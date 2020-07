Video Gol Highlights Roma Hellas Verona 3-1 e Sintesi 15-07-2020

Video Gol e Sintesi di Roma Verona 2-1: i giallorossi ottengono la terza vittoria in casa per 2 a 1 contro il Verona grazie ai gol di Veretout ed Edin Dzeko, per l’Hellas accorcia le distanze Pessina.

Dopo le vittorie contro Sampdoria e Parma arriva il terzo 2 a 1 casalingo della Roma di Fonseca che supera anche l’Hellas Verona.

Dalla ripresa del campionato per i giallorossi in casa sono arrivate 3 vittorie ed 1 pareggio.

Con questa vittoria la Roma, visto anche il concomitante pareggio del Napoli a Bologna allunga al 5° posto portando a 4 i punti di vantaggio sulle inseguitrici. La Roma ora è a 57 punti mentre Milan e Napoli inseguono appaiate a quota 53.

Il Verona invece resta al 9° posto a quota 43 punti in una zona di classifica tranquilla e già salvo.

La Roma di Fonseca dopo le 3 sconfitte consecutive contro Milan, Udinese e Napoli ribalta l’andamento e ottiene 3 vittorie di fila scaccia crisi superando l’Hellas all’Olimpico per 2 a 1 seppur con fatica.

Fonseca conferma la difesa a 3 mandando in campo i suoi con il 3-4-2-1.

La Roma passa in vantaggio grazie ad un rigore contestatissimo trasformato da Veretout.

Empereur commette fallo su Lorenzo Pellegrini prendendo il piede e non la palla.

Sul dischetto va Veretout che spiazza Silvestri mettendo il pallone a destra mentre il portiere si tuffa a sinistra. Quarto gol stagionale per il francese della Roma.

A metà primo tempo Mkhitaryan colpisce il palo con un gran sinistro su assist di Dzeko.

Nel finale di primo tempo la Roma raddoppia con Edin Dzeko. L’azione si sviluppa con cross di Spinazzola dalla sinistra che mette al centro un cross dove Edin Dzeko svetta alto di testa e mette in rete.



Ad inizio ripresa il Verona riapre subito la partita con Pessina che di tacco mette in rete su assist di Zaccagni.

Video Gol Highlights di Roma – Hellas Verona 2-1:

Tabellino di Roma Hellas Verona 2-1:

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez (90′ Villar), Kolarov; Bruno Peres (65′ Zappacosta), Veretout, Diawara (65′ Cristante), Spinazzola; Pellegrini (65′ Zaniolo), Mkhitaryan (88′ Perotti); Dzeko. A disp.: Cetin, Fuzato, Kalinic, Kluivert, Pastore, C.Perez, Under. All.: Fonseca

Hellas Verona(3-4-2-1): Silvestri; Kumbulla (19′ Dimarco), Günter, Empereur; Faraoni, Amrabat (82′ Badu), Veloso (82′ Stepinski), Lazovic; Pessina, Zaccagni (64′ Salcedo); Verre (64′ Eysseric). A disp.: Berardi, Radunovic, Lovato, Di Carmine, Rrahmani, Borini, Lucas. All.: Juric

Arbitro: Maresca

Marcatori: 10′ rig. Veretout (R), 45+4′ Dzeko (R), 46′ Pessina (V).

Ammoniti: Mancini, Zaniolo, Cristante, Villar (R), Empereur, Pessina, Eysseric (V).

