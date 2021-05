Video Gol Highlights Roma Manchester United 3-2 e Sintesi Europa League

Video Gol e Highlights di Roma Manchester United 3-2: vittoria meritata per la Roma all’Olimpico contro il Manchester ma il risultato non basta ed i giallorossi vengono eliminati

Ancora una partita ricca di gol e spettacolo quella di scena tra la Roma ed il Manchester United per la semifinale di ritorno di Europa League. I Red Devils forti del 6 a 2 ottenuto all’andata sono scesi in campo tranquilli e hann cercato di amministrare il risultato.

Per la Roma resta l’amara illusione del secondo tempo disastroso giocato nel match di andata a Manchester quando ha subito ben 5 gol in 45 minuti. Per il resto oggi i giallorossi sono apparsi all’altezza del Manchester e meritato la vittoria per 3 a 2 anche se inutile per il passaggio del turno.

La Finale di Europa League vedrà di fronte il Manchester United ed il Villareal il 26 maggio prossimo a Danzica.

Sintesi di Roma Manchester United 3-2:

Fonseca cambia schema e manda in campo i suoi con un 4-2-3-1 speculare al Manchester United. La Roma scende in campo con Mirante in porta e linea difensiva a 4 formata da Karsdorp a destra e Bruno Perez a sinistra con Ibanez e Smalling centrali. I due di centrocampo sono Cristante e Mancini. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Mkhitaryan, Pellegrini e Pedro.

Solskjaer schiera il suo Manchester con il solito 4-2-3-1 con De Gea in porta e difesa a 4 formata da Wan Bissaka a destra e Shaw a sinistra con Bailly e Maguire centrali. A centrocampo ci sono Fred e Van de Beek. In attacco Cavani punta centrale supportato da Pogba, Bruno Fernandes e Greenwood.

Il primo tempo è scialbo di emozioni con il Manchester forte del risultato dell’andata che pensa ad amministrare la partita.

Al 30 si infortuna Smalling e al suo posto entra Darboe.

La Roma sfiora il vantaggio al 34′ con Pellegrini ma De Gea respinge.

Al 40° il Manchester passa in vantaggio con un gran tiro di Cavani di destro in diagonale che batte Mirante.

Nella ripresa la Roma pareggio al 57° con un gol di testa di Edin Dzeko.

Passano 2 minuti e la Roma si porta in vantaggio al 60° dopo un errore difensivo di Fred che si fa rubare palla da Pellegrini il pallone arriva a Cristante che con un gran destro batte De Gea.

Al 28° il Manchester United pareggia grazia ancora a Cavani che come all’andata mette a segno la sua doppietta personale.

Stavolta Bruno Fernandes mette un cross in area e Cavani di testa batte Mirante.

Al 38° la Roma torna in vantaggio con un gol del nuovo entrato il polacco Zalewski che segna il suo primo gol al debutto.

Video Gol Highlights di Roma Manchester United 3-2:

Tabellino di Roma Manchester United 3-2:

Roma Manchester United 3-2: risultato e tabellino

Marcatori: 39′ Cavani, 57′ Dzeko, 60′ Cristante, 68′ Cavani, 84′ Zalewski

Roma (4-2-3-1): Mirante; Karsdorp, Smalling (30′ Darboe), Ibanez, Peres (69′ Santon); Mancini, Cristante; Mkhitaryan, Pellegrini, Pedro (76′ Zalewski); Dzeko (76′ Mayoral). A disp.: Farelli, Fuzato, Santon, Kumbulla, Darboe, Zalewski, Bove, Ciervo, Mayoral. All. Fonseca

Manchester United (4-2-3-1): De Gea; Wan-Bissaka (46′ Williams), Bailly, Maguire, Shaw (46′ Telles); Van De Beek, Fred; Greenwood, Bruno Fernandes (84′ Mata), Pogba (64′ Matic); Cavani (73′ Rashford). A disp.: Henderson, Grant, Telles, Lindelof, Williams, Tuanzebe, Matic, Diallo, McTominay, James, Rashford, Mata, Elanga. All. Solskjaer

Ammonizioni: 18′ Wan-Bissaka, 58′ Fred, 72′ Cavani, 72′ Karsdorp, 84′ Cristante

Migliori Bookmakers AAMS