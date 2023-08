Video Gol Highlights Sassuolo-Atalanta 0-2: Sintesi 20-8-2023

Video Gol e Highlights Sassuolo-Atalanta 0-2, 1° Giornata Serie A: segnano De Ketelaere e Zortea

L’Atalanta batte il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel primo anticipo della domenica della prima giornata di Serie A.

Esordio perfetto per i bergamaschi, soprattutto considerando che è risultato decisivo un nuovo acquisto, mentre niente da fare per gli emiliani, forse troppo ingabbiati dal caso relativo al proprio capitano.

Sintesi di Sassuolo-Atalanta 0-2

Out Alvarez, Obiang e Ruan Tressoldi per Alessio Dionisi, che schiera Matias Vina titolare con Viti, Erlic e Toljan in difesa a protezione di Consigli, con Maxime Lopez e Matheus Henrique in mediana e il tridente dei trequartisti formato da Defrel, Bajrami e Lauriente alle spalle di Pinamonti unica punta.

Tanti assenti per Gian Piero Gasperini, orfano di Cambiaghi, Hateboer, Palomino, Tourè e Vorlicky. In difesa viene scelto Djimsiti al fianco di Scalini e Kolasinac, visto che Toloi non è al meglio. A centrocampo la spunta Ruggeri con Koopmeiners, De Roon, Pasalic e Zappacosta, mentre in attacco la coppia è formata da Lookman e Zapata.

E’ una partita gagliarda nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. Le due squadre giocano a viso aperto, con i padroni di casa più propensi al possesso palla e gli ospiti aggressivi nel pressing e reattivi sulle fasce.

Ci provano subito Koopmeiners e Zapata, ma risultano poco cinici sotto porta, mentre i padroni di casa rispondono con Lauriente e Matheus Henrique e Consigli è attento su De Roon.

Il secondo tempo si apre con diversi cambi: dentro Missori, De Ketelaere e Ederson, fuori Matias Vina, Duvan Zapata e Pasalic.

Sembra cambiare qualcosa, visto che i movimenti risultano diversi sulla trequarti degli ospiti, subito pericolosi con De Ketelaere e Lookman dopo il tentativo del solito Lauriente.

Entrano Scamacca e Thorstvedt al posto di Lookman e Bajrami, ma il più pericoloso è De Ketelaere, che viene fermato dalla traversa.

C’è spazio anche per Zortea, Miranda e Volpato, che subentrano per Zappacosta, Viti e Defrel prima del gol del vantaggio degli ospiti, che sbloccano il risultato al 84′ minuto con De Ketelaere, su assist di Ruggeri.

⏱️ FT | 𝗖𝗗𝗞 e 𝗭𝗼𝗿𝘁𝗲𝗮 firmano la vittoria della Dea! 💫#SassuoloAtalanta 0-2 pic.twitter.com/kJwrjOYbYm — Lega Serie A (@SerieA) August 20, 2023

Highlights e Video Gol di Sassuolo-Atalanta 0-2:

Tabellino di Sassuolo-Atalanta 0-2

Marcatori: 83’ De Ketelaere (A), 90’ + 2’ Zortea (A)

Assist: 83’ Ruggeri (A), 90’ + 2’ Adopo (A)

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Viti (77’ Miranda), Vina (46’ Missori); Lopez, Henrique; Defrel (77’ Volpato), Bajrami (61’ Thorstvedt), Laurienté; Pinamonti (84’ Mulattieri). All. Dionisi

Atalanta (3-4-1-2): Musso; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta (72’ Zortea), De Roon, Koopmeiners (86’ Adopo), Ruggeri; Pasalic (46’ Ederson); Zapata (46’ De Ketelaere), Lookman (61’ Scamacca). All. Gasperini

Arbitro: Sig. Marchetti di Ostia Lido