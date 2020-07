Video Gol Highlights Sassuolo-Lecce 4-2: sintesi 4-7-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Sassuolo-Lecce 4-2, 30° Giornata Serie A: la sblocca Caputo, pareggia Lucioni, poi segnano Berardi e Mancosu su rigore, gol vittoria di Boga, poker di Muldur

Il Sassuolo batte il Lecce al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel seconda anticipo del sabato della 30° giornata di Serie A, 11° turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per gli emiliani, nonché il quarto risultato utile consecutivo, con cui certificano la crisi dei pugliesi, che perdono la sesta partita consecutiva in campionato.

Serie A logo

La sintesi di Sassuolo-Lecce 4-2, 30° Giornata Serie A

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa partono meglio, ma con il passare dei minuti gli ospiti trovano le giuste distanze e rispondono al possesso palla e al gioco avversario.

Al 5′ minuti i padroni di casa sbloccano subito il risultato trovando il gol del vantaggio con Caputo, bellissimo pallonetto sul portiere, lanciato in verticale da Locatelli.

Nonostante il vantaggio, i padroni di casa non sembrano intensi e veloci come il solito e anche gli ospiti sono attivi a centrocampo, pressano con aggressività e, dopo un tentativo di Ferrari, pareggiano al 27′ minuto con Lucioni sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Continua ad essere molto equilibrata anche nel secondo tempo la partita, visto che le due squadre non riescono ad avere la meglio l’una dell’altra.

Al 63′ minuto i padroni di casa tornano nuovamente in vantaggio con Berardi, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Paz su Ferrari.

Ma al 68′ minuto gli ospiti pareggiano ancora, sempre su calcio di rigore, trasformato da Mancosu per fallo di Marlon su Babacar.

Gli ospiti però sembrano non avere più energie e i padroni di casa non vogliono regalare punti agli avversari, riprendono in mano il pallino del gioco e segnano ancora al 78′ minuto con il solito Boga, che risolve una palla vacante da buona posizione.

Nel finale al 84′ minuto arriva anche il bel gol di Muldur al termine di un bel contropiede, prima di un errore sotto porta di testa di Farias e il miracolo di Consigli su Barak.

Video Gol Highlights di Sassuolo-Lecce 4-2, 30° Giornata Serie A

Il tabellino di Sassuolo-Lecce 4-2, 30° Giornata Serie A

Sassuolo-Lecce 4-2 (primo tempo 1-1)

Marcatori: 5’ p.t. Caputo (S), 26’ p.t. Lucioni (L), 17’ s.t. Berardi (rig. S), 31’ s.t. Mancosu (rig. L), 33’ s.t. Boga (S), 37’ s.t. Muldur (S)

Assist: 5’ p.t. Locatelli (S), 26’ p.t. Calderoni (L), 37’ s.t. Berardi (S)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur (38’ s.t. Toljan), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos (11’ s.t. Peluso); Bourabia, Locatelli; Berardi, Traorè (1’ s.t. Djuricic), Boga (38’ s.t. Magnanelli); Caputo. All. De Zerbi

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Lucioni, Paz, Calderoni; Petriccione (31’ s.t. Falco), Tachtsidis, Barak; Shakhov (31’ s.t. Mancosu); Farias, Babacar. All. Liverani.

Arbitro: Sig. Massa di Imperia.

Ammoniti: 21’ p.t. Babacar (L), 31’ p.t. Caputo (S), 33’ p.t. Petriccione (L), 3’ s.t. Djuricic (S), 8’ s.t. Marlon (S), 17’ s.t. Paz (L), 44’ s.t. Tachtsidis (L)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS