Video Gol Highlights Salernitana-Udinese 1-1: Sintesi 28-8-2023

Video Gol e Highlights Salernitana-Udinese 1-1, 2° Giornata Serie A: segnano Samardzic e Dia

Solo un pareggio tra Salernitana e Udinese allo Stadio Arechi di Salerno nel primo posticipo del lunedì della seconda giornata di Serie A.

Secondo pareggio consecutivo per i campani, mentre i friulani cominciano a muovere la propria classifica dopo la sconfitta all’esordio.

Sintesi di Salernitana-Udinese 1-1

Out Daniliuc e Maggiore per Paulo Sousa, che schiera Lovato, Gyomber e Pirola in difesa a protezione di Ochoa, con Kastanos, Bohinen, Coulibaly e Mazzocchi a centrocampo e Botheim in attacco al fianco di Dia e Candreva.

Tantissime assenze per Andrea Sottil, orfano di Brenner, Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Masina, Padelli e Pafundi. In attacco spazio a Lucca con Thauvin, sorpresa Ferreira a centrocampo con Walace, Lovric, Samardzic e Kamara, mentre in difesa giocano Kabasele, Bijol e Perez davanti a Silvestri.

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza blandi. Le due squadre sono molto compatte, si difendono con ordine dando vita ad una sfida fin troppo equilibrata e con pochissimi spunti offensivi.

Da una parte, ci provano Walace e Samardzic, mentre dall’altra Pirola e Bohinen, ma è Lucca a risultare poco cinico davanti al portiere.

Cambia leggermente i ritmi di gioco in un secondo tempo sicuramente più gagliardo, visto che le due squadre alzano il baricentro e risultano più offensive.

Dopo una bella parata di Ochoa su Thauvin, vengono ammoniti Lovric, Mazzocchi e Kabasele, poi Martegani sostituisce Bohinen.

Al 57′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Samardzic, che trova il gol del vantaggio al termine di una bellissima azione corale iniziata da Kamara e assistita da Lucca.

Entrano Bradaric, giallo per lui come Ferreira e Pirola, e Jovine Cabral al posto di Mazzocchi e Botheim, già ammonito, e, dopo i tentativi di Lovric e Kastanos, al 72′ minuto i padroni di casa pareggiano con Dia su assist del solito Candreva.

FT | Triplice fischio all'Arechi!

Spazio ai cambi: dentro Success, Ebosele, Zemura, Zarraga, Ikwuemesi e Legowski, fuori Lucca, Ferreira, Kamara, Lovric, Pirola e Kastanos.

Nel finale Silvestri deve fare gli straordinari prima su Martegani e Candreva e poi su Jovine Cabral prima del litigio tra Candreva e Walace, che vale l’ammonizione per entrambi.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Udinese 1-1:

Tabellino di Salernitana-Udinese 1-1

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola (84′ Ikwuemesi); Kastanos (84′ Legowski), L. Coulibaly, Bohinen (53′ Martegani), Mazzochi (62′ Bradaric); Dia, Candreva; Botheim (62′ Cabral). All. Paulo Sosa

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Kabasele; Ferreira (74′ Ebosele), Samardzic, Walace, Lovric (81′ Zarraga), Kamara (81′ Zemura); Thauvin (95′ Quina), Lucca (74′ Success). All. Sottil

GOL: 57′ Samardzic (U), 72′ Dia (S)

AMMONITI: 49′ Lovric (U), 55′ Kabasele (U), 60′ Botheim (S), 63′ Bradaric (S), 64′ Pirola (S), 69′ Ferreira (U), 94′ Candreva (S), 94′ Walace (U)

ARBITRO: Davide Massa di Imperia