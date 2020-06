Video Gol Highlights Roma Sampdoria 2-1 e Sintesi 24-06-2020

Video Gol e Sintesi di Roma-Sampdoria: i giallorossi vincono grazie ad una doppietta di Dzeko che ribalta il Gol doriano di Gabbiadini del primo tempo

La Roma di Paulo Fonseca riprende nel migliore dei modi il campionato di Serie A vincendo in casa contro la Sampdoria per 2 a 1 e mantenendo inalterate le distanze dal 4° posto occupato dall’Atalanta che ieri ha vinto anche lei contro la Lazio in rimonta e si trova a +6.

Per la Sampdoria di Claudio Ranieri arriva un altra sconfitta di misura e ancora 2 a 1 come contro l’Inter a San Siro 3 giorni fa. I blucerchiati rimangono in piena zona retrocessione con un solo punto di vantaggio sul terzultimo posto occupato da Lecce e Genoa.

Sintesi di Roma-Sampdoria 2-1, 27° Giornata Serie A:

Fonseca manda in campo i suoi con Dzeko punta centrale supportato da pastore, Carles Perez e Mkhitaryan sulla tre quarti. I due di centrocampo sono Veretout e Diawara.

Ranieri manda in campo i suoi con Gabbiadini unica punta e inserisce Augello, Tonelli, Depaoli ed Ekdal rispetto agli 11 titolari di San Siro contro l’Inter.

Ottimo il primo tempo giocato dalla Sampdoria che si porta subito in vantaggio con Gabbiadini che approfitta di uno svarione difensivo di Diawara.

Diawara e Ibanez infatti consegnano letteralmente il pallone a Gabbiadini che superato Mirante mette in rete per l’1 a 0.

I doriani sono stati più volte vicino al raddoppio ma il portiere della Roma Mirante è stato bravissimo a salvare il risultato in più occasioni.

La Roma prova a reagire ma a metà primo tempo c’è ancora un clamoroso errore di Diawara che sbaglia il passaggio e lascia il pallone a Jankto che colpisce il palo sfiorando il raddoppio.

Al 31′ c’è un episodio che fa molto discutere: Veretout segna un gran gol da fuori area ma Calvarese dopo aver consultato il Var annulla la rete per un fallo di mano precedente in area di Cerles Perez.

La ripresa si apre con la Roma in attacco alla ricerca del pareggio e la Sampdoria che cerca di replicare in contropiede.

Fonseca manda in campo uomini freschi mettendo Pellegrini per Pastore, Zappacosta per Bruno Peres e Under per Carles Perez.

Nella Sampdoria Ranieri sostituisce Gabbiadini e Jankto grandi protagonisti della partita con Bonazzoli e Leris.

Al 64′ arriva il pareggio della Roma con un grande assist di Lorenzo Pellegrini che alza un pallone al bacio per Dzeko che di sinistro al volo mette in rete sotto la traversa.

La Roma sfiora il gol del vantaggio con Kolarov che su calcio di punizione di sinistro colpisce il palo interno.

A 5 minuti dalla fine arriva il raddoppio della Roma ancora una volta con un gran gol di Dzeko che su lancio lungo di Zappacosta ancora al volo questa volta di destro batte Audero.

Video Gol Highlights di Roma Sampdoria 2-1 , 27° Giornata Serie A:

Tabellino di Roma Sampdoria 2-1:

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres (60′ Zappacosta), Smalling, Ibanez, Kolarov; Diawara (60′ Cristante), Veretout; Carles Perez (71′ Under); Pastore (60′ Pellegrini), Mkhitaryan (84′ Kalinic); Dzeko. A disposizione: Fazio, Fuzato, Kluivert, Mancini, Perotti, Spinazzola, Villar. Allenatore: Fonseca.

SAMPDORIA (4-5-1): Audero; Bereszynski (69′ Ramirez), Tonelli, Yoshida, Augello (80′ Murru); Thorsby, Linetty, Depaoli, Ekdal, Jankto (62′ Leris); Gabbiadini (63′ Bonazzoli). A disposizione: Askildsen, Bertolacci, Chabot, Colley, D’Amico, Falcone, La Gumina, Vieira. Allenatore: Ranieri.

ARBITRO: Calvarese.

MARCATORI: 11′ Gabbiadini (S), 64′ e 85′ Dzeko (R)

Ammoniti: Mkhitaryan (R); Jankto, Bereszynski (S).

Recupero 2’pt – 3’st.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS