Video Gol Highlights Salernitana-Torino 1-1: Sintesi 8-1-2022

Video gol-highlights Salernitana-Torino 1-1: Vilenha risponde a Sanabria. Finisce in parità all’Arechi.

La sintesi di Salernitana-Torino 1-1

Primi minuti di gara che vedono un Torino arrembante attaccare la porta di Ochoa, e l’estremo difensore messicano opporsi validamente a più riprese.

Dopo aver osservato volare alta una conclusione ravvicinata di Sanabria, l’ex America neutralizza prima una botta mancina di Radonijc, poi si fa trovare pronto su uno scavetto di Vlasic, lanciato ottimamente da Linetty.

Squillo campano alla metà inoltrata del primo tempo: lancio lungo di Bohinen per Candreva, che libero sulla destra prova la botta al volo. Milinkovic para in presa.

Cresce la Salernitana, e va vicina al vantaggio in altre due occasioni: Dia si vede deviare in angolo un tiro dal limite, mentre Candreva ci prova nuovamente, con una conclusione a giro, anch’essa messa in corner.

Il Torino, scosso dai pericoli corsi, torna ad attaccare: Buongiorno stacca più alto di tutti su corner, ma la palla finisce di poco al lato.

Vlasic lancia in contropiede Lukic, che prova il tiro da posizione defilata: c’è ancora Ochoa a negargli la gioia del gol.

Il gol del vantaggio è rimandato solo di pochi minuti: lo segna Sanabria, che incorna su un cross dalla destra di Lazaro, e manda i suoi meritatamente avanti.

“Toro” che avrebbe anche l’occasione di raddoppiare nel finale di tempo: Vojvoda si trova a tu per tu con Ochoa, e prova il sinistro, ma il messicano respinge ancora coi pugni. Ci prova infine Schuurs, staccando di testa da azione d’angolo, ma coglie il palo alla sinistra di Ochoa.

Inizia bene il secondo tempo la Saernitana: Un’uscita sbagliata di Zima favorisce Dia, che prova il sinistro dal limite. Milinkovic blocca a terra.

Poco dopo arriva il gol del pari: lo firma Vilenha, dopo una grande cavalcata, con un sinistro dal limite imparabile per Milinkovic.

49' Goooooooooooooooooooool!!!!!! Vilhena avanza palla al piede e fa partire un fendente che non dà scampo a Milinkovic! #SalernitanaTorino 1-1 — US Salernitana 1919 (@OfficialUSS1919) January 8, 2023

Sfiora il vantaggio la Salernitana con una grande disccesa di Dia sulla sinistra: Candreva lascia a Piatek che prova il sinistro dal limite. Fuori di poco.

La squadra di Nicola pressa alta e non lascia agli avversari spazi per andare al tiro. Ci prova Radonjic, con un destro a girare, ma la conclusione è piuttosto velleitaria.

Juric prova a mischiare le carte: entra Miranchuk e si rende subito pericoloso con un sinistro rasoterra al culmine di un’azione di contropiede: Ochoa smorza la conclusione.

La partita si abbassa d’intensità, e le occasioni latitano. Si accende Rodriguez, e dopo un bel gioco di gambe scocca un sinistro dal limite. Ochoa ci mette il guantone e salva in angolo.

Ultima vera occasione della partita. Finisce in parità all’Arechi, per un risultato che dà seguito al discreto campionato disputato sin qui dalle due squadre.

Highlights e Video gol di Salernitana-Torino 1-1

Il tabellino di Salernitana-Torino 1-1

SALERNITANA (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc (Gyomber 75′), Fazio; Candreva, Vilhena, Nicolussi Caviglia, Bohinen (Piatek 45′), Bradaric (Pirola 75′); Dia, Bonazzoli.

A disposizione: Fiorillo, De Matteis, Sambia, Botheim, Valencia, Radovanovic, Kastanos, Gyomber, Capezzi, Iervolino, Lovato, Pirola, Piatek.

Allenatore: Nicola

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima (Djidji 63′), Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Lukic, Linetty (Ricci 52′), Vojvoda; Vlasic, Radonjic (Miranchuck 63′); Sanabria.

A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Karamoh, Rodriguez, Singo, Adopo, Seck, Djidji, Ricci, Miranchuk, Gineitis.

Allenatore: Juric.

Marcatori: 36′ Sanabria (T), 49′ Vilenha (S)

Arbitro: Andrea Colombo (Como)

Ammoniti: Danilunic (S), Candreva (S); Linetty (T), Lukic (T), Djidji (T)

Espulsi: