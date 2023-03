Video Gol Highlights Sassuolo-Cremonese 3-2: Sintesi 6-3-2023

Video Gol e Highlights Sassuolo-Cremonese 3-2, 25° Giornata Serie A: decide Bajrami dopo la doppietta di Dessers, segnano anche Lauriente e Frattesi

Il Sassuolo batte la Cremonese al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel primo posticipo del lunedì della venticinquesima giornata di Serie A, sesto turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva per gli emiliani, che si portano a quota trenta punti, inguaiando i lombardi, che arrivavano dalla vittoria clamorosa della scorsa settimana e ad un passo da una rimonta inaspettata.

Sintesi di Sassuolo-Cremonese 3-2

Out Berardi, Muldur e Romagna per Alessio Dionisi, che schiera Zortea, Erlic, Ruan e Rogerio in difesa davanti a Consigli, ancora Matheus Henrique con Frattesi e Maxime Lopez in mediana, mentre in attacco torna Defrel con Pinamonti e Lauriente.

Assente il solo Ferrari per Davide Ballardini, che punta su Bianchetti e Chiriches in difesa con Vasquez a protezione di Carnesecchi, spazio al tridente d’attacco con Tsadjout, Afena-Gyan e Okereke, quindi un uomo in meno a centrocampo, costituito da Sernicola, Benassi, Pickel e Valeri.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa fanno maggiormente la partita con un buon possesso palla, mentre gli ospiti si difendono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede.

Ci provano Okereke, Maxime Lopez e Pinamonti, ma senza fortuna, prima del gol del vantaggio dei padroni di casa, che sbloccano il risultato al 26′ minuto con il calcio di punizione di Lauriente.

Si fa male Chiriches, che viene sostituito da Lochoshvili, e gli ospiti provano ad alzare il baricentro facendosi vedere in attacco con Tsadjout, che viene fermato dal palo.

Dopo la bella parata di Carnesecchi su Pinamonti, arriva il raddoppio di Frattesi al 41′ minuto al termine di un bel contropiede nato da una palla persa da Pickel.

Nel finale c’è ancora tempo per il giallo a Afena-Gyan e per il miracolo di Consigli sul siluro di Benassi dalla media distanza.

Succede di tutto e di più in un secondo tempo assolutamente incandescente, visto che gli ospiti inseriscono subito Dessers per Afena-Gyan e trovano grandi giocate offensive.

Dopo un tentativo di Tsadjout e l’ammonizione di Zortea, i padroni di casa colpiscono una traversa con Defrel e obbligano il solito Carnesecchi all’ennesima parata prodigiosa su Ruan.

Al 62′ minuto gli ospiti tornano in partita accorciando con Dessers, che sfrutta al meglio l’errore di Erlic e batte il portiere avversario con una bella conclusione.

Spazio ai cambi: dentro Alvarez, Ghiglione, Ciofani, Bounaiuto, Thorstvedt e Bajrami, fuori Pinamonti, Sernicola, Tsadjout, Okereke, Defrel e Frattesi.

Gli ospiti tentano il tutto e per tutto, ma Maxime Lopez, che esce poco dopo per Obiang, salva sulla linea sul colpo di testa di Vasquez, Consigli si supera su Ciofani, che poco dopo è poco preciso da buona posizione.

Al 83′ minuto gli ospiti completano la rimonta pareggiando con Dessers, che si regala un’importantissima doppietta saltando anche il portiere.

Nel finale succede di tutto con il giallo a Vasquez, l’entrata in campo di Harroui per Matheus Henrique e la clamorosa rete di Bajrami al 93′ minuto su assist di Lauriente.

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Cremonese 3-2:

Tabellino di Sassuolo-Cremonese 3-2

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Zortea, Erlic, Ruan Tressoldi, Rogerio; Frattesi (68’ Thorstvedt), Maxime Lopez (81′ Obiang); Defrel (68’ Bajrami), Matheus Henrique, Laurienté; Pinamonti (81′ Alvarez).

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi; Bianchetti, Chiriches (34’ Lochoshvili), Vasquez; Sernicola (78’ Ghiglione), Benassi, Pickel, Valeri; Afena-Gyan (46’ Dessers), Tsadjout (66’ Ciofani), Okereke (66’ Buonaiuto).

Assist: Laurienté.

Gol: 26’ Laurienté, 41’ Frattesi, 92′ Bajrami; 63’ e 83′ Dessers.

Note – Ammoniti: Afena-Gyan, Vasquez; Zortea, Dessers, Pickel.