Video Gol Highlights Roma – Torino 3-2 e Sintesi 26-02-2024

Video Gol e Highlights di Roma – Torino 3-2, 26° Giornata di Serie A: continua la serie positiva della Roma di De Rossi che ottiene la 5° vittoria nelle ultime 6 partite di Campionato

Continua il momento di grazia della Roma di Daniele De Rossi che dopo aver ottenuto il passaggio agli ottavi di Finale di Europa League ottiene la 5° vittoria in 6 partite di Campionato.

La Roma grazie a questa vittoria sale a 44 punti e mantiene il 6° posto in classifica a -4 dal Bologna che è quarto e a -2 dall’Atalanta.

Il Torino di Juric resta fermo a 36 punti al 10° posto insieme al Monza.

Sintesi di Roma – Torino 3-2:

De Rossi dopo le fatiche di Europa League dove molti giocatori sono rimasti in campo 120 minuti opta per un ampio turn over.

La Roma scende in campo con la difesa a 3 con Mancini, Smalling e N’Dicka davanti a Svilar. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Pellegrini. Sulla fascia destra c’è Kristensen e Angelino a sinistra. In attacco la coppia formata da Azmoun e Dybala.

Juric schiera il suo Torino con il 3-4-1-2 con Milinkovic- Savic in porta e davanti a lui Djidji, Lovato e Masina a formare la linea difensiva. A centrocampo ci sono Ricci e Gineitis al centro con Bellanova a destra e Lazaro a sinistra. In attacco la coppia formata da Sanabria e Zapata supportati da Vlasic.

Al 9° subito occasione per la Roma. Azmoun va via sulla fascia e serve Kristensen in area che prova il tiro ma il pallone colpisce il palo con Milinkovic Savic che non ci sarebbe potuto arrivare!

Pochi minuti dopo si infortuna Lovato ed è costretto a uscire, al suo posto entra Sazonov.

Nel finale di primo tempo c’è un calcio di rigore per la Roma.

Azmoun viene atterrato da Sazonov in area di rigore.

Sul dischetto va Paulo Dybala che spiazza Milinkovic-Savic e porta la Roma in vantaggio al 40° minuto.

Al 45° il Torino raggiunge subito il pareggio.

Colpo di testa vincente di Duvan Zapata con Svilar che non riesce ad arrivare sul pallone!

In apertura di ripresa il Torino sfiora il vantaggio con Lazaro hce prova la conclusione ma Svilar respinge in corner.

Al 53° ottimo cross dalla sinistra di Angelino con Mancini che va a saltare di testa ma non inquadra lo specchio della porta.

Al 58° la Roma ritorna in vantaggio con Dybala!

Cristante lo serve al limite dell’area e l’argentino controlla e con un mancino a giro mette il pallone all’angolino!

Al 61° nel Torino entra Rodriguez al posto di Lazaro.

Al 64° nella Roma entrano Spinazzola, Bove e Lukaku al posto di Azmoun, Angelino e Paredes.

Al 69° la Roma segna il terzo gol e arriva la tripletta di Paulo Dybala.

Lukaku serve l’argentino che incrocia col mancino e batte per la 3° volta Milinkovic Savic.

E’la prima tripletta di Dybala con la Roma, l’argentino non metteva a segno una tripletta dall’aprile 2018.

All’88° il Torino accorcia le distanze!

C’è il tiro cross dalla destra di Ricci che complce una deviazione di Huijsen batte Svilar.

Highlights e Video Gol di Roma – Torino 3-2:

Tabellino di Roma – Torino 3-2:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini, Smalling (78′ Huijsen), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (64′ Bove), Angeliño (64′ Spinazzola); Dybala, Pellegrini; Azmoun (64′ Lukaku).

A disp.: Rui Patricio, Boer, Celik, Renato Sanches, Aouar, Baldanzi, Zalewski, Cherubini, El Shaarawy.

All.: De Rossi.

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Lovato (14′ Sazonov), Masina (80′ Ilic); Bellanova, Ricci, Gineitis (80′ Okereke), Lazaro (62′ Rodríguez); Vlasic; Sanabria (80′ Linetty), Zapata.

A disp.: Gemello, Popa, Savva, Kabić.

All.: Juric.

Arbitro: Sacchi. Assistenti: Di Iorio – Cecconi. IV Uomo: Ayroldi. VAR: Paterna. AVAR: Di Bello

Marcatori: 42′ rig, 57′ e 69′ Dybala, 44′ Zapata, 89′ Huijsen (aut)

Ammoniti: Lazaro (T), Ricci (T), Ndicka (R).