Video Gol Highlights Sampdoria-Ascoli 2-1: sintesi 11-03-2024

Risultato Sampdoria-Ascoli 2-1: i blucerchiati vincono in rimonta un bella partita.

Duris sorprende quasi subito la Sampdoria, che ribalta e vince solo nel finale grazie a Kasami e De Luca.

La Sampdoria va a 37 punti e aggancia il Pisa e l’8° posto arrivando in zona playoff, mentre l’Ascoli resta terzultimo con 28 punti.

Sintesi Sampdoria-Ascoli 2-1

L’Ascoli inizia bene e al 10° è già avanti: servito da Valzania, Duris si gira bene sul vertice destro dell’area e calcia di sinistro sorprendendo Stankovic grazie a un’evidente deviazione di Ghilardi che fa impennare il pallone, che termina la sua corsa nell’angolo lontano.

La Sampdoria tenta di rimediare il prima possibile e, sebbene Rodriguez si renda pericoloso con un colpo di testa alto al 14°, al 17° Kasami, su cross di Darboe, controlla da centro-area, ma sbaglia e non riesce a concludere sprecando la grande occasione per il pareggio.

Il finale di tempo è di marca bianconera: al 34° Caligara mette Rodriguez a tu per tu con Stankovic, che riesce a deviare sul palo il suo tiro a botta sicura e al 38° è protagonista ancora lo spagnolo con la rete del 2-0 che, tuttavia, è annullata dal VAR per offside.

Al 41° si rivedono i liguri, ancora vicini al gol con un gran bel destro al volo sul quale Vasquez deve volare verso l’angolo alto riuscendo a sventare il pericolo. Non accade altro nel primo tempo, che termina dopo tre minuti di recupero.

Due minuti di gioco nella ripresa e la Sampdoria sfiora il pareggio con Alvarez, che scocca una punizione quasi perfetta che scavalca la barriera e s’infrange contro il palo.

Premono molto i doriani, ma al 61° Duris si divora il raddoppio spedendo oltre la traversa un pallone comodo recapitatogli sul dischetto di rigore da Rodriguez partito in contropiede.

I padroni di casa, scampato il pericolo, tornano a pressare gli avversari e, dopo lunghi minuti infruttuosi, al minuto 77 trovano il pareggio con Kasami: lo svizzero piomba su un pallone diretto a De Luca da parte del nuovo entrato Esposito e con un potente sinistro dal limite batte Vasquez.

Passano sette minuti e i liguri raddoppiano: anche in quest’occasione c’è la partecipazione di Kasami, che mette in moto Barreca il cui cross in area è messo in rete di coscia da De Luca, fin qui evanescente.

I minuti di recupero sono cinque e non vi è alcuna reazione dei marchigiani, che rischiano anche di incassare il terzo gol dopo un errore di comprensione tra Vaisanen e Vasquez che per poco non consente a De Luca, anticipato dal portiere una volta tornato in posizione, di andare ancora a segno. Nient’altro da segnalare.

Migliori in campo Kasami (7.5), man of the match per il gol del pareggio e, in generale, per essere stato il più propositivo tra i doriani, e Rodriguez (6.5), sempre molto attivo, sfortunato quando prende il palo e quando segna in offside. Male Stojanovic (5), svagato e nervoso, e Caligara (5), non pervenuto.

Highlights e Video Gol Sampdoria-Ascoli 2-1

Tabellino Sampdoria-Ascoli 2-1

Sampdoria (3-5-2): Stankovic; Leoni (67′ Depaoli), Ghilardi, Gonzalez; Stojanovic, Kasami, Yepes, Darboe (60′ Esposito), Barreca; De Luca, Alvarez (82′ Borini). Allenatore: Pirlo

Ascoli (3-4-2-1): Vasquez; Mantovani, Bellusci (82′ Vaisanen), Quaranta; Falzerano (82′ Celia), Valzania, Giovane, Zedadka; Caligara (66′ D’Uffizi), Rodriguez (73′ Maiga Silvestri); Duris (67′ Nestoroski). Allenatore: Castori

Marcatori: 10′ Duris, 77′ Kasami e 84′ De Luca

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Quaranta, Stojanovic, De Luca, Vasquez, Valzania e S. Esposito

