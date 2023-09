Video Gol Highlights Roma – Empoli 7-0 e Sintesi 17-09-2023

Video Gol e Highlights di Roma – Empoli 7-0, 4° Giornata Serie A: Goleada per la Roma di Mourinho che trova la prima vittoria in questo campionato con una doppietta di Dybala e gol di Lukaku, Cristante e Mancini.

La Roma di Mourinho dopo 1 pareggio all’esordio contro la Salernitana e due sconfitte contro Verona e Milan trova la prima vittoria in questo campionato e lo fa con una goleada contro l’Empoli.

Giallorossi subito in vantaggio con Dybala al 2° minuto, raddoppio di Renato Sanches all’8° e autorete di Grassi al 35°.

Nella ripresa al 79° Cristante, all’83° Lukaku e all’86° Mancini fissano il risultato sul 7 a 0.

Sintesi di Roma – Empoli 7-0:

Al 1° minuto cross in area dalla destra per Lukaku che viene anticipato da Walukiewicz che colpisce con la mano ed è subito calcio di rigore per la Roma.

Dal dischetto va Paulo Dybala che con un tiro all’incrocio dei pali batte Berisha ed è subito 1 a 0 Roma.

All’8° minuto Kristensen dalla destra mette al centro area un cross per Renato Sanches che di testa mette in rete per il 2 a 0.

Al 35° Lukaku mette in area un pallone per l’inserimento di Cristante che viene anticipato dai difensori dell’Empoli Bereszynski e Grassi e dopo un rimpallo tra i due il pallone termina in rete per il fortunoso 3 a 0 dei giallorossi.

Al 55° arriva il poker della Roma.

Cristante dalla destra serve Dybala al limite dell’area e l’argentino dopo aver saltata un difensore dell’Empoli arriva a tu per tu con Berisha e di sinistro mette il pallone all’angolino.

Highlights e Video Gol di Roma – Empoli 7-0:

Tabellino di Roma – Empoli 7-0:

ROMA (3-5-2): 1 Rui Patricio; 23 Mancini (C), 14 Llorente, 5 Ndicka; 43 Kristensen, 20 R. Sanches (46′ Bove), 16 Paredes (75′ Pagano), 4 Cristante, 37 Spinazzola (83′ El Shaarawy); 21 Dybala (63′ Belotti), 90 Lukaku (83′ Azmoun)

A disp. 63 Boer, 99 Svilar, 2 Karsdorp, 19 Celik, 52 Bove, 60 Pagano, 61 Pisilli, 59 Zalewski, 11 Belotti, 17 Azmoun, 92 El Shaarawy

All. José Mourinho

EMPOLI (4-3-3): 99 Berisha; 19 Bereszynski, 4 Walukievwicz (46′ Ismajli), 33 Luperto (C), 3 Pezzella; 29 Maleh, 5 Grassi, 21 Fazzini (46′ Bastoni); 20 Cancellieri (60′ Baldanzi), 23 Destro (60′ Caputo), 28 Cambiaghi

A disp. 1 Perisan, 40 Stubjar, 7 Shpendi, 8 Kovalenko, 9 Caputo, 11 Gyasi, 13 Cacace, 14 Guarino, 18 Marin, 22 Ranocchia, 24 Ebuehi, 30 Bastoni, 34 Ismajli, 35 Baldanzi

All. Paolo Zanetti

Marcatori: 2′ e 55′ Dybala (Rig.), 8′ R. Sanches, 35′ Aut. Grassi, 79′ Cristante, 83′ Lukaku, 86′ Mancini