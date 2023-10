Video Gol Highlights Roma – Servette 4-0 e Sintesi 05-10-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Servette 4-0, 2° Giornata Europa League: la Roma di Mourinho ottiene la seconda vittoria in Europa League e liquida gli svizzeri del Servette con un netto 4 a 0 grazie ai gol di Lukaku, Pellegrini e doppietta di Belotti.

La Roma che trova la 150° vittoria nelle competizioni UEFA davanti al pubblico dell’Olimpico. Seconda vittoria in 2 giornate di Europa League e primo posto nel girone insieme allo Slavia Praga che ha battuto lo Sheriff con un netto 6 a 0. Proprio la prossima partita il 26 ottobre vedrà i giallorossi impegnati all’Olimpico nello scontro diretto contro lo Slavia Praga.

Stasera ha sbloccato la partita Lukaku su assist di Celik a metà del primo tempo. In apertura di ripresa in 10 minuti la Roma chiude definitivamente il match grazie alla doppietta di Belotti e il gol di Lorenzo Pellegrini.

📊 Questa è la nostra vittoria numero 150 in competizioni UEFA 👏#ASRoma #UEL pic.twitter.com/Oe8K8ntkeo — AS Roma (@OfficialASRoma) October 5, 2023

Sintesi di Roma – Servette 4-0:

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-5-2 con Svilar in porta e linea difensiva formata da Mancini, Cristante e Ndicka. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Aouar e Bove. A destra c’è Celik e a sinistra El Shaarawy. In attacco la coppia formata da Lukaku e Belotti.

Il Servette è subito pericoloso in avvio di partita. Una leggerezza di Cristante permette a Bedia di entrare in area e tirare di sinistro con il pallone che sfiora il palo.

Al 22° la Roma passa in vantaggio. Belotti recupera palla sulla destra e serve Celik in sovrapposizione che di prima mette al centro area per Lukaku che mette in rete di destro.

Al 29° la Roma sfiora il raddoppio. Calcio di punizione di Paredes dalla destra che mette in area un pallone ben tagliato e teso per Lukaku che prova la girata al volo ma il pallone termina fuori.

In apertura di ripresa la Roma trova subito il gol del raddoppio con Belotti. Lorenzo Pellegrini vince un contrato al limite dell’area e di testa mette in area un assist per Belotti che di sinistro mette in rete.

Passano 5 minuti e la Roma trova il 3° Gol con Pellegrini.

El Shaarawy dalla sinistra crossa in area per Celik che di testa mette il pallone indietro per l’accorrente Pellegrini che di piatto destro al volo mette in rete.

Al 59° arriva il 4° gol della Roma. Su azione di calcio d’angolo Belotti in tuffo sfugge al proprio marcatore e mette il pallone all’angolino per la sua doppietta personale.

Highlights e Video Gol di Roma – Servette 4-0:

Tabellino di Roma – Servette 4-0:

ROMA (3-5-2): Svilar; Mancini (dal 18′ st Karsdorp), Cristante, Ndicka; Celik, Bove (dal 31′ st D’Alessio), Paredes, Aouar (dal 1′ st Pellegrini dal 19′ st Pagano), El Shaarawy; Lukaku (dal 18′ st Zalewski), Belotti. A disposizione: Rui Patricio, Boero, Karsdorp, Pellegrini, Dybala, Spinazzola, Zalewski, Pagano, Pisilli, Mannini, Joao Costa, D’Alessio. Allenatore: Mourinho

SERVETTE (4-4-2): Mall; Tsunemoto, Vouilloz, Severin, Mazikou; Stevanovic (dal 43′ st Touati), Antunes (dal 18′ st Cognat), Ondouna, Kutesa (dal 18′ st Bolla); Crivelli (dal 18′ st Guillemenot), Bedia (dal 29′ st Douline). A disposizione: Centro, Besson, Cognat, Guillemenot, Henchoz, Douline, Diba, Ouattara, Simo, Touati, Bolla. Allenatore: Weiler

Reti: al 22′ pt Lukaku, al 1′ st Belotti, al 7′ st Pellegrini Lo., al 14′ st Belotti

Ammonizioni: Ondoua, Douline

Recupero: 1 minuto nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa