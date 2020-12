Video gol highlights Salernitana-Entella 2-1: sintesi 21-12-2020

Risultato Salernitana-Entella 2-1, 14° giornata Serie B: Castori vince la partita grazie ai cambi. Sono infatti entrati ad inizio ripresa Cicerelli, che mette sulla testa di Tutino il pallone che vale il pareggio, e Djuric, che trasforma il rigore assegnato per un fallo ancora su Tutino. L’Entella non sfigura, va al riposo in vantaggio grazie al bel gol di Mancosu, ma si spegne progressivamente dopo il gol avversario e lascia Salerno a mani vuote. La Salernitana va momentaneamente in testa alla classifica con 28 punti e attende l’Empoli, mentre l’Entella resta ultimo con 5 punti e ancora senza successi.

Cronaca Salernitana-Entella 2-1, 14° giornata Serie B

Privo di vere occasioni quasi nella sua totalità, il primo tempo vede le due squadre equivalersi nonostante la classifica le veda agli antipodi.

Tuttavia, gli ultimi della classe riescono a spegnere ogni iniziativa dei secondi, con vista sul primo posto, ma questi ultimi sembrano essere in serata no. Poche, pochissime le azioni degne di nota da ambo le parti e troppo timidi i tentativi fatti.

Se i campani sono svagati e imprecisi, vedi il tiro di Schiavone che sorvola la traversa al minuto 28, o comunque non cattivi, troppo debole il tacco al volo di Tutino poco dopo, i liguri sono, al contrario, molto attenti dietro e ripartono con convinzione.

Dopo un’acrobazia di Settembrini che sorvola la traversa al 29°, l’Entella trova il gol del vantaggio al 38°: Koutsoupias parte in contropiede, resiste a Schiavone che cerca di tirarlo giù strattonandolo e serve Mancosu, che esegue un taglio perfetto e beffa Belec con un bel tocco sotto una volta entrato in area da sinistra.

L’ultimo attacco della Salernitana, al 44°, porta Kupisz a cercare un difficile tiro al volo da posizione defilata che finisce ben oltre la traversa. La prima frazione termina dopo un minuto di recupero.

Per rimettere in sesto la partita Castori opera immediatamente due cambi sostituendo Gondo e Anderson, evanescenti, con Djuric e Cicerelli, ottenendo risultati: al 47° l’esterno scende sulla sinistra e crossa in mezzo per Tutino che, agevolato dalla deviazione di Cleur, si ritrova il pallone sulla testa e pronto per essere spedito in rete da due passi.

La Salernitana prende via via il comando delle operazioni pur non creando granché, anche se Tutino diventa sempre più minaccioso e con i suoi scatti. La punta granata conferma di essere entrato in partita al 66° con la conquista di un rigore per un atterramento ai suoi danni ad opera di Poli.

Sul dischetto va l’altro nuovo entrato Djuric, anche lui in campo dall’inizio della ripresa, che trasforma perfettamente spiazzando Russo con un ottimo rasoterra angolato.

L’ultima mezz’ora scarsa trascorre senza grosse occasioni, a parte un cross di De Luca mancato per poco da Mancosu al 76° e un tiro di Koutsoupias murato da Aya all’82°. La Salernitana non si vede quasi più, ma soffrendo riesce a gestire il risultato e può esultare al triplice fischio.

Migliori in campo Tutino (7), che si sveglia nella ripresa siglando il gol dell’1-1 e conquistando il rigore che vale la vittoria, e Mancosu (6.5), che illude i liguri con un gran gol e cerca senza successo di condurli al pareggio. Male Gondo e Nizzetto (5 per tutti e due), impalpabili.

Tabellino Salernitana-Entella 2-1, 14° giornata Serie B

Salernitana (4-4-2): Belec; Casasola, Aya, Gyomber, Lopez (72′ Veseli); Kupisz, Schiavone (62′ Dziczek), Di Tacchio, Anderson (46′ Cicerelli); Tutino (85′ Giannetti), Gondo (46′ Djuric). Allenatore: Castori

Entella (4-3-1-2): Russo; Cleur, Bonini, Poli, Pavic; Settembrini (86′ Petrovic), Nizzetto (46′ Paolucci), Koutsoupias (86′ Brescianini); Cardoselli (52′ Schenetti); De Luca, Mancosu (76′ Brunori). Allenatore: Vivarini

Marcatori: 38′ Mancosu, 47′ Tutino e 66′ rig. Djuric

Arbitro: Ghersini

Ammoniti: Bonini, Schiavone, Poli, Cleur, Veseli e Petrovic

