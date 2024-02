Video Gol Highlights Roma – Cagliari e Sintesi 05-02-2024

Video Gol e Highlights di Roma – Cagliari 4-0, 23° Giornata di Serie A: i giallorossi calano il Poker all’Olimpico con i gol di Pellegrini, doppietta di Dybala e Huijsen.

Daniele De Rossi fa 3 su 3 sulla panchina della Roma e ottiene la terza vittoria di fila battendo all’Olimpico il Cagliari dell’ex Claudio Ranieri.

I giallorossi vanno subito in vantaggio al 1° minuto su azione di calcio d’angolo con Lorenzo Pellegrini. Al 22° arriva il raddoppio di Dybala. In apertura di ripresa ancora Dybala su calcio di rigore fissa il risultato su 3 a 0. Nel finale arriva il primo gol in Serie A per il giovanissimo difensore Huijsen classe 2005.

La Roma con queste 3 vittorie sale al 5° posto in classifica a quota 38 punti a -1 dall’Atalanta che è quarta con 39.

Il Cagliari resta fermo a 18 punti insieme a Verona e Empoli al quartultimo posto a -1 da Udinese e Sassuolo che ne hanno 19.

Sintesi di Roma – Cagliari 4-0:

La Roma passa subito in vantaggio al 2° minuto su calcio d’angolo battuta da Dybala, Paredes prolunga di testa e Pellegrini mette in rete da due passi.

All’8° la Roma sfiora il raddoppio. Cross dalla sinistra di Angelino per Cristante che al volo colpisce il palo!

Al 14° cross di Karsdorp dalla destra e tiro al volo di El Shaarawy che termina fuori.

Al 18° prova ancora El Shaarawy il tiro dal limite dell’area ma Scuffet para.

Al 23° arriva il raddoppio della Roma su un azione bellissima iniziata da Dybala che lancia Cristante che serve sulla sinistra El Shaarawy, il faraone mette in mezzo per Pellegrini che scarica al centro con Lukaku che fa velo all’accorrente Dybala che di sinistro mette in rete!

Al 37° la Roma prova lo schema su calcio d’angolo con Angelino che passa a Pellegrini che scarica su Dybala, l’argentino prova il tiro a giro ma il pallone termina di poco a lato!

Al 41° viene annullato il 3° gol della Roma messo a segno da Lukaku. Il Var segnala posizione di fuorigioco dell’attaccante belga!

Al 43° il Cagliari sfiora il gol! Lapadula viene servito in profondità e prova la conclusione ma Rui Patricio riesce a respingere.

Al 44° viene prima assegnato e poi tolto un rigore al Cagliari. C’è un fallo di Llorente su Petagna in scivolata e Mercenaro assegna il penalty. Poi dal Var Abisso chiama Mercenaro alla review e viene annullato il rigore per un fallo precedente dello stesso Petagna su Llorente.

In apertura di ripresa c’è il calcio di rigore per la Roma per fallo di Petagna in area su colpo di testa di Cristante.

Sul dischetto va Dybala che di sinistro spiazza il portiere del Cagliari Scuffet e mette in rete.

Al 55° De Rossi opta per 3 cambi: escono El Shaarawy, Llorente e Pellegrini ed entrano Zalewski, Huijsen e Bove.

Al 58° esce Angelino ed entra Kristensen.

Al 59° la Roma segna il 4° gol su azione di calcio d’angolo battuto da Paredes Huijsen salta di testa e mette in rete!

Highlights e Video Gol di Roma – Cagliari 4-0:

Tabellino di Roma – Cagliari 4-0:

ROMA: Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente (55′ Huijesn), Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini (55′ Bove); Dybala (73′ Baldanzi), Lukaku, El Shaarawy (55′ Zalewski).

All.: De Rossi.

CAGLIARI: Scuffet; Zappa, Obert, Dossena (62′ Luvumbo), Mina (67′ Wieteska), Azzi (62′ Viola); Nandez (77’ Di Pardo), Prati (62′ Gaetano), Makoumbou; Lapadula, Petagna.

All. Claudio Ranieri

ARBITRO: Marcenaro.

Marcatori: 1’Pellegrini, 22′ e 50’ (rig) Dybala, 58’Huijsen

Assist: 1’ Dybala, 22’ Pellegrini, 58’ Paredes

Ammonizioni: Nandez, Paredes