Video Gol Highlights Sassuolo-Genoa 1-2: Sintesi 22-12-2023

Video Gol e Highlights Sassuolo-Genoa 1-2, 17° Giornata Serie A: segnano Pinamonti, Gudmundsson e Ekuban

Il Genoa batte il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel primo anticipo del venerdì della diciassettesima giornata di Serie A.

Grandissima vittoria in rimonta per i grifoni, che tornano alla vittoria dopo quattro partite, vincendo uno scontro diretto fondamentale per la salvezza e certificando la crisi degli emiliani, che non vincono per la quarta volta consecutiva.

Sintesi di Sassuolo-Genoa 1-2

Assenti Alvarez, Obiang e Viti per Alessio Dionisi, che punta su Pedersen in difesa al fianco di Ferrari, Erlic e Toljan davanti a Consigli, in mediana ci sono i soliti Boloca e Matheus Henrique, mentre in attacco la scelta ricade su Castillejo sulla trequarti con Thorstvedt e Lauriente alle spalle di Pinamonti.

Indisponibili Messias e Retegui per Alberto Gilardino, che si affida a Sabelli, Dragusin, Bani, De Winter e Vasquez in difesa a protezione di Martinez, confermato Badelj con Frendrup e Malinovskyi in mediana, sorpresa Ekuban in attacco al fianco di Gudmundsson.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputata su ritmi non troppo intensi. I padroni di casa fanno maggiormente possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede.

Dopo le ammonizioni di Bani e Lauriente, al 27′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Pinamonti, che trova il gol del vantaggio su assist del francese.

Gli ospiti provano a reagire, alzano il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria rendendosi pericolosi con Gudmundsson, prima del giallo a Ferrari e del miracolo di Martinez su Lauriente.

Il secondo tempo si apre con l’entrata di Ruan al posto di Ferrari, ma cambia radicalmente il copione della partita, visto che gli ospiti entrano in campo con tutt’altro piglio.

Ci provano Gudmundsson e Thorsby, entrato al posto di Vasquez quando subentrano Volpato, Bajrami e Martin per Thorstvedt, Castillejo e Bani.

Al 63′ minuto gli ospiti pareggiano con Gudmundsson, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Erlic.

Entrano Strootman e Mulattieri al posto di Badelj e Pinamonti, ma al 86′ minuto gli ospiti completano la rimonta con Ekuban, su assist del solito Gudmundsson.

Gol e assist di un super Gudmundsson per la vittoria esterna del Grifone 🦁🔥🔴🔵#SassuoloGenoa pic.twitter.com/zJYaTUxcFV — Lega Serie A (@SerieA) December 22, 2023

Nel finale c’è spazio anche per Vogliacco al posto di Malinovskyi.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Genoa 1-2:

Tabellino di Sassuolo-Genoa 1-2

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic (c), Ferrari (45′ Ruan Tressoldi), Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Castillejo (59′ Bajrami), Thorstvedt (59′ Volpato), Laurienté; Pinamonti (83′ Mulattieri). Allenatore: Dionisi.

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani (60′ Thorsby), De Winter; Sabelli, Malinovskyi (89′ Vogliacco), Badelj (74′ Strootman), Frendrup (c), Vasquez (60′ Martin); Gudmundsson, Ekuban. Allenatore: Gilardino.

ARBITRO: Marco GUIDA.

GOL: 28′ Pinamonti, 64′ Gudmundsson (R), 87′ Ekuban.

ASSIST: 28′ Laurentié, 87′ Gudmundsson.

AMMONITI: 12′ Bani per fallo su Castillejo, 22′ Laurentié per fallo su Malinovskyi, 39′ Ferrari per fallo su Gudmundsson.

NOTE: 69′ un’ammonizione e un’espulsione per due componenti della panchina del Sassuolo a causa di proteste esagerate, recupero +1′, +5′.