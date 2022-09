Video Gol Highlights Roma – Atalanta 0-1 e Sintesi 18-09-2022

Video Gol e Highlights di Roma – Atalanta 0-1: la Roma di Mourinho viene sconfitta all’Olimpico dell’Atalanta di Gasperini che balza al comando in classifica in attesa del big match Milan-Napoli di stasera.

L’Atlantico di Gasperini esce vittoriosa contro la Roma di Mourinho all’Olimpico grazie al gol decisivo di Scalvini al 35°del primo tempo.

Espulso Mourinho in apertura di ripresa per vibranti proteste per un presunto fallo di rigore di Okoli su Zaniolo.

Sintesi di Roma – Atalanta 0-1:

Mourinho manda in campo la sua Roma con il solito 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta linea difensiva formata da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo ci sono Cristante e Pellegrini al centro con Spinazzola a sinistra e Celik a destra. In attacco Abraham punta centrale supportato da Zaniolo e Dybala.

Gasperini manda in campo l’Atalanta con un 3-4-2-1 speculare alla Roma con Toloi in porta ed in difesa Toloi, Demiral e Scalvini. A centrocampo ci sono De Roon e Koopmeiners al centro con Hateboer a destra e Maehle a sinista. In attacco Hojlund punta centrale supportato da Pasalic ed Ederson.

Al 1° minuto calcio d’angolo per la Roma e colpo di testa di Smalling che termina alto sopra la traversa.

Al 4° c’è uno scontro fortuito tra Musso e Demiral con il portiere che ha avuto la peggio ed è costretto a chiedere il cambio. Al suo posto entra Sportiello.

I primi 20 minuti sono di studio tra le due squadre e non ci sono occasioni da gol.

Al 31° Ibanez prova il tiro dalla distanza ma Sportiello para facilmente.

Al 35° l’Atalanta passa in vantaggio con un bel tiro rasoterra di Scalvini da fuori area che batte Rui Patricio!

Al 40° c’è una ghiotta occasione per la Roma con Abraham che si infila tra le linee difensive bergamasche ma a tu per tu con Sportiello sbaglia clamorosamente la conclusione a rete!

Nel finale di primo tempo c’è un altra ghiotta occasione sprecata da Abraham! Il suo tiro finisce addosso a Sportiello!

Nell’intervallo Gasperini effettua due sostituzioni: entrano Okoli e Muriel al posto di Hojlund e dell’autore del gol Scalvini.

Al 46° viene ammonito Toloi.

Al 54° cartellino giallo per Hateboer.

Al 56° Mourinho viene espulso per le sue vibrate proteste per un presunto rigore non concesso alla Roma!

Al 60° la Roma rischia un clamoroso autogol e per poco non finisce sotto di 2 gol!

Al 66° nella Roma entra Belotti al posto di Matic.

Al 67° c’è un occasione per la Roma con il colpo di testa di Matic che termina alto.

Al 68° occasione per l’Atalanta con Muriel il cui tiro dalla sinistra termina fuori!

Al 73° clamorosa doppia occasione per la Roma! Prima ci prova Abraham ma Sportiello respinge, poi calcia Zaniolo che sfiora l’incrocio dei pali!

Gasperini manda in campo Lookman al posto di Pasalic.

Al 79° nella Roma entra Shomurodov al posto di Abraham che oggi ha sprecato diverse occasioni.

Nel finale entra anche Zalewski al posto di Mancini per una Roma a trazione anteriore alla ricerca del pareggio.

All’88° ancora una ghiotta occasione per la Roma! Zaniolo con una grande giocata serve Celik che mette in area un ottimo pallone per Shomurodov che di testa non trova la porta!

Tabellino di Roma – Atalanta 0-1:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini (42’ st Zalewski), Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic (22’ st Belotti), Spinazzola; Pellegrini, Zaniolo; Abraham (34’ st Shomurodov)

Allenatore: Mourinho

ATALANTA (3-4-2-1): Musso (8’ pt Sportiello); Toloi, Demiral, Scalvini (1’ st Okoli); Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Maehle; Ederson (43’ st Malinovskyi), Pasalic (29’ st Lookman); Hojlund (1’ st Muriel)

Allenatore: Gasperini

ARBITRO: Chiffi di Padova

MARCATORE: 35’ pt Scalvini

Ammoniti: Maehle, Toloi, Hateboer, Demiral, De Roon, Koopmeiners, Malinovskyi