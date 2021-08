Video Gol Highlights Roma Fiorentina 3-1 e Sintesi 22-08-2021

Video Gol e Highlights di Roma Fiorentona 3-1 e Sintesi: la Roma di Mourinho inizia il nuovo campionato di Serie A nel migliore dei modi battendo all’Olimpico la Fiorentina con i gol di Mkhitaryan ed una doppietta di Veretout.

La Fiorentina dopo una buona partenza dal quarto d’ora del primo tempo rimane in 10 uomini.

Un lancio lungo di Ibanez manda Abraham dritto verso la porta e Dragowski lo stende al limite dell’area e viene espulso per fallo da ultimo uomo.

I giallorossi passano in vantaggio al 26° con Mkhitaryan servito con un ottimo assist da Abraham sul filo del fuorigioco.

Ad inizio ripresa anche la Roma resta in 10 per l’espulsione di Nicolò Zaniolo per doppia ammonizione.

I viola reagiscono e prendono coraggio giocando 10 contro 10, sfiorano il gol con Vlahovic e poi pareggiano con Milinkovic al 60°.

Ma il pareggio dura pochi minuti perchè Veretout dopo 4 minuti riporta in vantaggio la Roma e al 79′ fissa il risultato sul 3 a 1.

Sintesi di Roma Fiorentina 3-1:

Mourinho manda in campo la Roma con il 4-2-3-1 con con Rui Patricio in porta e difesa a 4 formata da Karsdorp a destra e Vina a sinistra con Mancini e Ibanez centrali. I due di centrocampo sono Cristante e Veretout. In attacco Abraham fa il suo esordio come punta centrale e dietro di lui agiscono Zaniolo, Pellegrini e Mkhitaryan.

La Fiorentina di Italiano scende in campo con il 4-3-3 con Dragowski in porta e davanti a lui Igor e Milenkovic centrali con Venuti a destra e Biraghi a sinistra.

A centrocampo c’è Erick in cabina di regia con ai lati Bonaventura e Maleh. In attacco il tridente formato da Vlahovic, Gonzalez e Callejon.

La prima occasione è per la Fiorentina che conquista un calcio d’angolo al 7° minuto.

Al 12° viene ammonito Pellegrini per un brutto fallo.

Al 16° un lungo lancio di Ibanez innesca Abraham che beffa la difesa viola in velocità e si trova a tu per tu con Dragowski che con un uscita roccambolesca al limite dell’area lo stende.

L’arbitro espelle il portiere viola per fallo da ultimo uomo, al suo posto entra Terracciano ed esce Callejon.

Al 24° la Roma sfiora il vantaggio con Veretout che lancia Karsdorp sulla destra, il suo cross in area raggiunge Pellegrini che calcio di prima intenzione ed il pallone sfiora il palo finendo di poco a lato.

Passano 2 minuti e la Roma trova il gol del vantaggio! Abraham entra in area e serve Mkhitaryan che mette in rete. Inizialmente il gol veniva annullato per fuorigioco ma poi il VAR conferma la validità.

Al 31° c’è un gran tiro di Nicolò Zaniolo dalla distanza con Terracciano che riesce a deviare in calcio d’angolo.

Nel finale di primo tempo Zaniolo viene ammonito per un fallo commesso al limite della propria area.

Ad inizio ripresa ancora Abraham prova ad andare via in velocità ma poi viene fermato da Terracciano.

Al 52′ viene espulso Zaniolo per un fallo difensivo che gli costa la seconda ammonizione.

Al 60° la Fiorentina trova il pareggio su azione da calcio d’angolo con Milinkovic che trova il tiro vincente di piatto.

Passano due minuti e la Roma sfiora il vantaggio con Abraham su colpo di testa ravvicinato.

Al 64° la Roma passa in vantaggio con Veretout che con un gran tiro di sinistro batte Terracciano!

Al 68° Mourinho manda in campo Shomurodov al posto di Abraham.

Al 79° Shomurodov serve Veretout in area con una grande verticalizzazione ed il francese da solo davanti a Terracciano mette in rete per il 3 a 1.

Video Gol Highlights di Roma Fiorentina 3-1:

Tabellino di Roma Fiorentina 3-1:

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout (87’Bove), Cristante; Zaniolo, Pellegrini (84′ Perez), Mkhitaryan (84′ El Shaarawy); Abraham(69′ Shomurodov) A disp.: Fuzato, Boer, Kumbulla, Reynolds, Calafiori, Diawara, Villa, Zalewski, Mayoral All.: Mourinho

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti (84′ Sottil), Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh (46′ Castrovilli), Pulgar, Bonaventura (74′ Benassi); Callejon (19′ Terracciano), Vlahovic, Gonzalez (84′ Saponara) A disp.: Quarta, Ranieri, Terzic, Bianco, Duncan, Kokorin, Munteanu All.: Italiano

Marcatori: 26′ Mkhitaryan (R), 60′ Milenkovic (F), 64′, 79′ Veretout (R)

Arbitro: Pairetto Assistenti: Tegoni – Rossi IV Uomo: Di Martino Var: Mazzoleni AVar: Viventi

Ammoniti: Pellegrini (R), Zaniolo (R), Bonaventura (F), Pulgar (F) Espulsi: Dragowski (F), Zaniolo (R)

