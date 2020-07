Video gol highlights Sampdoria-Milan 1-4: sintesi 29-07-2020

Il video gol highlights e sintesi di Sampdoria-Milan 1-4, 37° giornata Serie A: con relativa facilità i rossoneri si sbarazzano di un avversario piuttosto svagato e vacanziero e continuano a sperare nel quinto posto andando momentaneamente a -1 dalla Roma, stasera impegnata a Torino. Ibbrahimovic segna due volte e fa segnare Calhanoglu, mentre Leao chiude il discorso dopo la rete doriana di Askildsen. A partita ormai chiusa i doriani si risvegliano e, gol a parte, collezionano varie chance compreso un rigore, ma Donnarumma ferma Maroni dal dischetto parando il suo secondo penalty consecutivo.

La sintesi di Sampdoria-Milan 1-4, 37° giornata Serie A

Il Milan inizia subito a fare sul serio passa al primo attacco grazie ad Ibrahimovic: al 4° minuto lo svedese stacca benissimo in area sovrastando Yoshida e Colley e spedisce alle spalle dell’esordiente Falcone il cross dalla sinistra di Rebic, sfuggito a gran velocità dalle cure di Bereszynski.

Ibrahimovic è incontenibile e, notato Falcone fuori dai pali, prova subito a concedere il bis con un tiro a sorpresa da molto lontano, ma la sfera termina oltre la traversa.

Successivamente i rossoneri vanno vicini al raddoppio con almeno tre azioni pericolose: la prima, al minuto 8, vede Hernandez dialogare in area con Rebic e provare il destro, Falcone respingere e Calabria tentare di prima intenzione trovato ancora prontissimo l’estremo difensore blucerchiato.

All’11° Falcone è nuovamente bravissimo sul tentativo di Rebic, servito in area da un buon filtrante di Calhanoglu: il croato cerca il tiro ad incrociare di destro, ma Falcone para con il piede.

La Sampdoria si vede al 19° con un’insidiosa azione che stava per mettere Jankto in condizione di tirare dal centro dell’area, ma Saelemaekers interviene in scivolata e allontana la palla. Jankto protesta, non si sa se per un rigore non visto o per la mancata concessione del corner, ma l’intervento è perfetto e si riparte da una rimessa dal fondo.

I genovesi provano a fare qualcosa, ma ogni volta arrivano al tiro senza convinzione; il Milan, invece, sui ripresenta nell’area doriana alla mezz’ora e lo fa sfiorando ancora il 2-0: Ibrahimovic ed Hernandez scambiano bene e si arriva al mancino di prima intenzione dello svedese che finisce fuori grazie alle deviazioni della difesa e ancora di Falcone.

Nel finale ci provano Calhanoglu su punizione, palla fuori di poco, e soprattutto Saelemaekers, che taglia verso l’area su invito di Hernandez, ma conclude malissimo da buona posizione. Nei minuti conclusivi non accade altro.

Ad inizio ripresa la Sampdoria ha una grossa chance per il pareggio: Donnarumma respinge una potente punizione di Quagliarella e sulla ribattuta Colley manca clamorosamente la porta graziando i rossoneri.

Il Milan ringrazia e raddoppia al 54°: Ibrahimovic intercetta un lungo cross dalla destra e lo trasforma in un assist delizioso per Calhanoglu, il cui inserimento per vie centrali è ottimale e la conclusione sufficientemente potente e precisa per battere Falcone.

La rete viene inizialmente annullata per un presunto fallo del numero 10 turco ai danni di Colley, ma le immagini del VAR sono chiare e mostrano che il difensore di casa è, in realtà, scivolato. Gol convalidato.

Quattro minuti dopo c’è lo scambio di favori tra Calhanoglu e Ibrahimovic: al culmine di una ripartenza iniziata con un pallone perso dai doriani a centrocampo, il primo attira a sé gli avversari sulla trequarti avversaria e serve il secondo, che con il mancino batte ancora il portiere di casa e chiude i conti.

La Sampdoria trova la forza di reagire solo a partita compromessa, sfiorando la rete con Quagliarella e Jankto (il primo con un tocco sotto misura respinto da Donnarumma e il secondo con un incredibile errore da due passi e a porta ormai sguarnita).

Dopo una chance capitata a Kessié, che mette ancora in risalto le buone qualità di Falcone con una sassata abbastanza forte anche se non angolata, i doriani ottengono un penalty alla mezz’ora per un fallo di Kjaer sull’ex Bertolacci, entrato da poco.

Il VAR conferma la scelta di Pasqua e dal dischetto si presenta un altro giocatore entrato da poco, Maroni, e la scena è analoga a quella di venerdì sera: Donnarumma intuisce l’angolo e respinge con i pugni una conclusione non particolarmente angolata.

Al minuto 87 la Sampdoria realizza il meritato gol della bandiera: Leris porta via palla a Bennacer sulla trequarti rossonera e serve Askildsen, anche lui in campo da pochi minuti, il quale rilascia un gran tiro a giro di destro che non dà scampo a Donnarumma.

Cambia comunque poco perché il tempo è limitato e il Milan trova il poker in pieno recupero, al 92°, con due dei suoi neo entrati: Bonaventura prova a sfondare centralmente, ma poi vede Leao che segue l’azione e ne premia l’inserimento offrendogli una sfera che il portoghese sfrutta benissimo piazzandola sul secondo palo con un gran destro. Cala il sipario.

Video gol highlights di Sampdoria-Milan 1-4, 37° giornata Serie A

Il tabellino di Sampdoria-Milan 1-4, 37° giornata Serie A

Sampdoria (4-4-1-1): Falcone; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Depaoli (46′ Leris), Linetty (74′ Askildsen), Vieira (75′ Bertolacci), Jankto; Ramirez (46′ Maroni); Quagliarella (74′ Gabbiadini). Allenatore: Ranieri

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria (62′ Castillejo), Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié (79′ Biglia), Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu (62′ Bonaventura), Rebic (46′ Leao); Ibrahimovic (79′ Paquetà). Allenatore: Pioli

Arbitro: Pasqua

Marcatori: 4′ e 58′ Ibrahimovic, 54′ Calhanoglu, 87′ Askildsen e 92′ Leao

Ammoniti: Bereszynski e Rebic

Note: al 78′ Donnarumma para un rigore a Maroni

