Video Gol Highlights Sampdoria-Parma 3-0: Sintesi 22-5-2021

Video Gol e Highlights Sampdoria-Parma 3-0, 38° Giornata Serie A: Quagliarella, Colley e Gabbiadini firmano il tris

La Sampdoria batte il Parma allo Stadio Luigi Ferraris di Genova, conosciuto anche come Stadio Marassi, nel primo anticipo del sabato della trentottesima giornata di Serie A, diciannovesimo turno del girone di ritorno.

I liguri chiudono in bellezza la propria stagione con una vittoria che serve a salutare nel miglior modo possibile anche mister Ranieri, mentre gli emiliani salutano il campionato senza l’onore delle armi.

Sintesi di Sampdoria-Parma 3-0

E’ una partita molto divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa hanno maggiore qualità e lo dimostrano in campo, mentre gli ospiti non riescono a giocare nemmeno in fase difensiva.

Dopo un tentativo di Hernani, al 21′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Quagliarellla, su assist perfetto di Candreva.

Gli ospiti accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che ne approfittano per firmare il raddoppio al 43′ minuto con Colley, bravo a ribadire in rete sulla ribattuta del portiere.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco nel secondo tempo, visto che i padroni di casa gestiscono con tranquillità il risultato, mentre gli ospiti ripartono in contropiede.

Gli ospiti si divorano la rete in una doppia clamorosa occasione, diversamente dai padroni di casa, che segnano ancora al 63′ minuto con un super gol di Gabbiadini, che di fatto chiude i giochi.

Highlights e Video Gol di Sampdoria-Parma 3-0:

Tabellino di Sampdoria-Parma 3-0

SAMPDORIA (4-4-2): Letica; Ferrari (dall’80’ Regini), Yoshida, Colley, Augello; Candreva (dall’80’ Askildsen), Ekdal (dal 72′ Adrien Silva), Jankto, Leris; Gabbiadini (dal 72′ Verre), Quagliarella (dall’80’ Torregrossa)



PARMA (5-3-2): Sepe; Busi (dall’85’ Traoré), Dierckx, Valenti (dal 46′ Zagaritis), Bani, Laurini (dal 73′ Balogh); Hernani, Brugman (dal 61′ Sohm), Kosznovszky; Gervinho (dal 61′ Pellé), Cornelius



GOL: Quagliarella (S), Colley (S), Gabbiadini (S),

ASSIST: Candreva (S),

AMMONITI: Leris (S), Bani (P),

ESPULSI: Nessuno

ARBITRO: Paterna

