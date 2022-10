Video Gol Highlights Sassuolo-Inter 1-2: Sintesi 8-10-2022

Video Gol e Highlights Sassuolo-Inter 1-2, 9° Giornata Serie A: doppietta di Dzeko, segna anche Frattesi

L’Inter batte il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel primo anticipo del sabato della nona giornata di Serie A.

I nerazzurri tornano alla vittoria in campionato dopo due sconfitte consecutive, dando seguito alla bella prestazione in coppa e provando a rilanciarsi in campionato.

Dopo la goleada vincente della scorsa settimana, gli emiliani cadono ancora di fatto cancellando le due ultime vittorie consecutive in campionato.

Sintesi di Sassuolo-Inter 1-2

Out Berardi, Defrel, Traore, Romagna e Muldur per Alessio Dionisi, che conferma Toljan in difesa con Erlic, Ferrari e Rogerio a protezione di Consigli, così come Thorstvedt in mediana con Frattesi e Lopez e il tridente d’attacco composto da Lauriente, Pinamonti e Ceide.

Non ci sono Correa, Cordaz, Brozovic, Dalbert e Lukaku per Simone Inzaghi, che punta su D’Ambrosio, Acerbi e Bastoni in difesa davanti all’esordiente in campionato Onana, con la conferma di Asllani e Dimarco a centrocampo con Barella, Calhanoglu e Dumfries, mentre in attacco giocano Dzeko e Lautaro Martinez.

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi altissimi. C’è grande intensità in campo tra due squadre che pressano con grande aggressività, hanno idee nello sviluppare il gioco con qualità e sono bravissime a ribaltare l’azione ripartendo in contropiede.

Dopo una grande parata di Onana su Frattesi, gli ospiti si fanno vedere in attacco con Lautaro Martinez e Dzeko prima delle ammonizioni a Asllani e Ferrari.

Nel finale, proprio quando la partita sembra ormai spegnersi, al 45′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Dzeko, che festeggia i cento gol nel massimo campionato italiano sfruttando la sponda di Dumfries sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Mkhitaryan e Skriniar per D’Ambrosio e Asllani, il difensore ammonito poco prima.

Grande reazione da parte dei padroni di casa, che entrano in campo con tutt’altro piglio, rendendosi pericolosi con Ferrari e poi pareggiando a 61′ minuto con Frattesi su assist di Rogerio.

Ci prova anche Lauriente prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Darmian, Antiste e Harroui subentrare al posto di Dimarco, Ceide e Thortsvedt, con il centrocampista subito ammonito.

Gli ospiti obbligano Consigli ad un vero e proprio miracolo con Lautaro Martinez prima del nuovo gol del vantaggio degli ospiti al 76′ minuto, ancora Dzeko, che si regala una bella doppietta sempre su sviluppi di un calcio d’angolo.

Nel finale Lautaro Martinez è poco cinico in fase di conclusione e c’è spazio anche per Alvarez, Ayhan, Gagliardini, Ruan, subito ammonito, al posto di Frattesi, Erlic, Barella, Ferrari e Consigli alza la saracinesca su Dzeko.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Inter 1-2:

Tabellino di Sassuolo-Inter 1-2

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic (37′ st Ayhan), Ferrari, Rogerio; Frattesi (37′ st Alvarez), Lopez, Thorstvedt (26′ st Harroui); Ceide (26′ st Antiste), Pinamonti, Laurientè.

A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Henrique, Obiang, D’Andrea, Tressoldi, Kyriakopoulos. All.: Dionisi



Inter (3-5-2): Onana; D’Ambrosio (13′ st Skriniar), Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella (39′ st Gagliardini), Asllani (1′ st Mkhitaryan), Calhanoglu, Dimarco (22′ st Darmian); Dzeko, Martinez.

A disp.: Handanovic, Botis, De Vrij, Gosens, Bellanova, Curatolo, Carboni, Stankovic. All.: S. Inzaghi



Arbitro: Sozza

Marcatori: 45′ Dzeko (I), 15′ st Frattesi (S), 30′ st Dzeko (I)

Ammoniti: Ferrari, Harroui (S); Asllani, D’Ambrosio (I)

Espulsi: –