Video Gol Highlights Roma – Torino 0-1 3° Giornata Serie A

Video dei Gol e Highlights di Roma – Torino 0-1: Simeone gela l’Olimpico, prima sconfitta per i giallorossi di Gasperini

La Roma si arrende all’Olimpico contro il Torino, che trova la prima vittoria stagionale nel lunch match della 3°Giornata di Serie A.

Dopo due successi consecutivi contro Bologna e Pisa, la squadra di Gasperini interrompe la propria marcia, incapace di concretizzare il lungo possesso palla e di mettere realmente in difficoltà la retroguardia granata.

Il Torino di Baroni sceglie invece una gara di contenimento e ripartenze, reggendo bene l’urto offensivo dei padroni di casa. Al 60’ arriva la svolta: Giovanni Simeone, con una conclusione precisa al termine di un’azione veloce in contropiede, realizza il gol che decide l’incontro.

Con questa sconfitta i giallorossi perdono terreno rispetto a Juventus e Napoli, mentre il Torino conquista tre punti pesantissimi che valgono la prima vittoria in campionato dopo la sconfitta alla 1° Giornata contro l’Inter ed il pareggio a reti bianche contro la Fiorentina.

Cronaca di Roma – Torino 0-1:

Cronaca 1° Tempo:

La sfida dell’Olimpico tra Roma e Torino si apre con i giallorossi che provano a imporre ritmo e possesso, mentre la squadra di Baroni sceglie compattezza e ripartenze rapide. Ne nasce una prima frazione equilibrata, con qualche occasione da entrambe le parti ma senza reti.

2’ – Avvio con la Roma che tiene il pallone, il Torino si chiude nella propria metà campo.

3’ – Lancio lungo di Maripán, Ngonge anticipa Ndicka ma non trova Simeone: Svilar blocca.

6’ – Cross di Ngonge dalla destra, la difesa giallorossa libera senza affanni.

7’ – Scambio rapido tra Asllani e Simeone, che serve Casadei: l’inserimento è in ritardo, occasione sfumata per i granata.

8’ – Soule viene atterrato da Ismajli al limite: punizione per la Roma, ma la conclusione di Dybala si infrange sulla barriera.

11’ – Biraghi guadagna il primo corner per il Torino: Asllani disegna una traiettoria insidiosa, Svilar smanaccia con sicurezza.

12’ – Simeone lavora bene spalle alla porta e serve Vlasic, che calcia di poco a lato: segnalato però il fuorigioco dell’argentino.

14’ – Conclusione improvvisa di Simeone da fuori area: pallone sul fondo, ma Roma sorpresa.

16’ – Dybala protagonista: prima chiude un triangolo con Cristante che Ismajli devia in angolo, poi sul corner lo stesso Cristante sfiora la porta con una spizzata.

18’ – Coco commette fallo su Soule: nuova punizione pericolosa per la Roma.

19’ – Dybala crossa per Mancini, ma Biraghi anticipa e manda in fallo laterale.

23’ – Gioco fermo: Ngonge resta a terra dopo un contrasto aereo con El Aynaoui.

25’ – Cooling break per rinfrescarsi dopo un avvio a ritmi intensi.

29’ – Errore di Hermoso in retropassaggio: Simeone sfiora l’intercetto, Svilar si salva rifugiandosi in fallo laterale.

31’ – Lungo possesso del Torino, che rallenta i ritmi dopo la pausa.

32’ – Nervosismo tra i granata: ammonito Asllani per proteste.

34’ – Dybala protagonista: il suo sinistro viene deviato in angolo da Maripán, sul corner seguente Mancini colpisce di testa ma senza potenza, facile presa di Israel.

35’ – Altro cartellino per il Torino: Ismajli ferma Soule con un fallo tattico e rimedia il giallo.

36’ – Doppio tentativo su punizione di Soule: il primo tiro colpisce la barriera, il secondo finisce largo.

38’ – Cross velenoso di Soule, Lazaro anticipa Angelino e devia in angolo.

39’ – Gioco interrotto per accertarsi delle condizioni di Ismajli, che resta dolorante.

41’ – Tentativo di costruzione del Torino, ma il lancio di Asllani per Simeone è troppo lungo.

42’ – Errore di intesa tra Dybala ed El Aynaoui: palla raccolta facilmente da Israel.

43’ – Filtrante illuminante di Soule per Dybala: l’argentino calcia dal limite, ma Maripán in scivolata salva i granata.

44’ – Mancini commette fallo in attacco su Ismajli: occasione sprecata per la Roma.

45’ – Concessi tre minuti di recupero.

45’+1 – Soule prova a lanciare Wesley, Biraghi chiude in fallo laterale.

45’+2 – Punizione tagliata di Soule, Hermoso ci prova di testa ma Israel blocca.

45’+3 – Si chiude il primo tempo: equilibrio all’Olimpico, con la Roma più propositiva ma il Torino attento e pronto a colpire.

Cronaca 2° Tempo:

46’ – Subito due cambi per la Roma: Baldanzi prende il posto di Dybala, mentre Ferguson subentra a El Aynaoui.

48’ – Casadei si inserisce centralmente dopo la sponda di Simeone, Hermoso lo anticipa in extremis evitando guai.

50’ – Altro tentativo di verticalizzazione di Asllani per Simeone, chiuso dalla difesa giallorossa.

52’ – Vlasic parte in percussione centrale, Wesley lo stende: ammonizione per l’esterno romanista.

54’ – Soule inventa per Ferguson, ma il filtrante non viene controllato. Baldanzi raccoglie la respinta e calcia: palla fuori di poco.

55’ – Vlasic fugge alle spalle della retroguardia, ma calcia alto davanti a Svilar: tutto inutile, era in fuorigioco.

57’ – Roma vicina al gol: cross di Wesley per Ferguson, il suo tiro termina a lato.

59’ – GOL TORINO! Ripartenza micidiale: Ngonge serve Simeone, che rientra sul destro e lascia partire una parabola splendida sul secondo palo. Nulla da fare per Svilar, granata avanti 0-1.

61’ – Reazione immediata della Roma: Soule crossa, Ismajli devia in angolo.

62’ – Sul ribaltamento, Ngonge prova un traversone d’esterno, facile per Svilar.

63’ – Azione insistita della Roma: Kone scarica su Soule, che sfiora il bersaglio grosso con un sinistro a giro.

64’-65’ – Girandola di cambi: Gasperini toglie Cristante per Pisilli, Baroni sostituisce Simeone con Adams, Ngonge con Aboukhlal e Casadei con Ilic.

66’ – OCCASIONE TORINO! Vlasic dalla linea di fondo serve Aboukhlal: il mancino potente trova la grande risposta di Svilar.

68’ – Corner di Soule troppo lungo, sul prosieguo Biraghi anticipa Wesley e concede ancora angolo.

70’-71’ – Problemi per Asllani, soccorso dallo staff medico. Cooling break all’Olimpico.

73’-75’ – Gioco spezzettato per problemi di comunicazione con la sala VAR. Mancini commette fallo in attacco, sfuma un’altra occasione per la Roma.

77’ – Aboukhlal crea scompiglio, Angelino lo stende: giallo per lo spagnolo.

79’ – Nuovi cambi: nella Roma entrano Celik ed El Shaarawy, fuori Hermoso e Angelino. Nel Torino spazio a Tameze per l’ammonito Asllani.

81’ – OCCASIONE TORINO! Ilic appoggia per Vlasic che calcia a botta sicura: Svilar vola e salva i giallorossi. Poco dopo, giallo per Aboukhlal.

83’ – El Shaarawy ci prova dal limite, ma il suo destro viene murato.

84’ – Ultimo cambio per Baroni: fuori Vlasic, dentro Anjorin.

85’-86’ – Roma tutta in avanti, Torino chiuso a difesa del vantaggio. Israel respinge il cross di Pisilli e la conclusione di Mancini.

88’ – Fase confusa del match, la Roma spinge ma senza lucidità.

89’ – Baldanzi serve Mancini che calcia dal limite, Israel blocca con sicurezza.

90’ – Concessi otto minuti di recupero.

90’+1 – OCCASIONE ROMA! Corner di Baldanzi, Ferguson prolunga e Pisilli colpisce di testa: riflesso straordinario di Israel che salva il Torino.

90’+3 – Soule ci prova di sinistro dopo una mischia: palla fuori di un soffio.

90’+4-90’+7 – Assalto finale della Roma: cross continui di El Shaarawy e Wesley, ma la difesa granata regge. Israel vola ancora a deviare una conclusione velenosa del “Faraone”.

90’+8-90’+9 – Corner per il Torino e scintille tra Mancini e Adams: Ayroldi calma gli animi. Poco dopo arriva il triplice fischio: il Torino espugna l’Olimpico con il gol di Simeone.

Video Gol e Highlights Roma – Torino 0-1:

Il video sarà online a breve

Tabellino di Roma – Torino 0-1:

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso (35′ st Celik); Wesley, Koné, Cristante (20′ st Pisilli), Angelino (35′ st El Shaarawy); El Aynaoui (1′ st Ferguson), Soulé; Dybala (1′ st Baldanzi). Allenatore: Gasperini

Torino (3-4-2-1): Israel; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Asllani (35′ st Tameze), Casadei (19′ st Ilic), Biraghi; Ngonge (19′ st Aboukhlal), Vlasic (39′ st Anjorin); Simeone (19′ st Adams). Allenatore: Baroni

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 14′ st Simeone (T)

Ammoniti: Asllani (T), Ismajli (T), Wesley (R), Angelino (R), Aboukhlal (T)