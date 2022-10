Video Gol Highlights Salernitana-Hellas Verona 2-1: Sintesi 9-10-2022

Video Gol e Highlights Salernitana-Hellas Verona 2-1, 9° Giornata Serie A: segnano Piatek, Depaoli e Dia

La Salernitana batte l’Hellas Verona allo Stadio Arechi di Salerno nella nona giornata di Serie A.

I campani tornano alla vittoria cancellando le ultime due pesantissime sconfitte, che avevano fatto traballare la panchina, portandosi a quota dieci punti in classifica.

Bruttissima sconfitta per gli scaligeri, addirittura la quarta consecutiva e una classifica che li vede fermi a quota cinque punti.

Sintesi di Salernitana-Hellas Verona 2-1

Squadra titolare per Davide Nicola, che schiera Daniliuc, Gyomber e Pirola in difesa davanti a Sepe, Candreva e Mazzocchi sulle fasce, sorpresa Radovanovic in mediana con Coulibaly e Maggiore, mentre in attacco spazio alla coppia formata da Piatek e Bonazzoli.

Non ci sono Coppola e Ilic per Gabriele Cioffi, che punta su Hien, Gunter e Ceccherini a protezione di Montipò, Depaoli e Doig sulle fasce, Tameze e Veloso in mediana, mentre in attacco Verdi e Hrustic agiscono alle spalle di Henry.

E’ una partita davvero divertente nel primo tempo, visto che i ritmi sono davvero molto intensi. Il merito è di entrambe le squadre che, nonostante uno schieramento abbastanza difensivo, provano a far valere la loro velocità sulle fasce e gli spunti degli attaccanti, rimanendo compatti in fase difensiva e mettendo un po’ da parte il possesso palla.

Si fa male subito Maggiore, sostituito da Vilhena, e ci provano Depaoli e Candreva senza grande fortuna.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 18′ minuto, quando i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Piatek su assist di Bonazzoli.

Gli ospiti provano a reagire con aggressività e rabbia, come dimostrano le ammonizioni di Piatek e Hien, e sfiorano il pareggio con Gunter, fermato dalla traversa, in un finale durante il quale rischiano di affondare sui tentativi di Radovanovic e Piatek.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Djuric al posto di uno spento Henry ma solo dopo un tentativo di Miguel Veloso finalmente arriva la reazione degli ospiti.

Infatti, al 56′ minuto ci pensa Depaoli a trovare il gol del pareggio facendosi trovare al posto giusto al momento giusto sul cross di Doig dall’altro lato, approfittando anche della dormita della difesa avversaria.

I padroni di casa provano a cambiare la coppia d’attacco inserendo Dia e Botheim al posto di Piatek e Bonazzoli, ma gli ospiti vivono sulle ali dell’entusiasmo e sfruttano il momento negativo dei padroni di casa, che si abbassano troppo e non riescono a trovare qualità nelle giocate.

Così, dopo l’ennesima bella giocata di Doig, al 70′ minuto l’arbitro fischierebbe un rigore agli ospiti per fallo di mano di Radovanovic, ma il VAR annulla tutto, visto che la palla era rimbalzata prima sulla gamba.

Entrano Kallon e Kakari, subito ammonito, per Hrustic e Veloso, ma è il palo a fermare l’ex Verdi, mentre Kallon è impreciso sotto porta.

Nel finale c’è spazio anche per Cabal e Faraoni per Ceccherini e Depaoli e per Bronn e Sambia, che si fa subito ammonire, per Gyomber e Candreva, e al 94′ minuto Dia segna al termine di una bellissima azione corale e vengono espulsi Radovanovic e Ceccherini.

⏱️ FT | Tornano a ruggire i ragazzi di Nicola! La @OfficialUSS1919 vince nel finale grazie al gol di Boulaye Dia! #SalernitanaVerona pic.twitter.com/AMcclsF1bY — Lega Serie A (@SerieA) October 9, 2022

Highlights e Video Gol di Salernitana-Hellas Verona 2-1:

Tabellino di Salernitana-Hellas Verona 2-1

Marcatori: 18’ Piatek (S), 12’ st Doig (V), 49’ st Dia

Assist: 18’ Bonazzoli (S), 12’ st Doig (V), 49’ st Vilhena

SALERNITANA (3-5-2): Sepe; Gyomber (89′ Bronn), Daniliuc, Pirola; Candreva (89′ Sambia), Coulibaly, Radovanovic, Maggiore (8′ Vilhena), Mazzocchi; Bonazzoli (58′ Botheim), Piatek (58′ Dia). A disp: Fiorillo, De Matteis, Bronn, Bradaric, Lovato, Iervolino, Motoc, Sambia, Kastanos, Capezzi, Valencia. All: Nicola.

HELLAS VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Ceccherini (85′ Cabal); Depaoli (85′ Faraoni), Tameze, Veloso (71′ Kallon), Doig; Hrustic (71′ Sulemana), Verdi; Henry (46′ Djuric). A disp: Chiesa, Berardi, Perilli, Terracciano, Hongla, Cortinovis, Piccoli. All: Cioffi.

Arbitro: Ghersini di Genova

Ammoniti: 22’ Piatek (S), 22’ Hien (V), 23’ Depaoli (V), 34’ Sulemana (V), 47’ st Sambia (S), 51’ st Daniliuc (S)

Espulsi: 53’ Radovanovic (S), 53’ Ceccherini (V)