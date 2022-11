Video Gol Highlights Roma – Torino 1-1 e Sintesi 13-11-2022

Video Gol e Highlights di Torino – Roma 1-1: granata in vantaggio in apertura di ripresa con Linetty, i giallorossi riagguantano il pareggio negli ultimi minuti di recupero con un gol di Matic

Termina con un pareggio per 1 a 1 il match dell’Olimpico tra la Roma di Mourinho ed il Torino di Juric.

I giallorossi dopo la sconfitta nel derby di domenica scorsa contro la Lazio ottengono 2 pareggi per 1 a 1 contro il Sassuolo ed il Torino.

La Roma è al 6° posto con 27 punti a pari merito dell’Atalanta che oggi è stata sconfitta in casa dall’Inter.

I granata restano al 9° posto con 21 punti.

Sintesi di Torino – Roma 1-1:

Mourinho schiera la sua Roma con il solito 3-4-2-1. In porta c’è Rui Patricio e la linea difensiva è formata da Smalling, Mancini e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Camara al centro con Celik a destra e Zalewski a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Zaniolo e Volpato.

Juric schiera il suo Torino con un 3-4-2-1 speculare ai giallorossi con Milinkovic-Savic in porta ed in difesa Buongiorno, Djidji e Rogriguez. A centrocampo ci sono Linetty e Ricci al centro con Lazaro a destra e Vojvoda a sinistra. In attacco Pellegri punta centrale supportato da Miranchuk e Vlasic.

All’8° minuto c’è la conclusione di Vlasic che viene murata da Celik e poi Sanabria prova il colpo di testa ma il pallone termina fuori.

Nei primi minuti si gioca su ritmi molto bassi e ci sono poche occasioni da gol.

Al 30° Juric sostituisce Vojvoda e manda in campo Singo per scelta tecnica.

Al 33° cross di Singo e Rui Patricio interviene e sventa il pericolo.

Il primo tempo finisce con poche occasioni da gol da ambo le parti.

In apertura di ripresa Mourinho manda in campo El Shaarawy al posto di Volpato.

Al 54° Mourinho manda in campo Matic al posto di Camara.

Al 55° il Torino passa in vantaggio con Linetty! C’è il cross di Singo per l’attaccante francese che stacca di testa e batte Rui Patricio!

Al 62° il Torino sfiora il raddoppio! Ancora Singo mette in area e Sanabria calcia alto sopra la traversa!

Al 70° altre 3 sostituzioni di Mourinho: escono Cristante e Zalewski ed entrano Tahirovic e c’è il ritorno in campo di Paulo Dybala. Esce anche Abraham e al suo posto entra Belotti.

Al 72° ci prova subito Dybala con un tiro dal limite ma para a terra Milinkovic-Savic.

Al 79° Zaniolo riceve palla in area e scarica su El Shaarawy che prova il tiro ma ancora Milinkovic-Savic è bravo a parare.

All’83° c’è un tiro di Zaniolo dal limite dell’area ed il difensore del Torino Djidji colpisce con una mano attaccata al corpo ma per l’arbitro non è fallo da rigore.

Al 90° viene espulso Mourinho per proteste contro l’arbitro.

Al 91° El Shaarawy recupera un pallone sul fondo e mette in mezzo per Dybala che viene atterrato da Djidji ed è calcio di rigore per la Roma.

Sul dischetto va Belotti che spiazza Milinkovic ma il pallone si stampa sul palo!

Al 93° Dybala si accentra e calcia dal limite dell’area di sinistro a giro, il pallone si stampa sulla traversa e finisce sui piedi di Matic che dal limite dell’area fa partire un missile che batte Milinkovic Savic per il gol dell’1 a 1 della Roma!

Video Gol e Highlights di Torino – Roma 1-1:

Tabellino di Torino – Roma 1-1:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante (dal 25′ st Tahirovic), Camara (dal 9′ st Matic), Zalewski (dal 25′ st Dybala); Volpato (dal 1′ st El Shaarawy,), Zaniolo; Abraham (dal 25′ st Belotti).

A disposizione: Silvar, Boer, Vina, Kumbulla, Karsdorp, Bove, Matic, El Shaarawy, Dybala, Shomurodov, Belotti. Allenatore: Mourinho.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Zima, Buongiorno (dal 6′ st Rodriguez); Lazaro, Linetty, Ricci, Vojvoda (dal 30′ pt Singo); Miranchuk (dal 34′ st Radonjic), Vlasic, Sanabria (dal 34′ st Adopo).

A disposizione: Berisha, Gemello, N’Guessan, Rodriguez, Singo, Ilkhan, Adopo, Garbett, Radonjic, Seck, Karamoh, Pellegri. Allenatore: Juric.

Reti: 10′ st Linetty, 49′ st Matic

Ammonizioni: Buongiorno, Camara, Dybala, Tahirovic, Lazaro

Espulso al 44′ st Mourinho dalla panchina

Recupero: 4 minuti nel primo tempo, 5 minuti nella ripresa