Video Gol Highlights Siviglia-Borussia Dortmund 2-3: Sintesi 17-2-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Siviglia-Borussia Dortmund 2-3, Andata Ottavi di finale Champions League: la sblocca Suso, poi i tedeschi rimontano con la rete Dahoud e la doppietta di Haaland, palo di Oscar Rodriguez su punizione, segna anche De Jong

Il Borussia Dortmund batte il Siviglia in rimonta all’Estadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia nella sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League.

E’ una vittoria assolutamente fondamentale per i tedeschi, che arrivavano da un periodo di grande difficoltà in patria e, di fatto, ipotecano la qualificazione ai quarti, visto che servirà una vittoria con due gol di scarto agli andalusi per sperare nel passaggio del turno.

La sintesi di Siviglia-Borussia Dortmund 2-3

E’ una partita molto bella e divertente nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. I padroni di casa partono meglio, dimostrando di avere idee più precise palla al piede, rispetto agli ospiti, troppo farraginosi in fase di costruzione di gioco.

Al 7′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con una conclusione di Suso deviata da Hummels.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e pressano con maggiore aggressività i padroni di casa, che non riescono a gestire il vantaggio con la giusta personalità, rischiando sulle giocate di Sancho.

Al 19′ minuto gli ospiti pareggiano con una magia di Haaland, che serve Dahoud al limite dell’area di rigore, tiro a fulmicotone imparabile per il portiere.

Gli ospiti ci credono nella rimonta e, infatti, passano in vantaggio al 27′ minuto ribaltando il risultato con Haaland, al termine di uno scambio con Sancho in un’azione iniziata a centrocampo.

I padroni di casa accusano il colpo di questo uno due, vanno in completa balia degli ospiti, che dominano in campo continuando a macinare gioco ed occasioni con il solito Haaland, miracolo del portiere, e l’impreciso Hummels.

Nel finale, dopo una parata di Hitz sul tentativo in area di rigore di Diego Carlos sugli sviluppi di un calcio piazzato, al 43′ minuto gli ospiti calano il tris con la doppietta di Haaland, su assist di Reus, al termine di un contropiede sull’errore di Rakitic.

Nel secondo tempo i padroni di casa provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, mentre gli ospiti cercano di gestire il risultato e approfittare della splendida serata degli attaccanti.

CI provano Gomez e Escudero prima del palo colpito da Oscar Rodriguez su calcio di punizione, mentre la rovesciata di Brandt in area di rigore è pretenziosa.

Al 84′ minuto i padroni di casa provano a dare un senso agli ultimi minuti tornando in partita con la zampata di De Jong sugli sviluppi di un calcio piazzato di Oscar Rodriguez.

Nell’assalto finale dei padroni di casa, in verità sono gli ospiti a rischiare di segnare approfittando degli spazi concessi dagli avversari, ma Sancho è stranamente poco cinico sotto porta.

Video Gol Highlights di Siviglia-Borussia Dortmund 2-3

Il tabellino di Siviglia-Borussia Dortmund 2-3

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou 6; Navas 6,5, Koundè 5, Diego Carlos 5,5, Escudero 5,5; Jordan 5,5 (72′ Oscar 6,5), Fernando, Rakitic 5 (46′ Gudelj 5,5); Suso 6 (59′ De Jong 6,5), En-Nesyri 5 (60′ Munir 6), Gomez 5,5 (60′ Torres 6). All. Lopetegui

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Hitz 6,5; Morey 6, Akanji 6,5, Hummels 6,5, Guerreiro 6 (77′ Passlack s.v.); Emre Can 6,5, Bellingham 6; Sancho 7, Reus 7 (80′ Brandt s.v.), Dahoud 7 (90′ Meunier s.v.); Haaland 7,5. All. Terzic.

Gol: 7′ Suso (S), 19′ Dahoud (B), 27′ Haaland (B), 43′ Haaland (B), 84′ De Jong (S)

Assist: Sancho (B), Reus (B), Oscar (S)

Ammoniti: Hummels (B), Oscar (S), Haaland (B)

