di corner del numero 9.

Al 38° la Slovenia sfiora il vantaggio: Elsnik chiede l’uno-due a Sesko, ma è Lukic che gli ridà involontariamente il pallone mettendolo in condizione di calciare dal limite dell’area andando a colpire il palo; il tentativo di Sesko di ribadire in rete, essendo la punta in caduta, finisce sul fondo.

Al minuto 42 anche Oblak diviene protagonista con una provvidenziale parata sul tocco di punta ravvicinatissimo di Mitrovic, servito da Zivkovic, ma in caso di lieto fine probabilmente il VAR avrebbe annullato la rete per il fuorigioco, evidente per quanto non gigantesco, dello stesso esterno destro serbo.

Il bellissimo primo tempo, nel quale è mancato solo il gol, finisce dopo un solo minuto di recupero con un calcio d’angolo per i serbi senza esito.

Tre minuti dopo il nuovo fischio d’inizio, la Serbia, nella quale c’è ora Gacinovic in luogo di Mladenovic, si presenta nell’area slovena e sfiora il vantaggio: Tadic mette Mitrovic davanti a Oblak, ancora una volta bravissimo a opporsi con il corpo.

Si avvicinano ancora al gol i serbi al 51° con Mitrovic, il cui colpo di testa viene allontanato proprio sulla linea di porta da un difensore.

E’ una Serbia migliore quella del secondo tempo e la Slovenia sembra patirla particolarmente, anche se è proprio quest’ultima a mancare ancora una volta il vantaggio al minuto 60 con un gran tiro da fuori di Sesko che Rajkovic devia in corner con un bel colpo di reni.

A metà ripresa entrano in campo anche Jovic e Milinkovic-Savic rispettivamente per l’ancora spento Vlahovic e Lukic, due sostituzioni che incrementano la qualità e i centimetri del centrocampo e, così spera Stojkovic, la pericolosità di un attacco finora ben retto da Mitrovic, particolarmente pericoloso oggi, ma poco fortunato al momento del dunque.

Al 69° la svolta del match: un errato controllo di Gacinovic consente a Karnicnik non solo di recuperare, ma anche di innescare il rapido contropiede sloveno con il lancio per Elsnik e addirittura di andare a battere a rete sotto porta.

La Serbia ora non può più indugiare e si lancia in avanti a caccia del pareggio, ma la traversa si frappone tra il tiro da centro-area di Mitrovic, davvero sfortunato, e il gol dell’1-1.

Al 79° Karnicnik sfiora la sorprendente doppietta con un rasoterra da fuori area che esce di poco. Stesso esito anche per la bella azione personale dell’altro subentrato serbo Samardzic, che dialoga con Ilic, si accentra e poi decentra lievemente saltando i suoi avversari rilaciando, infine, un sinistro insidioso che sfila fuori di non molto.

La Serbia è ancora pericolosissima al minuto 85 con una diabolica punizione di un altro giocatore entrato da poco, Birmancevic, che costringe Oblak a deviare in corner.

I minuti passano inesorabili, in campo piovono bicchieri di plastica e Janza ne approfitta per perder tempo ottenendo un cartellino giallo. La difesa ferrea della Slovenia regge agli inevitabili attacchi serbi fino alla beffa al minuto 95: un corner battuto da Ilic arriva sulla testa di Jovic, che trafigge Oblak e sancisce il definitivo 1-1.

Highlights e Video Gol di Slovenia-Serbia 1-1

Il Tabellino di Slovenia-Serbia 1-1

Slovenia (4-4-2): Oblak; Karnicnik, Drkusic, Bijol, Janza; Stojanovic (76′ Verbic), Elsnik (91′ Brekalo), Gnezda Cerin, Mlakar (64′ Gorenc-Stankovic); Sporar, Sesko (76′ Vipotnik). CT: Kek

Serbia (3-4-1-2): Rajkovic; Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic; Zivkovic (82′ Birmancevic), Ilic, Lukic (64′ Milinkovic-Savic), Mladenovic (46′ Gacinovic); Tadic (82′ Samardzic); Vlahovic (64′ Jovic), Mitrovic. CT: Stojkovic

Marcatori: 69′ Karnicnik e 96′ Jovic

Arbitro: Kovacs (ROM)

Ammoniti: Mladenovic, Lukic, Janza, Jovic, Gacinovic e Vipotnik

