Video Gol Highlights Sassuolo-Torino 0-1: Sintesi 17-9-2021

Video Gol e Highlights Sassuolo-Torino 0-1, 4° Giornata Serie A: la decide Pjaca dopo la traversa di Frattesi e i pali di Brekalo e Praet

Il Torino batte il Sassuolo di misura al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nell’anticipo del venerdì della quarta giornata di Serie A.

Colpaccio per i granata, che conquistano la seconda vittoria consecutiva cancellando definitivamente dopo le prime due sconfitte consecutive, mentre gli emiliani perdono la seconda partita consecutiva in questo inizio di stagione in cui hanno collezionato quattro punti.

Sintesi di Sassuolo-Torino 0-1

E’ una partita molto bella nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma gli ospiti pressano in maniera asfissiante e volano con il tridente d’attacco, soprattutto con i due esterni.

Al tentativo di Pobega risponde Frattesi, che colpisce una clamorosa traversa. Poi, Ferrari e Lopez salvano il risultato sulla linea quando Sanabria calcia a botta sicura per ben due volte, mentre prima Brekalo e poi Praet vengono fermati clamorosamente dal palo.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, in cui calano sensibilmente i ritmi di gioco, permettendo ai padroni di casa di avere il dominio sul campo, mentre gli ospiti si abbassano dietro la linea della palla, non lesinando a ripartire in contropiede.

Ci provano ancora Brekalo e Ferrari, senza trovare la porta, mentre Milinkovic-Savic alza la saracinesca su Berardi e Lukic non riesce a segnare dopo aver saltato anche Consigli.

Al 84′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Pjaca, al termine di una bella azione orchestrata da Ansaldi e Mandragora.

Nel finale i padroni di casa non riescono a reagire e gli ospiti sono bravi a gestire il risultato, sfiorando il raddoppio con Ferrari, sul quale è miracoloso Milinkovic-Savic, e una conclusione imprecisa di Mandragora.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Torino 0-1:

Tabellino di Sassuolo-Torino 0-1

Marcatori: 37’ s.t. Pjaca (T)



Assist: 37’ p.t. Mandragora (T)





Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio (20′ s.t. Traorè); Lopez, Frattesi (30’ s.t. Harroui); Berardi Djuricic (40’ s.t. Defrel), Boga (20’ s.t. Kyriakopoulos); Raspadori (20’ s.t. Scamacca). All. Dionisi





Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo (31’ s.t. Vojvoda), Lukic, Pobega (31’ s.t. Mandragora), Aina (6’ s.t. Ansaldi); Praet (20’ s.t. Linetty), Brekalo (31’ s.t. Pjaca); Sanabria. All. Juric







Arbitro: Sig. Piccinini di Forlì





Ammoniti: 12’ p.t. Bremer (T), 34’ p.t. Aina (T), 9’ s.t. Rodriguez (T), 45’ + 5’ s.t. Djidji (T)

Migliori Bookmakers AAMS