Video Gol Highlights Salernitana-Udinese 0-4: Sintesi 22-5-2022

Video Gol e Highlights Salernitana-Udinese 0-4, 38° Giornata Serie A: segnano Deulofeu, Nestorovski, Udogie e Pereyra

Clamorosa e pesantissima sconfitta della Salernitana contro l’Udinese allo Stadio Arechi di Salerno nel posticipo serale della trentottesima giornata di Serie A, diciannovesimo ed ultimo turno del girone di ritorno.

E’ una sconfitta che però non pesa ai campani, visto che si salvano proprio all’ultima giornata, grazie al risultato dell’altra partita, al termine di un’altra rimonta pazzesca, l’ennesimo miracolo di Davide Nicola.

Sintesi di Salernitana-Udinese 0-4

Out Sepe, Mousset, Ederson e Ranieri per Davide Nicola, che rilancia Belec e schiera Gyomber, Radovanovic e Fazio in difesa, con Mazzocchi e Ruggeri sulle fasce. In mediana spazio a Coulibaly e Bohinen. In attacco Verdi gioca alle spalle di Djuric e Bonazzoli.

Indisponibili Beto, Success e Silvestri per Gabriele Cioffi, che schiera Padelli a porta, Becao, Nuytinck e Perez in difesa, Molina e Udogie sulle fasce. In mediana Walace e Makengo con Pereyra, mentre in attacco Deulofeu alle spalle di Nestorovski.

E’ clamoroso quello che accade nel primo tempo, una partita inaspettata e con ritmi incredibili. Infatti, i padroni di casa riescono a sbagliare tutto quello che si può sbagliare, anche perché gli ospiti sono perfetti in fase difensiva, pressano con la giusta aggressività e sono letali in fase di ripartenza.

E’ subito grande Deulofeu che, dopo una bella occasione, al 6′ minuto sblocca il risultato trovando il gol del vantaggio con il suo solito destro da fuori area.

I padroni di casa provano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, si riversano nella metà campo avversaria e attaccano a testa bassa e sfiorano più volte il pareggio con Bonazzoli e Verdi, ma rischiano sulle sgroppate di Molina e Deulofeu, al quale viene annullata la doppietta al 26′ minuto per posizione di fuorigioco.

Al 34′ minuto gli ospiti trovano addirittura il clamoroso gol del raddoppio con Nestorovski su cross del solito Molina.

I padroni di casa non ci stanno e impegnano Padelli con Bohinen due volte e Verdi subito dopo, ma al 42′ minuto addirittura gli ospiti calano il tris con la meravigliosa giocata di Udogie.

Nel finale i padroni di casa crollano totalmente, nonostante il palo colpito da Fazio sugli sviluppi di un calcio piazzato, ma Belec salva tutti al 50′ minuto parando il calcio di rigore di Pereyra, fischiato dall’arbitro per fallo del portiere su Udogie.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Zortea, Coulibaly e Samardzic al posto di Ruggeri, l’altro Coulibaly e Deulofeu.

Gli ospiti partono fortissimo, sono totali, onnipresenti in campo e costruiscono tanto in attacco con Makengo e Pereyra e Samardzic.

Al 57′ minuto gli ospiti si regalano il poker con Pereyra con una bellissima giocata personale, che si fa anche ammonire per la maglia tolta.

Dopo diversi minuti di interruzione della gara perché prende fuoco la coreografia, entrano Perotti, Kastanos e Ribery al posto di Verdi, Bohinen e Gyomber, e, dopo le occasioni di Fazio e Bonazzoli, anche Soppy e Pafundi, che subentrano per Udogie e Pereyra.

I padroni di casa colpiscono un altro palo al termine di una mischia in area di rigore, ma anche Samadzic viene fermato dalla traversa.

Ci provano in tutti i modi i padroni di casa con Perotti, Ribery e Djuric, rischiando sulle giocate di un Samardzic indiavolato e Pafundi, prima dell’entrata in campo di Benkovic al posto di Becao.

Highlights e Video Gol di Salernitana-Udinese 0-4:

Tabellino di Salernitana-Udinese 0-4

Salernitana (3-5-2): Belec, Fazio, Radovanovic, Gyomber (64’Ribery); Mazzocchi, Coulibaly (46’M.Coulibaly), Bohinen (64’Perotti), Ruggeri (46’Zortea); Verdi (64’Kastanos); Djuric, Bonazzoli.

Udinese (3-5-2): Padelli; Becao (87’Benkovic), Nuytinck, Perez; Molina, Pereyra (68’Pafundi), Walace, Makengo, Udogie (68’Soppy); Deulofeu (46’Samardzic), Nestorovski (92’Pinzi).

GOL: 6’ Deulofeu, 34’ Nestorovski, 42’ Udogie, 57’ Pereyra

ASSIST: Udogie, Molina

AMMONIZIONI:

ARBITRO: Orsato