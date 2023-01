Video Gol Highlights Roma – Fiorentina 2-0 e Sintesi 15-01-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Fiorentina 2-0: la Roma batte la Fiorentina con un netto 2 a 0 grazie alla doppietta di Paulo Dybala, viola in 10 dal 24° del primo tempo per l’espulsione di Dodò.

Dopo il pareggio a San Siro contro il Milan per 2 a 2 e la vittoria in Coppa Italia di giovedì contro il Genoa la Roma continua la striscia positiva di questo 2023 e batte la Fiorentina all’Olimpico 2 a 0 grazie ad una doppietta di Paulo Dybala.

La Roma grazie a questa vittroria segue le scia delle squadre che la precedono per la zona Champions e aggancia Lazio e Atalanta al 5° posto a quota 34 punti a -3 dal 4° occupato da Juventus e Inter.

La Fiorentina di Vincenzo Italiano resta ferma a 23 punti al 9° posto insieme al Torino.

Sintesi di Roma – Fiorentina 2-0:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-4-2-1 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Kumbulla che prende il posto di Ibanez squalificato. A centrocampo ci sono Cristante e Bove al centro con Celik a destra e Zalewski a sinistra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Dybala e Pellegrini.

Italiano manda in campo la sua Fiorentina con il 4-2-3-1 con Terracciano in porta e davanti a lui Milenkovic e Igor centrali con Dodo a destra e Biraghi a sinistra. I due di centrocampo sono Amrabat e Duncan. In attacco c’è Kouamè punta centrale supportato da Bonaventura, Jovic e Ikonè.

Al 5° minut viene subito ammonito Dodò per un fallo su Zalewski.

Al 13° prova il tiro a giro proprio Zalewski ma Terracciano è bravo a non farsi sorprendere.

Al 14° viene ammonito Smalling per un fallo su Jovic.

Al 22° ci prova Amrabat con un tiro da fuori area ma Rui Patricio si fa trovare pronto.

Al 24° ancora un fallo di Dodò su Zalewski e scatta il secondo cartellino giallo ed espulsione per il difensore viola.

Italiano manda in campo Venuti al posto di Duncan.

Al 35° prova il tiro di sinistro al volo Pellegrini ma il pallone termina fuori.

Al 40° la Roma passa in vantaggio! Lancio di Celik per Abraham che di petto spalle alla porta mette il pallone per Dybala che scaraventa in rete!

Al 50° assist di Dybala per Celik che si inserisce in area e prova il tiro sul primo palo ma Terracciano risponde.

Al 61° occasione per la Roma!

Retropassaggio di Bonaventura che viene intercettato da Abraham che prova il tiro da terra in scivolata e Terracciano devia in angolo.

Sul successivo corner svetta di testa Mancini ma il pallone termina sopra la traversa.

Mourinho al 67° manda in campo Matic e Spinazzola al posto di Zalewski e Bove.

Al 74° esce anche Pellegrini e al suo posto entra Tahirovic.

All 82° la Roma trova il gol del raddoppio. Ancora Abraham dalla destra serve al centro in area Dybala che mette in rete!

All’88° Mourinho riserva la standing ovation ai due protagonisti della partita: escono Dybala e Abraham ed entrano Belotti e Solbakken che fa il suo esordio in giallorosso.

Video Gol e Highlights di Roma – Fiorentina 2-0 :

Tabellino di Roma – Fiorentina 2-0 :

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Cristante, Bove (21′ st Spinazzola), Zalewski (21′ st Matic); Pellegrini (29′ st Tahirovic), Dybala; Abraham. A disp.: Boer, Svilar, Matic, Belotti, Shomurodov, Vina, Solbakken, Camara, Spinazzola, Keramitsis, Volpato, Tahirovic, El Shaarawy. All. Mourinho

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan (29′ st Venuti), Amrabat; Ikoné (1′ st Nico Gonzalez), Bonaventura (39′ st Castrovilli), Kouamé; Jovic (1′ st Barak). A disp.: Cerofolini, Gollini, Castrovilli, Terzic, Ranieri, Gonzalez, Venuti, Amatucci, Bianco, Distefano, Krastev, Kayode, Barak. All. Italiano

Reti: 40′ pt e 37′ st Dybala

Ammoniti: Dodò, Smalling, Nico Gonzalez, Kumbulla, Bove

Espulsi: Dodò