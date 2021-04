Video Gol Highlights Roma Atalanta 1-1 e Sintesi 22-04-2021

Video Gol e Highlights di Roma Atalanta e Sintesi: bergamaschi in vantaggio nel primo tempo con Malinovskyi, giallorossi che agguantano il pareggio a 15 minuti dalla fine con Cristante

La Roma di Fonseca non riesce ad invertire la tendenza in campionato e ottiene solo un pareggio in casa contro l’Atalanta di Gasperini.

I giallorossi nelle ultime 6 giornate di campionato hanno raccolto solo 5 punti frutto di 1 vittoria e due pareggi mentre sono stati sconfitti da Parma, Napoli e Torino.

La Roma resta al 7° posto in classifica a -10 dal 4° posto occupato dalla Juventus.

L’Atalanta di Gasperini dopo 5 vittorie consecutive interrompe la serie positiva con un pareggio.

Punto comunque prezioso per i bergamaschi che agganciano la Juventus al 3° posto in classifica a quota 65 punti e si portano ad un solo punto di distacco dal Milan che è secondo.

Si prevede una grande bagarre nelle ultime 6 giornate di campionato nella corsa alla Champions League.

Sintesi di Roma Atalanta 1-1:

Fonseca manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-2-1 con Pau Lopez in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Cristante e Ibanez.

A centrocampo ci sono Veretour e Villar con Karsdorp a destra e Calafiori a sinistra. In attacco Dzeko punta centrale supportato da Mkhitaryan e Pellegrini.

Gasperini manda in campo la sua Atalanta con un 3-4-2-1 speculare con Gollini in porta e difesa a 3 formata da Palomino, Romero e Djimsiti. A centrocampo ci sono De Roon e Freuler con Maehle sulla fascia destra e Gosens a sinistra. In attacco Zapata punta centrale supportato da Malinovskyi e Ilicic.

La partita non ha tradito le aspettative ed è stata ricca di occasioni e spettacolo.

I bergamaschi nel primo tempo sono stati padroni del campo e hanno chiuso meritatamente in vantaggio la prima frazione grazie al gol di Malinovskyi che ha messo in rete dopo una bella azione partita sull’asse Zapata-Gosens.

L’Atalanta ha avuto diverse occasioni per raddoppiare e chiudere la partita ma Pau Lopez è stato molto bravo a salvare il risultato.

Nella ripresa ancora l’Atalanta sfiora il gol del raddoppio con il nuovo entrato Muriel.

A cambiare l’andamento dell’incontro è stata l’espulsione per doppia ammonizione di Gosens con gli orobici che restano in 10 uomini dal 69° minuto.

La Roma trova il pareggio al 75° con un tiro dalla distanza di Bryan Cristante che trova l’angolino basso alla destra di Gollini che prova a parare ma il pallone gli passa sotto il braccio e termina in rete.

Nel finale di partita viene espulso anche il difensore della Roma Ibanez per doppia ammonizione.

Video Gol Highlights di Roma Atalanta 1-1:

Tabellino di Roma Atalanta 1-1:

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Villar (76′ Perez), Calafiori (46′ Bruno Peres); Pellegrini, Mkhitaryan (85′ Mayoral); Dzeko.

A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Santon, Bruno Peres, Jesus, Reynolds, Pastore, Darboe, Ciervo, Perez, Mayoral. All: Paulo Fonseca.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Palomino, Romero, Djimsiti; Maehle, de Roon, Freuler, Gosens; Malinovskyi (59′ Muriel); Ilicic (59′ Pasalic), Zapata (73′ Toloi).

A disp.: Sportiello, Rossi, Caldara, Toloi, Sutalo, Ruggeri, Kovalenko, Miranchuk, Pasalic, Pessina, Muriel, Lammers. All: Gian Piero Gasperini.

Marcatori: 26′ Malinovskyi, 75′ Cristante

Ammonizioni: 31′ Calafiori, 47′ Villar, 52′ Gosens

Espulsioni: 69′ Gosens

