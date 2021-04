Video Gol Highlights Sassuolo-Sampdoria 1-0: Sintesi 24-4-2021

Video Gol e Highlights Sassuolo-Sampdoria 1-0, 33° Giornata Serie A: la decide Berardi in rovesciata

Il Sassuolo batte la Sampdoria al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della trentatreesima giornata di Serie A, quattordicesimo turno del girone di ritorno.

Quarta vittoria consecutiva per gli emiliani, che possono credere ancora in un posto che vale la qualificazione ad una coppa europea, mentre i liguri si fermano dopo due vittorie consecutive.

Sintesi di Sassuolo-Sampdoria 1-0

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono compatti dietro la linea della palla per poi ripartire in contropiede.

Ci prova subito Berardi, poi risponde Jankto che colpisce un palo. Ad essere decisivo è Chiriches, che salva sulla linea il colpo sicuro di Colley, mentre Traore prima non trova la porta e poi si vede annullare la possibile rete del vantaggio al 26′ minuto per posizione di fuorigioco.

Nel secondo tempo non cambia il copione della partita, ma gli ospiti si abbassano troppo, lasciando il pallino del gioco ai padroni di casa, che macinano gioco ed occasioni.

Sale in cattedra Berardi, che viene murato dai difensori avversari, mentre Audero è decisivo su Chiriches e Boga.

Dopo un tentativo di Keità, al 69′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Berardi con una meravigliosa rovesciata.

Gli ospiti non riescono a reagire, accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che ne approfittano per gestire con personalità il vantaggio sfiorando anche il raddoppio con Boga.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Sampdoria 1-0:

Tabellino di Sassuolo-Sampdoria 1-0

Sassuolo (3-4-3): Consigli 6; Chiriches 6,5, Marlon 6 (1′ st Boga 6,5), Ferrari 6; Toljan 6 (17′ st Muldur 6), Lopez 5,5, Locatelli 6,5, Kyriakopoulos 5,5 (17′ st Rogerio 6); Berardi 7 (40′ st Magnanelli sv), Defrel 5,5 (32′ st Obiang sv), Traoré 6. A disp.: Pegolo, Ayhan, Peluso, Karamoko, Samele, Oddei, Bourabia. All.: De Zerbi 6,5.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6; Bereszynski 5,5, Yoshida 6,5, Colley 5,5, Augello 5,5; Candreva 6, Thorsby 5,5, Jankto 6 (34′ st Leris sv); Damsgaard 5 (34′ st Askildsen sv); Keita 6, Gabbiadini 5,5 (19′ st La Gumina 6). A disp.: Ravaglia, Letica, Rocha, Silva, Ekdal, Verre, Regini, Tonelli, Ferrari. All.: Ranieri 5,5.

Arbitro: Gariglio

Marcatori: 24′ st Berardi

Ammoniti: nessuno

Espulsi: nessuno

