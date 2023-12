Video Gol Highlights Roma – Fiorentina 1-1 e Sintesi 10-12-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Fiorentina 1-1, 15° Giornata Serie A: finisce in parità all’Olimpico il posticipo della 15° Giornata, giallorossi subito in vantaggio con Lukaku vengono raggiunti sul pareggio da Martinez Quarta nel secondo tempo.

La Roma di Mourinho pareggia una partita che sembrava essersi messa sul binario giusto già al 4° minuto con il gol del vantaggio messo a segno da Lukaku.

Nel secondo tempo l’episodio chiave al 64° con l’espulsione di Zalewski per doppia ammonizione.

Passano due minuti e la Fiorentina pareggia con Martinez Quarta.

Finale di partita in sofferenza per la Roma e con l’espulsione di Lukaku all’87° per un brutto fallo che costringe i giallorossi a chiudere la partita in 9.

Dopo due vittorie consecutive la Roma viene fermata sul pareggio e aggancia il Bologna al 4° posto a 25 punti. Proprio al Dall’Ara domenica prossima ci sarà lo scontro diretto tra emiliani e giallorossi.

La Fiorentina aggancia il Napoli al 6° posto a quota 24 punti.

Sintesi di Roma – Fiorentina 1-1:

Mourinho manda in campo la Roma con il solito 3-5-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Llorente e N’dicka. A centrocampo c’è Paredes in cabina di regia affiancato da Cristante e Pellegrini. Sulla fascia destra c’è Kristensen e Zalewski a sinistra. In attacco la coppia formata da Lukaku e Dybala.

Italiano manda in campo la sua Fiorentina con il 4-2-3-1 con Terracciano in porta e davanti a lui Martinez Quarta e Ranieri centrali con Kayode a destra e Biraghi a sinistra. I due di centrocampo sono Arthur e Duncan. In attacco c’è Nzola punta centrale supportato da Kouamè, Bonaventura e Ikonè.

Al 4° minuto la Roma passa subito in vantaggio! Bella combinazione tra Dybala e Cristante con l’argentino che di esterno sinistro pennella un preciso cross per Lukaku che di testa batte Terracciano!

Al 14° grande occasione per la Roma! Dalla sinistra Zalewski salta Kayodè e mette in mezzo per Dybala che di sinistro mette a lato.

Al 17° la Fiorentina sfiora il pareggio! Bonaventura verticalizza per Nzola che a tu per tu con Rui Patricio si fa parare il tiro.

Al 20° c’è uno scontro di gioco tra Arthur e Dybala con l’argentino che rimane a terra.

PAssano 5 minuti e Dybala chiede il cambio, al suo posto entra Azmoun.

Nel finale di primo tempo c’è una ghiotta occasione per la Fiorentina! Mancini perde palla in uscita e Bonaventura va verso la porta e dopo aver saltato un avversario calcia ma il tiro è centrale e Rui Patricio para.

In apertura di ripresa dopo 5 minuti ancora un occasione per la Fiorentina!

Bonaventura serve Ikoné in profondità che prova il tiro di sinistro potente ma centrale e Rui Patricio si fa trovare pronto.

Al 60° si infortuna Azmoun e al suo posto entra El Shaarawy.

Al 64° viene espulso Zalewski per doppia ammonizione.

Kayode punta e salta l’esterno giallorosso che commette fallo e si prende il secondo giallo.

Al 66° arriva il pareggio della Fiorentina!

Bellissimo cross dalla sinistra di Kouamé al centro con Martinez Quarta che di testa batte Rui Patricio!

All’83° viene espulso Lukaku per un brutto fallo su Kouamè. Rosso diretto per l’attaccante belga e la Roma resta in 9.

Video dei Gol e Highlights di Roma – Fiorentina 1-1:

Tabellino di Roma – Fiorentina 1-1:

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini, 14 Llorente, 5 N’Dicka; 43 Kristensen, 4 Cristante, 16 Paredes, 7 Pellegrini (C) (85′ Bove), 59 Zalewski (Espulso 64′); 21 Dybala (24′ Azmoun –> 61′ El Shaarawy), Lukaku (Espulso 87′)

A disp. 63 Boer, 99 Svilar, 2 Karsdorp, 19 Celik, 37 Spinazzola, 20 Renato Sanches, 22 Aouar, 52 Bove, 60 Pagano, 61 Pisilli, 11 Belotti, 17 Azmoun, 92 El Shaarawy

All. José Mourinho

FIORENTINA (4-2-3-1): 1 Terracciano; 33 Kayode (81′ M. Lopez), 28 M. Quarta, 16 Ranieri, 3 Biraghi (C); 6 Arthur, 32 Duncan; 11 Ikoné (72′ Nico Gonzalez), 5 Bonaventura (77′ Sottil), 99 Kouamé; 18 Nzola

A disp. 40 Vannucchi, 53 Christensen, 4 Milenković, 26 Mina, 65 Parisi, 8 M. Lopez, 19 Infantino, 38 Mandragora, 70 Pierozzi, 72 Barák, 7 Sottil, 9 Beltrán, 10 Nico González, 77 Brekalo

All. Vincenzo Italiano

Arbitro: Antonio Rapuano (Rimini)

Marcatori: 5′ Lukaku, 66′ Martinez Quarta