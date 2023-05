Video Gol Highlights Roma – Salernitana 2-2 e Sintesi 22-05-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Salernitana 2-2, 36° Giornata Serie A: pareggio in rimonta per la squadra di Mourinho con i gol di El Shaarawy e Matic

Continua l’astinenza dalle vittorie della Roma in Campionato che non vince da oltre un mese.

L’ultima vittoria della Roma di Mourinho in Serie A risale infatti al 16 aprile scorso quando sconfisse l’Udinese 3 a 0 all’Olimpico. Dopo questa vittoria sono arrivati 4 pareggi e 2 sconfitte contro Atalanta e Inter.

I giallorossi quando mancano ormai solo 2 giornate alla fine del campionato sono al 7° posto a quota 60 punti a -6 dall’Inter che è quarta.

La Salernitana ormai salva aggancia l’Empoli al 14° posto a quota 39 punti.

Sintesi di Roma – Salernitana 2-2:

Mourinho applica un ampio turn over mandando in campo la sua Roma con il 3-4-2-1. Tra i pali c’è Rui Patricio e davanti a lui Bove, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Tahirovic e Camara al centro con Zalewski a destra ed El Shaarawy a sinistra. In attacco Belotti punta centrale supportato da Solbakken e Wijnaldum.

Paulo Sousa schiera la sua Salernitana con un 3-4-2-1 speculare ai giallorossi con Ochoa in porta ed in difesa Daniliuc, Gyomber e Pirola. A centrocampo ci sono Coulibaly e Bohinen al centro con Candreva a destra e Bradaric a sinistra. In attacco Piatek punta centrale supportato da Dia e Kastanos.

Al 6° c’è un corner per la Roma sul quale svetta di testa Smalling ma il pallone termina alto.

Al 12° la Salernitana passa subito in vantaggio con Candreva!

Verticalizzazione precisa di Coulibaly per Candreva che di collo al volo mette il pallone sotto l’incrocio!

Al 17° ancora pericolosa la Salernitana! Kastonos ci prova di sinistro dai 25 metri ma la sua conclusione viene parata da Rui Patricio.

Al 24° il tiro di Zalewski viene respinto da Belotti involontariamente, poi ci prova anche Camara ma respinge la difesa della Salernitana!

Al 31° El Shaarawy servito da Bove sulla destra prova il tiro a giro dal limite dell’area ma il pallone termina di poco a lato.

Nel finale di primo tempo la Roma segna con Ibanez su azione di calcio d’angolo ma il gol viene annullato. L’arbitro dopo aver verificato al Var annulla il gol per un tocco di mano di Belotti nel servire Ibanez.

Mourinho effettua subito 3 cambi nell’intervallo e manda in campo Llorente, Matic e Pellegrini al posto di Ibanez, Tahirovic e Solbakken.

In apertura di ripresa la Roma segna il gol del pareggio.

Calcio di punizione battuto da Pellegrini con Ochoa che respinge ed El Shaarawy è più veloce di tutti a ribattere a rete!

Al 54° la Salernitana si riporta in vantaggio.

Assist di Candreva per Piatek che prova il tiro che viene deviato da Smalling, il pallone arriva a Dia che di tacco batte Rui Patricio in uscita!

Al 66° entra Abraham al posto di Wijnaldum.

Al 74° entra anche Cristante al posto di Camara.

All’83° arriva il gol del pareggio della Roma!

Su azione di calcio d’angolo tenta la girata Zalewski ma il pallone viene ribattuto sui piedi di Abraham che serve Matic che calcia di potenza e batte Ochoa.

All’89° la Roma sfiora il gol del vantaggio con El Shaarawy che prova la conclusione di potenza ma il pallone colpisce Abraham in testa e termina fuori.

Highlights e Video Gol di Roma – Salernitana 2-2:

Tabellino di Roma – Salernitana 2-2:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Bove, Smalling, Ibanez (1’st Llorente); Zalewski, Tahirovic (1’st Matic), Camara (29’st Cristante). El Shaarawy; Wijnaldum (21’st Abraham), Solbakken (1’st Pellegrini); Belotti. A disposizione: Svilar, Boer, Mancini, Missori, Darboe, Volpato, Cherubini. Allenatore: José Mourinho.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Daniliuc, Gyomber (26’st Lovato), Pirola (32’st Trost-Ekong); Candreva (32’st Botheim), Coulibaly, Bohinen (26’st Vilhena), Bradaric; Kastanos (14’st Mazzocchi), Dia; Piatek. A disposizione: Fiorillo, Sepe, Bronn, Sambia, Crnigoj, Maggiore, Iervolino, Caviglia, Bonazzoli. Allenatore: Paulo Sousa.

Reti: 12’pt Candreva (S), 2’st El Shaarawy (R), 9’st Dia (S), 38′ st Matic (R)

Ammoniti: Gyomber (S), Ochoa (S), Daniliuc (S), Zalewski (R), Dia (S)