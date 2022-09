Video Gol Highlights Sassuolo-Udinese 1-3: Sintesi 11-9-2022

Video Gol e Highlights Sassuolo-Udinese 1-3, 6° Giornata Serie A: segnano Frattesi, Samardzic e una doppietta di Beto, espulso Ruan

L’Udinese batte in rimonta il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nella sesta giornata di Serie A.

Grandissima vittoria per i friulani, che racimolano la quarta vittoria consecutiva in campionato, portandosi a quota tredici punti e al secondo posto in classifica.

Malissimo gli emiliani, che perdono dopo tre pareggi consecutivi e solo sei punti conquistati finora.

Sintesi di Sassuolo-Udinese 1-3

Assenti Berardi, Muldur, Defrel, Traore e Romagna per Alessio Dionisi, che punta su Toljan, Ruan, Ferrari e Rogerio a protezione di Consigli, Frattesi, Lopez e Henrique in mediana, mentre in attacco giocano Lauriente, Pinamonti e Kyriakopoulos.

Non ci sono Bijol e Masina per Andrea Sottil, che schiera Perez, Becao e Ebosse davanti a Silvestri, Udogie e Pereyra sulle fasce con la conferma di Lovric in mediana con Walace e Arslan, mentre in attacco viene scelto Success con Deulofeu.

E’ una partita molto bella nel primo tempo, visto che i ritmi risultano intensi. I padroni di casa provano a fare possesso palla, ma gli ospiti sono perfetti in fase difensiva e molto più reattivi e propositivi in contropiede.

Infatti, gli ospiti sfiorano più volte il gol del vantaggio con Success, Lovric, Ebosse e Deulofeu dopo l’ammonizione di Becao e dello stesso Ebosse.

Al 33′ minuto a sbloccare il risultato sono i padroni di casa, che trovano il gol del vantaggio inaspettatamente con Frattesi su assist geniale di Lauriente.

⏱️ HT | Il gol di Frattesi porta in vantaggio in neroverdi al break! ⚽️#SassuoloUdinese 1️⃣-0️⃣ pic.twitter.com/IhCwctaJAQ — Lega Serie A (@SerieA) September 11, 2022

Nel finale succede di tutto con la grande razione degli ospiti, che si rendono pericolosi con Deulofeu, il raddoppio sbagliato da Lauriente e l’espulsione per rosso diretto di Ruan per fallo da ultimi uomo su Success al 43′ minuto.

Il secondo tempo inizia con le sostituzioni che vedono coinvolti Ayhan, Samardzic e Ehizibue entrare al posto di Kyriakopoulos, Arslan e Ebosse.

Viene ammonito Ehizibue tra le due belle occasioni capitate nei piedi di Samardzic e Lauriente, che è protagonista nella girandola dei cambi successiva insieme a Frattesi, Success e Walace, rilevati da Thorstvedt, Harroui, Beto e Nestorovski prima del giallo a Lopez.

Al 75′ minuto gli ospiti riescono a pareggiare proprio con l’appena entrato Beto su assist di Pereyra, al termine di una bella azione iniziata da Deulofeu.

Entrano Marchizza, Makengo e Alvarez per Pinamonti, Deulofeu e Henrique, ma al 91′ minuto gli ospiti ribaltano il risultato completando la rimonta con Samardzic, grandissima conclusione imparabile per il portiere.

E al 93′ minuto chiude i giochi Beto, che si regala una bella doppietta scattando sul filo del fuorigioco.

⏱️ FT | La doppietta di Beto e la prodezza di Samardzic regalano la vittoria all’@Udinese_1896 ! 🔥#SassuoloUdinese 1️⃣-3️⃣ pic.twitter.com/4aw9eJAIEQ — Lega Serie A (@SerieA) September 11, 2022

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Udinese 1-3:

Tabellino di Sassuolo-Udinese 1-3

Marcatori: 32’ p.t. Frattesi (S), 29’ s.t. Beto (U), 45’ s.t. Samardzic (U), 45’ + 3’ s.t. Beto (U)



Assist: 32’ p.t. Laurienté (S), 29’ s.t. Pereyra (U), 45’ s.t. Pereyra (U), 45’ + 3’ s.t. Lovric (U)







Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Tressoldi, Ferrari, Rogerio; Frattesi (22’ s.t. Harroui), Lopez, Henrique (45’ s.t. Alvarez); Laurienté (22’ s.t. Thorstvedt), Pinamonti (35’ s.t. Marchizza), Kyriakopoulos (1’ s.t. Ayhan). All. Dionisi





Udinese (4-4-2): Silvestri; N. Perez, Becao, Ebosse (1’ s.t. Ehizibue), Udogie; Pereyra, Lovric, Walace (22’ s.t. Nestorowski), Arslan (Samardzic); Deulofeu (35’ s.t. Makengo), Success (22’ s.t. Beto). All. Sottil







Arbitro: Sig. Camplone di Pescara





Ammoniti: 8’ p.t. Becao (U), 24’ p.t. Ebosse (U), 18’ s.t. Ehizibue (U), 27’ s.t. Lopez (S)





Espulsi: 42’ p.t. Tressoldi (S)