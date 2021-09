Video Gol Highlights Roma – Sassuolo 2-1 e Sintesi 12-09-2021

Video Gol e Highlights di Roma – Sassuolo 2-1: la Roma di Mourinho continua la serie positiva e ottiene la 3° vittoria consecutiva in campionato! I giallorossi dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie al gol di Cristante vengono raggiunti sul pareggio in apertura di ripresa da Djuricic. Nei minuti di recupero il gol decisivo di El Shaarawy che regala la vittoria alla Roma!

Il posticipo della 3° Giornata di Serie A tra Roma e Sassuolo regala 3 gol ma tanto spettacolo e occasioni da entrambe le parti con il Sassuolo che dopo aver sfiorato il gol del vantaggio diverse volte viene superato nel finale dal gol di El Shaarawy!

Dopo la doppia vittoria contro il Trabzonspor in Conference League sono 5 vittorie in 5 partite ufficiali per Mourinho sulla panchina della Roma!

Mourinho sulla panchina della Roma trova la 3° vittoria consecutiva in campionato e dopo aver battuto Fiorentina e Salernitana batte anche il Sassuolo in casa per 2 a 1 con tanta sofferenza!

Nel primo tempo il gol del vantaggio della Roma arriva su uno schema su calcio di punizione con Pellegrini che imbuca in area per l’inserimento di Cristante che a tu per tu con Consigli mette in rete!

Il pareggio del Sassuolo arriva in apertura di ripresa con Djiricic che mette in rete su assist di Berardi.

Quando la partita sembrava ormai orientata sul pareggio arriva il gol decisivo di El Shaarawy al 90°.

Sintesi di Roma – Sassuolo 2-1:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 4-2-3-1 con Rui Patricio in porta e difesa a 4 formata da Mancini e Ibanez centrali con Vina a sinistra e Karsdorp a destra. I due di centrocampo sono Veretout e Cristante. In attacco c’è Abraham punta centrale supportato da Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan.

Dionisi manda in campo il suo Sassuolo con un 4-2-3-1 speculare ai giallorossi con Consigli in porta e davanti a lui Chiriches e Ferrari centrali e sulle fasce Toljan a destra e Rogerio a sinistra.

A centrocampo ci sono Lopez e Frattesi. In attacco Raspadori punta centrale supportato da Berardi, Djuridic e Boga.

La Roma è subito pericolosa al 1° minuto con Abraham il cui tiro cross viene parato da Consigli.

Al 10° ci prova Veretout con un gran tiro dalla lunga distanza che termina alto.

Al 13° c’è la prima occasione da gol per il Sassuolo con Berardi che prova il tiro a giro di sinistro dal limite dell’area ma Rui Patricio è bravo a rispondere.

Al 20° Abraham va cvia sulla sinistra e serve al centro Mkhitaryan che prova il tiro di destro ma la palla termina di poco a lato.

Al 23° occasine Sassuolo con Berardi che serve dopo aver recuperato palla sulla trequarti serve Djiridic che prova il sinistro che finisce sull’esterno della rete.

Al 26° viene annullato un gol al Sassuolo per fuorigioco! Berardi aveva dribblato Vina in area e di destro messo in rete ma il Check del Var ha ravvisato un fuorigioco di rientro di Raspadori.

Al 32° la Roma sfiora il gol del vantaggio con Karspdorp che mette in mezzo dalla destra e Abraham prova a mettere in rete in scivolata ma il pallone termina di poco a lato.

Al 36° Abraham prova ad andare via sulla tre quarti ma Chiriches lo trattiene e lo mette giù ed è cartellino giallo per il difensore centrale del Sassuolo.

37° GOL ROMA! A battere la punizione sulla tre quarti va Lorenzo Pellegrini che approfittando della difesa altissima del Sassuolo serve con un passaggio rasoterra l’inserimento di Cristante che beffa la difesa del Sassuolo e a tu per tu con Consigli non sbaglia e porta la Roma in vantaggio! Esulta la panchina della Roma e lo staff tecnico per questo schema su calcio di punizione attuato in modo vincente!

Al 43° la Roma dopo un calcio di punizione in attacco sbagliato dal Sassuolo riparte velocissima in contropiede ed è addirittura Berardi a ripiegare in difesa e fermare Mkhitaryan che era lanciato a rete.

Al 44° c’è ammonizione per Ibanez! Un intervento in scivolata del difensore giallorosso su Toljan che sembrava sul pallone è ritenuto falloso dall’arbitro che estrae il cartellino giallo tra le proteste del giocatore e di Mourinho che chiede chiarimenti per questa decisione eccessiva.

Dionisi in apertura di secondo tempo manda subito in campo Scamacca al posto di Raspadori che aveva giocato un ottimo primo tempo.

Berardi prova subito il tiro dalla distanza ma il pallone termina fuori.

Al 52° Djuricic lancia Boga a campo aperto ma c’è l’intervento provvidenziale di Karsdorp in scivolata che scampa il pericolo per la Roma!

Al 55° il Sassuolo sfiora il pareggio con un gran tiro dalla distanza del nuovo entrato Scamacca ma Rui Patricio è bravissimo a deviare in calcio d’angolo!

Passano 2 minuti ed il Sassuolo trova il gol del pareggio!

Scamacca dal limite dell’area serve sulla destra Berardi che con un dribbling salta Vina e mette al centro per Djiricic che spinge il pallone in rete e beffa Rui Patricio!

Al 59° grande occasione per la Roma! Pellegrini si inserisce in area e calcia in porta ma Consigli è bravissimo a respingere, sulla deviazione arriva Abraham che colpisce il palo da posizione ravvicinata!

Al 63° ancora Lorenzo Pellegrini sfiora il gol del vantaggio! Il tiro a colpo sicuro viene deviato provvidenzialmente da Chiriches in calcio d’angolo!

Al 66° Boga va via da centrocampo e si invola verso l’area, Cristante è costretto a fermarlo fallosamente e si prende il cartellino giallo!

Al 69° miracolo di Rui Patricio su tiro di Berardi! Boga va via e trova l’inbucata centrale per Berardi che di destro calcia ma Rui Patricio si supera e devia in angolo!

Al 75° Mourinho manda in campo forze fresche in attacco: entrano Shomurodov, Carles Perez ed El Shaarawy ed escono Mhitaryan, Zaniolo e Veretout.

Al 78° Boga si invola da solo in area della Roma ma Rui Patricio è bravissimo a distendersi e fermare con la gamba l’attaccante neroverde.

All’85’ Traore con un gran tiro dai 25 metri colpisce il palo con Rui Patricio che era battuto!

Sul capovolgimento di fronte doppia occasione per la Roma con Shomurodov che prova il tiro a giro di sinistro ma Consigli è bravo a respingere poi ci prova anche Lorenzo Pellegrini ma il tiro sfiora l’incrocio dei pali!

Al 91° il gol del vantaggio della Roma con El Shaarawy! C’è una respinta corta di Ferrari e ne approfitta Shomurodov che serve El Shaarawy che con un destro preciso a giro batte Consigli e mette in rete!

Al 94° c’è un gran gol di Scamacca per il Sassuolo che viene annullato per fuorigioco!

C’è il check Var che conferma l’off side, la Roma si salva dalla beffa e porta a casa 3 punti preziosi e sofferti!

Tabellino di Roma – Sassuolo 2-1:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp (89′ Reynolds), Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout (74′ Shomurodov); Zaniolo (74′ Perez), Pellegrini, Mkhitaryan (70′ El Shaarawy); Abraham. In panchina: Fuzato, Boer, Calafiori, Smalling, Diawara, Villar, Darboe, Mayoral, Perez. Allenatore: Jose Mourinho

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi (84′ Ayhan), Lopez; Berardi (77′ Defrel), Djuricic (84′ Traore), Boga (89′ Kyriakopoulos); Raspadori (46′ Scamacca). In panchina: Pegolo, Goldaniga, Peluso, Muldur, Matheus Henrique, Harroui, Magnanelli. Allenatore: Alessio Dionisi

MARCATORI: 37′ Cristante, 91′ El Shaarawy (R); 57′ Djuricic (S)

ARBITRO: Simone Sozza di Seregno

NOTE: AMMONITI: Chiriches (S); Ibanez, Karsdorp (R)

