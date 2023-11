Video Gol Highlights Roma – Udinese 3-1 e Sintesi 26-11-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Udinese 3-1, 13° Giornata Serie A: i giallorossi ritrovano la vittoria in campionato grazie ai gol di Mancini, Dybala e El Shaarawy

La Roma di Mourinho batte all’Olimpico 3 a 1 l’Udinese nella 13ª giornata di Serie A e sale al 5° posto in classifica approfittando delle sconfitte di Lazio, Fiorentina e Atalanta.

Decisivo per il match è stato Paulo Dybala che prima serve l’assist a Gianluca Mancini per il vantaggio dei giallorossi al 20° del primo tempo e poi riporta la Roma in vantaggio a 10 minuti dal 90°. Il 3 a 1 di El Shaarawy arriva all’89°. L’Udinese aveva pareggiato momentaneamente in apertura di ripresa con Thauvin.

La squadra di Mourinho domina tutto il primo tempo ma riesce a segnare un solo gol con Gianluca Mancini su assist di Dybala.

Nella ripresa l’Udinese ritrova coraggio e riesce ad agguantare il pareggio con Thauvin.

Decisive le scelte di Mourinho che fa entrare dalla panchina Bove e El Shaarawy che riescono a dare forze fresce ad una Roma che si era spenta.

Bove prima avvia l’azione che porta Dybala al gol del vantaggio e poi serve a El Shaarawy l’assist per il 3 a 1 che chiude la partita.

Tre punti pesanti per la Roma in ottica 4° posto e zona Europa.

I giallorossi salgono a 21 punti a -3 dal Napoli che è quarto e scavalcano Atalanta e Fiorentina che sono state sconfitte.

L’Udinese resta ferma a 11 punti al quintultimo posto.

Sintesi di Roma – Udinese 3-1:

Nei primi minuti di partita si gioca su ritmi blandi.

Al 19° c’è un fallo di Ferreira su Pellegrini sulla trequarti, ammonito il calciatore dell’Udinese.

Punizione battuta da Paulo Dybala verso il centro area e nella mischia c’è il colpo di testa vincente di Gianluca Mancini per il vantaggio della Roma!

In apertura di ripresa arriva il pareggio dell’Udinese.

Azione insistita dei friulani che termina con il cross dalla sinistra di Payero che trova sul secondo palo Thauvin che di testa mette in rete!

All’80° la Roma torna in vantaggio.

Bove mette un passaggio in verticale per Lukaku che fa da sponda a Dybala che entra in area e a tu per tu col portiere dell’Udinese Silvestri lo batte di sinistro.

All’89° arriva il 3° gol della Roma!

Lancio di Mancini per Lukaku che dalla destra mette al centro per Bove che serve El Shaarawy in arrivo a sinistra e con un bel destro a giro trafigge Silvestri.

Highlights e Video Gol di Roma – Udinese 3-1:

Tabellino di Roma – Udinese 3-1:

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp (32′ st Zalewski), Cristante, Paredes (32′ st Bove), Pellegrini (18′ st Azmoun), Spinazzola (18′ st El Shaarawy); Dybala (37′ st R. Kristensen), Lukaku. A disp.: Boer, Svilar, Belotti, Celik, Aouar, Pagano, Pisilli. All.: Mourinho.

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira (34′ st Kabasele), Bijol, Perez; Ebosele, Samardzic (24′ st Lovric), Walace, Payero, Zemura (37′ st Kamara); Thauvin (34′ st Lucca); Success. A disp.: Okoye, Padelli, Masina, Zarraga, Akè, Tikvic, Camara, T. Kristensen, Pafundi. All.: Cioffi.

ARBITRO: Massimi di Termoli

MARCATORI: 20′ pt Mancini (R), 12′ st Thauvin (U), 35′ st Dybala (R), 44′ st El Shaarawy (R)

Ammoniti: Pellegrini (R); Ferreira, Samardzic, Success (U).