Video Gol Highlights Roma Sassuolo 0-0 e Sintesi 06-12-2020

Video Gol e Highlights di Roma Sassuolo 0-0: finisce con un pareggio a reti bianche con due gol annullati lo scontro diretto per il 4° posto della 10° Giornata di Serie A.

Il match dell’Olimpico tra Roma e Sassuolo termina 0 a 0 con due gol annullati uno per parte.

La Roma ha giocato più di un tempo in 10 uomini per l’espulsione di Pedro al 40′ del primo tempo per somma di ammonizioni.

E’ stato espulso anche l’allenatore della Roma Fonseca per proteste contro l’arbitro dopo il gol annullato nel finale di primo tempo.

Annullato un gol anche al Sassuolo per fuorigioco al 30′ del secondo tempo al neo entrato Haraslin che aveva battuto Mirante con un gran destro da fuori area!

Classifica invariata per Roma e Sassuolo con i giallorossi che sono quinti con 18 punti mentre il Sassuolo è quarto con un punto in più.

Sintesi di Roma Sassuolo 0-0:

La partita si gioca sul terreno di gioco dello Stadio Olimpico appesantito dalla forte pioggia caduta fino all’inizio del match tra Roma e Sassuolo.

Il Sassuolo di De Zerbi ha giocato un ottimo primo tempo ed ha avuto le migliori occasioni nella prima frazione con Djuric e Berardi che hanno sfiorato il gol del vantaggio!

Al 40′ Pedro prende il secondo cartellino giallo per un fallo su Lopez e viene espulso per somma di ammonizioni. Il calciatore spagnolo era stato ammonito già all’11° minuto per fallo tecnico su Berardi per averne impedito una ripartenza.

Per Pedro si tratta della prima espulsione in carriera dopo 351 partite di campionato giocate tra Liga, Premier League e Serie A.

Nel finale di primo tempo la Roma era passata in vantaggio con il gol di Mkhitaryan ma l’arbitro ha annullato dopo aver visionato l’azione al VAR per un fallo di Edin Dzeko che aveva avviato l’azione del gol.

Fonseca dopo il gol annullato si mostra molto nervoso e inveisce contro la decisione arbitrale e viene espulso.

Fonseca nell’intervallo è costretto ad andare in tribuna e al suo posto in panchina va il suo vice Nuno Campos.

Nella ripresa la Roma scende in campo con gli stessi uomini e nonostante un giocatore in meno è riuscita a creare diverse occasioni da gol che non sono però state sfruttate da Dzeko.

Al 57′ Spinazzola salta Berardi e poi rientra calciando di destro ma trova l’ottimo intervento di Pegolo che devia in calcio d’angolo!

Al 59′ la Roma sfiora il gol del vantaggio con Spinazzola che mette in mezzo un pallone insidioso che Ferrari per anticipare Dzeko per poco non mette nella propria rete e colpisce il palo!

Alla mezz’ora del secondo tempo c’è stato il gol del vantaggio del Sassuolo messo a segno dal nuovo entrato Haraslin con un gran destro da fuori area ma anche questa volta l’arbitro Maresca dopo aver consultato il VAR annulla per fuorigioco.

Video Gol Highlights di Roma Sassuolo 0-0:

Tabellino di Roma Sassuolo 0-0:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla (43′ st Jesus); Karsdorp, Pellegrini (38′ st Diawara), Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko (40′ st Mayoral). A disposizione: Lopez, Farelli, B. Peres, Calafiori, Fazio, Darboe, Milanese, C. Perez. Allenatore: Fonseca.

SASSUOLO (4-2-3-1): Pegolo; Ayhan, Marlon, Ferrari, Rogerio (37′ st Kyriakopoulos); Obiang (40′ st Bourabia), Locatelli; Berardi, Lopez (1′ st Raspadori), Boga (28′ st Haraslin); Djuricic (28′ st Traore). A disposizione: Turati, Magnanelli, Peluso, Muldur, Toljan, Oddei, Schiappacasse. Allenatore: De Zerbi.

ARBITRO: Maresca di Napoli

MARCATORI: 30′ st Haraslin (S)

NOTE:

Espulsi: Pedro (R) al 41′ pt per doppia ammonizione. Fonseca (R) per proteste a fine primo tempo.

Ammoniti: Villar, Mirante, Karsdorp (R); Lopez, Raspadori, Obiang (S).

Il Var ha annullato al 45′ pt un gol a Mkhitaryan (R) per fallo in attacco di Dzeko.

Il Var ha annullato al 30′ st un gol di Haraslin (S) per fuorigioco.

