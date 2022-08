Video Gol Highlights Roma – Cremonese e Sintesi 22-08-2022

Video Gol e Highlights di Roma-Cremonese 1-0: vittoria preziosa e sofferta per i giallorossi al’esordio all’Olimpico, decide la partita un gol di Smalling al 65°.

La Roma di Mourinho vince di misura all’Olimpico contro la neo promossa Cremonese grazie ad un gol di testa di Smalling su azione di calcio d’angolo.

I giallorossi dopo aver battuto la Salernitana 1 a 0 alla 1° Giornata battono anche la Cremonese e agganciano Inter e Napoli in vetta alla classifica di Serie A a 6 punti.

Per la Cremonese di mister Alvini invece arriva la seconda sconfitta nelle prime due gare giocate in questo campionato da neo promossa. Alla prima la Cremonese era stata sconfitta all’Artemio Franchi dalla Fiorentina per 3 a 2 e oggi è arrivata la sconfitta all’Olimpico contro la Roma sempre di misura per 1 a 0.

Sintesi di Roma – Cremonese 1-0:

Brutta tegola ieri per la Roma con il grave infortunio, frattura alla tibia, del nuovo arrivato Wijnaldum e Mourinho conferma a centrocampo Pellegrini e Cristante.

I 3 in difesa davanti a Rui Patricio sono sempre Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo sulla destra c’è Karsdorp e a sinistra Spinazzola.

In attacco Abraham punta centrale supportato da Zaniolo e Dybala.

Alvini schiera la sua Cremonese con il 3-4-1-2 con Radu in porta e linea difensiva a 3 formata da Aiwu, Chiriches e Lochoshvili.

A centrocampo ci sono Ghiglione a destra e Valeri a sinistra con Ascacibar e Pickel al centro.

In attacco la coppia formata da Okereke e Dessers supportati da Zanimacchia.

Al 3° c’è la prima occasione per la Roma con un veloce contropiede sull’asse Zaniolo, Abraham Pellegrini con la conclusione di quest’ultimo che viene salvata miracolosamente da Radu.

All’8° ancora occasione Roma con Dybala che va via sulla sinistra e mette in mezzo per Abraham che però viene anticipato da Valeri.

Al 17° ci provano prima Zaniolo e poi Abraham ma Radu si fa trovare sempre pronto.

Al 29° ancora la Roma ci prova con Spinazzola e Pellegrini ma la Cremonese resiste.

Al 36° arriva il primo tiro della Cremonese: cross di Ghiglione e rovesciata di Dessers con il pallone che termina di poco a lato.

Nel finale di primo tempo Mourinho è costretto a sostituire Zaniolo per problemi alla spalla con El Shaarawy.

In apertura di ripresa c’è subito un occasione per gli ospiti su un lungo rilancio del portiere Dessers riesce a liberarsi dalla marcatura di Mancini e prova un gran sinistro al volo che colpisce la traversa.

Al 55° occasione Roma con Abraham che serve El Shaarawy che prova il tiro piazzato ma Radu riesce a deviare in corner.

Al 65° arriva il gol del vantaggio della Roma su azione di calcio d’angolo. Pellegrini batte il corner e Smalling riesce a liberarsi della marcatura e svetta di testa mettendo il pallone alle spalle di Radu.

Tabellino di Roma – Cremonese 1-0:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola (72′ Zalewski); Dybala (72′ Matic), Zaniolo (45′ El Shaarawy); Abraham. A disp.: Svilar, Boer, Bove, Afena-Gyan, Celik, Kumbulla, Shomurodov, Tripi, Vina. All. Mourinho.

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu (56′ Bianchetti), Chiriches, Lochoshvili; Ghiglione (56′ Baez), Ascacibar, Pickel, Valeri; Zanimacchia (56′ Buonaiuto); Dessers, Okereke (78′ Tsadjout). A disp.: Saro, Sarr, Vasquez, Ciofani, Di Carmine, Sernicola, Acella, Quagliata, Ndiaye, Milanese. All. Alvini.

Marcatori: 65′ Smalling

ARBITRO: Massimi

AMMONITI: Aiwu, Zanimacchia, Bianchetti