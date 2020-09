Video Gol Highlights Roma-Juventus 2-2 e sintesi 27-09-2020

Risultato Roma-Juventus 2-2: nel giorno del 44° compleanno di Francesco Totti, giallorossi e bianconeri regalano spettacolo all’Olimpico. Alla doppietta di Jordan Veretout, risponde Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese è già a quota 3 gol in campionato.

Spettacolo ci si aspettava e spettacolo è stato: Roma e Juventus regalano una sfida bella e vivace che, alla fine, non ha vincitori. Veretout e Cristiano Ronaldo segnano una doppietta a testa e fissano il punteggio sul 2-2. Boccone forse leggermente amaro per gli uomini di Fonseca che, in superiorità numerica dal 62′ per via dell’espulsione di Rabiot, non riescono a chiudere la partita e, alla fine, si fanno rimontare da quelli di Andrea Pirlo che conquistano un punto prezioso evitando, grazie a CR7, una sconfitta che sarebbe stata comunque meritata.

Sintesi Roma-Juventus 2-2, 2^ giornata di Serie A

La prima azione degna di nota capita all’11’ ed è della Roma: Pedro, che già nei minuti precedenti aveva regalato lampi di pura classe, semina il panico tra le maglie bianconere, arrivando in area a tu per tu con Szczesny che ipnotizza lo spagnolo respingendo egregiamente la sua conclusione. 6 minuti più tardi ancora giallorossi in avanti con Spinazzola che prova l’azione personale; l’ex terzino juventino arriva alla conclusione dal vertice destro dell’area torinese, ma il suo tentativo viene respinto dalla retroguardia bianconera che è attenta e sventa la minaccia.

Al 30′ la Roma passa in vantaggio grazie a Veretout che trasforma, in maniera non proprio impeccabile, un calcio di rigore sacrosanto concesso per precedente fallo di mano di Rabiot. 2 minuti dopo la Juve va subito vicina al pareggio: Cristiano Ronaldo mette in mezzo da destra un bel traversone che trova la testa di Ramsey, il quale impatta bene non trovando per poco l’angolo basso alla sinistra di Mirante. A 3 minuti della fine del primo tempo il numero 7 bianconero dribbla praticamente tutta la difesa giallorossa, mette in mezzo una palla invitante che Pellegrini intercetta con il braccio. Di Bello si accorge del tocco irregolare del centrocampista romanista e non può far altro che decretare il tiro dagli 11 metri. Sul dischetto si presenta CR7 che spiazza Mirante e fa 1-1.

La prima frazione sembra destinata a finire in parità, ma al 45′ gli uomini di Fonseca tornano meritatamente in vantaggio grazie al secondo gol di giornata di Veretout che sigla il gol del sorpasso dopo un contropiede fantastico portato avanti da Mkhitaryan che, arrivato in area, vede l’arrivo del compagno il quale, davanti a Szczesny, non sbaglia e fa 2-1. La prima azione interessante del secondo tempo porta la firma di Pedro che da fuori area lascia partire un destro insidioso che Szczesny è costretto a mettere in angolo. Al 56′ la Juve va vicina al pareggio con Morata che serve in area Ronaldo il quale calcia di destro trovando però la pronta risposta di Mirante che, senza particolari problemi, blocca il tiro centrale del portoghese e fa ripartire l’azione. Poco dopo ci prova anche Dzeko, ma il suo rigore in movimento viene neutralizzato in presa bassa da un attento Szczesny.

Al 68′, in 10 contro 11, la Vecchia Signora pareggia: Douglas Costa serve, sulla fascia destra, l’accorrente Danilo che mette in mezzo un cross al bacio per la testa di CR7 che, saltando indisturbato tra Mancini e Bruno Peres, fa 2-2. Nei restanti 22 minuti non accade nulla di particolare. Al 93′ Di Bello fischia quindi la fine: Roma-Juventus termina 2-2.

Video Gol Highlights Roma-Juventus 2-2, 2^ giornata di Serie A

Il tabellino di Roma-Juventus 2-2, 2^ giornata di Serie A

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon (67′ Bruno Peres), Veretout, Pellegrini (70′ Diawara), Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

Allenatore: Paulo Fonseca

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Cuadrado; Ramsey (67′ Bentancur), McKennie (57′ Arthur), Rabiot, Kulusevski (84′ Frabotta); Cristiano Ronaldo, Morata (57′ Douglas Costa).

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Marco Di Bello

Marcatori: 30′ Rig. Veretout (R), 43′ Rig. Cristiano Ronaldo, 45′ Veretout (R), 68′ Cristiano Ronaldo (J)

Ammoniti: 30′ Rabiot (J), 35′ Kumbulla (R), 54′ Pellegrini (R), 85′ Frabotta (J)

Espulsi: 62′ Rabiot (J)

