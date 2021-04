Video Gol Highlights Sassuolo Roma 2-2 e Sintesi 03-04-2021

Video Gol e Highlights di Sassuolo -Roma 2-2: Roma due volte in vantaggio con Pellegrini e Bruno Peres ma raggiunta dal Sassuolo sul pareggio grazie ai gol di Traore e Raspadori

La Roma di Fonseca continua a non riuscire a vincere in campionato e dopo le due sconfitte consecutive contro Parma e Napoli non va oltre il pareggio al Mapei Stadium contro un Sassuolo decimato dagli infortuni!

I giallorossi sono scesi al 7° posto con 51 punti e sempre più lontani dal 4° posto che vale la Champions League occupato in questo momento dal Napoli.

Il Sassuolo di De Zerbi con questo pareggio si porta a 40 punti al 9° posto dietro all’Hellas Verona che ne ha 41.

Sintesi di Sassuolo Roma 2-2:

Fonseca sciera la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e linea difensiva a 3 formata da Karsdorp, Cristante e Mancini. A centrocampo ci sono Diawara e Pellegrini al centro con Bruno Peres a destra e Spinazzola a sinistra.

Il tridente d’attacco è formato da Borja Mayoral al centro con El Shaarawy e Carles Perez ai lati.

De Zerbi schiera il suo Sassuolo con il 4-2-3-1 con Consigli in porta e difesa a 4 formata da Toòjam a destra e Rogerio a sinistra con Chiriches e Marlon centrali. A centrocampo ci sono Obiang e Lopez. In attacco Raspadori punta centrale supportato da Boga, Djuricic e Traore.



Tabellino di Sassuolo Roma 2-2:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (31′ st Haraslin), Chiriches (38′ st Peluso), Marlon, Rogerio; Obiang, Lopez; Traore, Djuricic (39′ st Oddei), Boga; Raspadori. A disposizione: Pegolo, Turati, Magnanelli, Artioli, Karamoko, Piccinini, Saccani, Kyriakopoulos. Allenatore: De Zerbi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Karsdorp, Cristante, Mancini; Peres, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Perez, El Shaarawy (29′ st Veretout); Mayoral (38′ st Dzeko). A disposizione: Mirante, Fuzato, Fazio, Calafiori, Santon, Reynolds, Pastore, Pedro. Allenatore: Fonseca.

ARBITRO: Pairetto di Nichelino

MARCATORI: 26′ pt Pellegrini (R, su rig.), 12′ st Traore (S), 24′ st Bruno Peres (R), 40′ st Rasapadori (S)

Ammoniti: Djuricic, Rogerio (S); Diawara, Pellegrini, Cristante (R). Recupero: 1′ pt, 3′ st.

