Video Gol e Highlights di Salernitana – Cagliari 2-2 , 9° giornata Serie A 2023/24: prima Luvumbo, poi Viola per gli ospiti, una doppietta di Dia per i padroni di casa.

Un pareggio che non serve a nessuno. Un punto a testa che non smuove le rispettive classifiche. Penultima ed ultima in classifica rimangono le due squadre. Ci hanno provato entrambe a vincere la sfida, ma alla fine il risultato finale è un pareggio.

Salernitana-Cagliari, 9° giornata di Serie A 2023/24

Sintesi di Salernitana – Cagliari 2-2 :

Match che vede gli ospiti propositivi nei primi minuti. All’ottavo minuto ci provano con Luvumbo, il quale raccoglie un suggerimento profondo di Dossena e serve un filtrante per Oristano che non impatta bene.

Dopo un’azione da calcio d’angolo e la conclusione di Dia, deviata in angolo da Deiola, ecco che gli ospiti si fanno rivedere in avanti sempre con Luvumbo. Il calciatore angolano sterza su Gyomber fintando il tiro, poi effettua un rasoterra che non impegna eccessivamente Costil.

Verso la mezz’ora c’è una rete annullata alla formazione ospite. Grande giocata di Mancosu, il quale trova un filtrante per Luvumbo che resta freddo davanti a Costil e lo batte. L’arbitro, però, ha segnalato prontamente il fuorigioco del calciatore angolano.

AI dieci minuti dal termine Boulaye Dia lascia sul posto Dossena, prova con uno scavetto a battere Scuffet. L’estremo difensore sardo è riuscito a coprire efficacemente il primo palo.

Un minuto più tardi rispondono gli ospiti con Prati! Il centrocampista rossoblù effettua una conclusione di prima trovando Costil attento a bloccare.

A due minuti dal termine ancora padroni di casa in avanti. Candreva prova un gesto tecnico elegante su cross di Mazzocchi, ma non impatta bene la sfera che termina sul fondo.

I primi quarantacinque minuti si chiudono sullo 0-0.

Ripresa che inizia con fase di studio tra le due formazioni. Poi poco dopo il decimo ci provano i padroni di casa con Stewart che riesce a superare il centrocampo sardo, serve Candreva, il quale rientra sul sinistro e fa partire una debole conclusione che finisce sul fondo.

Una ripresa che non riesce a sbloccare la situazione, con le due formazioni bloccate e in difficoltà a costruire occasioni da goal.

VANTAGGIO DEL CAGLIARI! A dieci minuti dal termine bella azione orchestrata da Jankto, il quale serve Luvumbo Zito che è bravo a concludere con il piattone mancino e battere Costil!

Ora la formazione di Ranieri tiene il possesso palla, cercando di spegnere le speranze dei padroni di casa di pareggiare negli ultimi minuti.

PAREGGIO DELLA SALERNITANA! È Dia il marcatore! Il giocatore senegalese è bravo a sfruttare il suggerimento di Ikwuemesi e a spedire la palla oltre la porta difesa da Scuffett!

VANTAGGIO DEL CAGLIARI! Altre sorprese all’Arechi! Su azione nella fascia di Shomurodov, il quale crossa al centro imbeccando Viola. L’italiano è bravo a colpire di testa e a beffare Costil!

CALCIO DI RIGORE PER LA SALERNITANA! Fallo di mano di Viola. Sul dischetto va ancora Dia che con freddezza spiazza Scuffett!

Emozioni incredibili nel finale di questa sfida, che termina sul pareggio. Un punto a testa che smuove poco la classifica di entrambe.

Highlights e Video Gol di Salernitana – Cagliari 2-2 :

Tabellino di Salernitana – Cagliari 2-2 :

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Gyomber, Fazio (83′ st Chukwubuikem Ikwuemesi), Bradaric; Coulibaly (76′ st Legowski), Maggiore, Kastanos (55′ st Agustín Alberto Martegan); Candreva (76′ st Loum Tchaouna), Cabral (56′ st Trivante Vincent Stewart); Dia. All. Inzaghi.

Cagliari (3-5-2): Scuffet; Goldaniga, Dossena (74′ st Obert), Augello; Nandez (46′ st Zappa), Deiola, Prati, Makoumbou, Mancosu (46′ st Viola); Luvumbo (84′ st Shomurodov), Oristanio (64′ st Jakub Jankto). All. Ranieri.

Arbitro: Chiffi (Padova)

Marcatori: 79′ st Luvumbo (C), 86′ st Dia (S), 88′ st Viola (C), 94′ st Dia (S)

Assist: ’79 st Jankto (S), 86′ st Ikwuemesi (S), 88 ‘ st Shomurodov (C),

Ammoniti: Kastanos (S), Prati (C), Martegani (S), Zappa (C), Deiola (C), Antoine Makoumbo (C)

Espulsioni: