Video Gol Highlights Roma – Frosinone 2-0 e Sintesi 01-10-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Frosinone 2-0, 6° Giornata Serie A: la Roma di Mourinho ritrova la vittoria all’Olimpico e batte il Frosinone grazie ai gol di Lukaku e Lorenzo Pellegrini.

Importante vittoria per la Roma di Mourinho che batte 2 a 0 il Frosinone e oltre ai 3 punti preziosi per muovere la classifica porta a casa una vittoria che ridà morale e fiducia alla squadra.

La Roma veniva aveva preso 1 solo punto nelle 2 trasferte giocate, pareggiando a Torino 1 a 1 e perdendo contro il Genoa 4 a 1 nel turno infrasettimanale.

Con questa vittoria i giallorossi salgono all’11° posto a quota 8 punti insieme a Torino e Genoa.

Il Frosinone allenato dall’Ex Di Francesco resta fermo al 9° posto a quota 9 punti.

Sintesi di Roma – Frosinone 2-0:

Mourinho schiera la sua Roma con il 3-5-2.

Scelte obbligate in difesa visto le assenze di Llorente e Smalling per infortunio, Mourinho è costretto a retrocedere Cristante al centro della difesa affiancato da Mancini e Ndicka.

A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Bove e Pellegrini. Sulla fascia destra c’è Karsdorp e Spinazzaola a sinistra. In attacco la coppia formata da Lukaku e Dybala.

Highlights e Video Gol di Roma – Frosinone 2-0:

Tabellino di Roma – Frosinone 2-0

Roma (3-5-2): Rui Patricio 6; Mancini 6,5, Cristante 6, Ndicka 6; Karsdorp 6,5 (25′ st Kristensen 6), Bove 6,5, Paredes 6,5, Pellegrini 6,5 (40′ st Aouar sv), Spinazzola 6; Dybala 7 (46′ st Azmoun sv), Lukaku 6,5. A disp.: Boer, Svilar, Celik, Zalewski, Pagano, Pisilli, Belotti, Joao Costa, El Shaarawy. All.: Mourinho 6,5.

Frosinone (3-4-2-1): Turati 6; Monterisi 5,5, Romagnoli 6 (18′ Brescianini 6), Okoli 6; Oyono 5,5, Mazzitelli 5,5 (40′ st Bourabia sv), Barrenechea 5,5 (40′ st Ibrahimovic sv), Marchizza 6; Soulé 5,5, Baez 5,5 (16′ st Caso 5,5); Cuni 6 (16′ st Cheddira 5). A disp.: Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Lulic, Reinier, Kvernadze, Bourabia, Garritano, Bidaoui. All.: Di Francesco 6.

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 21′ Lukaku, 38′ st Pellegrini

Ammoniti: Karsdorp (R); Barrenechea, Soulé (F)