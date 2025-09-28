Video Gol Highlights Roma – Verona 2-0 5° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Roma – Hellas Verona 2 -0: i gol di Dovbyk in apertura di partita e Soulè regalano la vittoria ed il primo posto in classifica ai giallorossi

La Roma di Gianpiero Gasperini ottiene la 4° vittoria in 5 Giornate di Serie A e sale a 12 punti in classifica al comando insieme al Napoli di Antonio Conte.

I giallorossi ottengono una preziosa vittoria e vincono ancora una volta senza subire gol, tutte e 4 le vittorie dei giallorossi sono state senza gol al passivo e l’unico col subito è stato nella partita persa contro il Torino per 0 a 1.

La Roma non iniziava il campionato con una difesa così solida e con un solo gol subito in 5 partite dalla stagione 2013-2014 con Rudi Garcia in panchina quando finì al secondo posto dietro la Juventus di Max Allegri.

La squadra di Gian Piero Gasperini raggiunge così i numeri dell’era Mourinho, con quattro successi e 12 punti nelle prime cinque giornate di Serie A.

Il Verona di Zanetti resta fermo a 3 punti ancora a secco di vittorie e con 3 pareggi e 2 sconfitte in 5 Giornate.

Il match si apre subito con il vantaggio giallorosso grazie a Dovbyk, che al 7’ sfrutta al meglio l’occasione portando i suoi avanti. Il Verona non si arrende, mette in difficoltà la difesa capitolina con le iniziative di Orban e Giovane, ma non trova la via del gol. Nel secondo tempo è Soulé a chiudere i conti al 79’, firmando la sua prima rete davanti al pubblico di casa.

Cronaca di Roma – Verona 2-0:

La partita si sblocca subito: dopo una buona partenza dell’Hellas, al 7’ il cross perfetto di Celik trova la testa di Dovbyk, che insacca l’1-0. Gli scaligeri reagiscono con Gift Orban, pericoloso due volte: prima colpisce involontariamente il volto di Svilar, poi centra una traversa clamorosa a porta vuota. La Roma prova a rispondere con Soulé, ma il risultato resta invariato fino all’intervallo.

Nella ripresa il Verona entra in campo con grande intensità e sfiora più volte il pareggio: ci provano Giovane, Serdar e successivamente Belghali, mentre Orban e Bernede non riescono a concretizzare le occasioni migliori. Gasperini corre ai ripari cambiando gli esterni e inserendo Ferguson al posto di Dovbyk, ma i giallorossi faticano fino al quarto d’ora finale.

La svolta arriva dai piedi di Lorenzo Pellegrini, che scuote la squadra con una conclusione e un pressing decisivo su Serdar. Da quella palla nasce l’azione del 2-0: Koné serve Soulé, il cui sinistro deviato diventa imprendibile per Montipò. Per l’argentino è il secondo gol in questo campionato, il primo davanti ai tifosi giallorossi.

Nel finale la Roma sfiora anche la terza rete con El Shaarawy, Celik e Cristante, mentre al 94’ Orban segna ma il VAR annulla per un tocco di braccio. Finisce 2-0, con i giallorossi che confermano il loro ottimo avvio di stagione e il Verona che esce comunque a testa alta dall’Olimpico.

Video Gol e Highlights Roma – Verona 2-0:

Tabellino di Roma – Verona 2-0:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka (dal 71’ Ziolkowski); Wesley (dal 59’ Hermoso), Koné, Cristante, Angelino (dal 60’ Tsimikas); Soulé (dall’82’ El Shaarawy), Pellegrini; Dovbyk (dal 60’ Ferguson) . All.: Gasperini

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez (dall’84’ Bella-Kotchap), Nelsson, Frese; Belghali, Serdar, Akpa Akpro (dal 46’ Gagliardini), Bernede (dall’89’ Kastanos), Bradaric (dall’84’ Cham); Orban, Giovane (dal 74′ Sarr). All.: Zanetti

Marcatori: 7’ Dovbyk (R), 79′ Soulé (R)

Ammoniti: Akpa Akpro (V), Nunez (V), Gagliardini (V), Belghali (V)

Arbitro: Feliciani

