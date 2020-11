Video Gol Highlights Roma Fiorentina 2-0 e Sintesi 01-11-2020

Video Gol e Highlights di Roma Fiorentina 2-0: la Roma di Fonseca batte la Fiorentina all’Olimpico per 2 a 0 con i gol di Spinazzola nel primo tempo e Pedro nella ripresa e sale a 11 punti in classifica.

La Roma ottiene il 5° risultato utile consecutivo e sale al 5° posto in classifica a quota 11 punti agganciando il Napoli che è stato sconfitto a sorpresa in casa dal Sassuolo e l’Inter.

La Roma di Fonseca continua la serie positiva e rimane imbattuta sul campo, l’unica sconfitta infatti è stata all’esordio contro il Verona ma a tavolino per 3 a 0.

I giallorossi ottengono la terza vittoria in campionato, la seconda casalinga dopo quella contro il Benevento.

La Fiorentina resta ferma a quota 7 punti in classifica all’11° posto insieme al Cagliari, i viola continuano a subire gol ed il loro periodo altalenante.

Sintesi di Roma – Fiorentina 2-0:

Cronaca 2° Tempo:

82′ Entra Cutrone al posto di uno spento Ribery

78′ – Terza sostituzione nella Roma: esce anche Lorenzo Pellegrini ed entra al suo posto Cristante

72′ – Doppia sostituzione per la Roma: Fonseca manda in campo Carles Perez e Bruno Peres al posto di Pedro e Karsdorp

70′ GOL ROMA! 2-0 ! Grande combinazione tra Dzeko e Mkhitaryan con l’armeno che vede Pedro in area che in corsa mette in rete per il gol del 2-0! Secondo gol con la maglia della Roma per Pedro!

59′ – Ancora occasione Roma! Pedro prova il tiro ma si oppone Lirola. L’azione continua con un ottima imbucata di Dzeko per Mkhitaryan ma Dragowski è bravissimo nell’uscita ad anticipare l’attaccante giallorosso

52′ – Tiro di Veretout dal limite dell’area che termina di poco al lato!

51′ – La Roma reclama un calcio di rigore dopo un contatto in area viola tra Caceres e Pellegrini con il centrocampista giallorosso che termina a terra ma Orsato fa cenno di proseguire

50′ – Ammonito Lirola della Fiorentina

47′ – Occasione Roma! Assist di Pedro per Edin Dzeko ma il pallone è troppo lungo e l’attaccante bosniaco non ci arriva

46′ – Nell’intervallo Iachini sostituisce Castrovilli con Pulgar

Cronaca 1° Tempo

45′- Finisce il primo tempo senza minuti di recupero! Roma Fiorentina 1-0, decide sin qui il gol di Spinazzola al 12°.

36′ – Doppia occasione per la Roma! Karsdorp entra in area e calcia di destro ma Dragowski si oppone con un grande intervento, sulla ribattuta arriva al tiro Mkhitaryan ma il portiere viola fa il miracolo e sventa il gol!

27′ – Ennesimo corner per la Roma: stavolta è Mancini a staccare di testa ma Biraghi si oppone.

22′ – Ammonizione Roma! Cartellino giallo per Dzeko che aveva fermato in maniera scorretta una ripartenza viola.

21′ – La Roma in questa fase è in pieno controllo della partita!

20′ Calcio d’angolo battuto da Pellegrini, Dzeko di testa salta più alto di tutti e centra la porta ma stavolta Dragowski è bravissimo ad opporsi deviando in angolo

17′ – Occasione Roma! Pallone perso in uscita dalla difesa della Fiorentina, recuperato da Pedro che dalla destra prova il tiro a giro con il sinistro e il pallone sfiora il palo alla destra di Dragowski

14′- Ancora occasione Roma con Spinazzola che va via sulla sinistra e serve Dzeko al centro ma il bosniaco viene anticipato in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, Dzeko colpisce il pallone con il ginocchio destro e il suo tentativo termina sul fondo

12′ – GOL ROMA! Rilancio lungo di Mirante, i centrali difensivi della Fiorentina vanno entrambi su Dzeko ma il pallone sfila verso Spinazzola che è più veloce di tutti, si porta la palla sul destro e tira in porta battendo Dragowski

2′ – Subito occasione Fiorentina! Castrovilli riceve palla al vertice dell’area di rigore carica il destro ma la palla finisce sul fondo alla sinistra di Mirante

1′ – Inizia la partita, calcio d’inizio battuto dalla Roma

Video Gol Highlights di Roma – Fiorentina Sofia 2-0:

Tabellino di Roma – Fiorentina 2-0:

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp (dal 72′ Bruno Peres), Veretout, Pellegrini (dal 79′ Cristante), Spinazzola; Pedro (dal 72′ Carles Perez), Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore: Paulo Fonseca.

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Amrabat (dall’82’ Duncan), Bonaventura (dal 57′ Vlahovic), Castrovilli (dal 46′ Pulgar), Biraghi; Ribery (dall’82’ Cutrone), Callejon (dal 67′ Kouamé). Allenatore: Giuseppe Iachini.

MARCATORE: 12′ Spinazzola, 70′ Pedro

ARBITRO: Daniele Orsato di Schio.

AMMONITI: Dzeko, Veretout , Cristante (R), Castrovilli, Lirola (F).

ESPULSO: 88′ Martinez Quarta (F)

