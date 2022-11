Video Gol Highlights Senegal-Olanda 0-2: Sintesi 21-11-2022

Video Gol e Highlights Senegal-Olanda 0-2, 1° Giornata Gruppo A Mondiali Qatar 2022: segnano Gakpo e Klaassen

L’Olanda batte il Senegal all’Al Thumana Stadium di Doha nella prima giornata del Gruppo A della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

E’ una vittoria di importanza vitale per gli olandesi, visto che riescono a conquistare tre punti in un vero e proprio scontro diretto contro i senegalesi.

Sintesi di Senegal-Olanda 0-2

Da una parte, il ct Aliou Cisse schiera Sabaly, Koulibaly, Cisse e Diallo in difesa a protezione di Mendy, mentre in mediana ci sono l’altro Mendy e Kouyate con Gueye e in attacco la scelta ricade su Diatta e Sarr con Dia.

Solita squadra tatticamente difficile da leggere per il ct Louis Van Gaal, che punta su Dumfries, De Ligt, Van Dijk, Ake e Blind in difesa, schierando Berghuis e De Jong in mediana e un tridente d’attacco formato da Gakpo, Janssen e Bergwijn.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che i ritmi sono abbastanza intensi. Le due squadre risultano ordinate e compatte in fase difensiva e non riescono a sfondare a centrocampo, nonostante il tentativo di possesso palla.

Al clamoroso errore di Gakpo sotto porta risponde Sarr, impreciso, così come Blind e Van Dijk ci provano inutilmente di testa e ancora Berghuis non impensierisce il portiere avversario.

Non cambia molto il copione della partita in un secondo tempo altrettanto equilibrato, con l’unica differenza che gli olandesi provano ad essere più offensivi.

Dopo i tentativi di Van Dijk e Berghuis, con De Ligt ammonito, entrano Depay, Jakobs, Dieng, Gueye, Jackson, Klaassen e Koopmeiners al posto di Janssen, Diallo, Dia, che impegna anche Noppert, bravo anche su Gueye, Kouyate, Diatta, Bergwijn e Berghuis.

All’84′ minuto gli olandesi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Gakpo, colpo di testa sul perfetto cross di De Jong.

Nella reazione finale gli olandesi si rendono pericolosi con Dieng, ma si sbilanciano troppo e subiscono il raddoppio al 100′ minuto di Klaassen, tap-in vincente sulla respinta del portiere al tentativo di Depay, dopo i gialli a Mendy e Gueye e l’entrata in campo di De Roon per Gakpo.

Highlights e Video Gol di Senegal-Olanda 0-2:

Tabellino di Senegal-Olanda 0-2

Senegal (4-3-3): E. Mendy; Sabaly, Koulibaly, P. Cissé, Diallo (62’Jakobs); I. Gueye, Kouyate (74’P.Gueye), N. Mendy; Diatta (74’Jackson), Dia (69’Dieng), I. Sarr. Allenatore A. Cissé

Olanda (3-4-1-2): Noppert; De Ligt, Van Dijk, Aké; Dumfries, Berghuis (79’Klaassen) , De Jong, Blind; Gakpo (94’De Roon); Janssen (62’Depay), Bergwijn (79’Koopmeiners). Allenatore Van Gaal

GOL: 84′ Gakpo, 99′ Klaassen

ASSIST: de Jong