Video gol highlights Rio Ave-Milan 10-11 dcr (2-2 dts): sintesi 01-10-2020

Il video gol highlights, il risultato e la sintesi di Rio Ave-Milan 10-11dcr (2-2 dts), 3° turno preliminare Europa League: una gara che si era messa bene grazie a Saelemaekers diventa un inferno a causa dei gol di Geraldes e, ad inizio primo tempo supplementare, di Gelson Dala, entrambi subentrati. Al 121°, però, Borevkovic la fa grossa e tocca con la mano in piena area: Calhanoglu segna. Ai rigori è un delirio e i rossoneri, tre volte vicini all’eliminazione, passa grazie a Donnarumma, che respinge il 24° tiro. Il Milan va ai gironi di Europa League: i rossoneri sono in terza fascia nei sorteggi in programma domani.

La sintesi di Rio Ave-Milan 10-11 dcr (2-2 dts), 3° turno preliminare Europa League

Come previsto, i portoghesi sono ostici e pratici, ben poco spettacolari, e l’obiettivo dichiarato è quello di far giocare male l’avversario provando poi a fare bottino pieno.

Ne esce un primo tempo bruttissimo in cui il Milan non riesce a giocare come vorrebbe e deve affidarsi ai calci piazzati per rendersi pericoloso, ma i tentativi di Hernandez e Calhanoglu sono altamente imprecisi.

Il Rio Ave trae giovamento e prende fiducia: la sua trappola funziona e, pur non tirando mai in porta se non al 41° con Carlos Mané (tiro non irresistibile parato facilmente da Donnarumma), prosegue per tutto il tempo a limitarsi a impedire di giocare agli avversari. La prima frazione finisce senza recupero.

Al rientro in campo c’è Diaz al posto di un Castillejo piuttosto spento e la differenza si nota quando l’ex Real Madrid accelera portando scompiglio tra gli avversari e guadagnandosi un corner. Il tiro dalla bandierina viene spazzato via male e giunge a Saelemaekers, che, appostato al limite dell’area, scocca un potente rasoterra che finisce in rete. Siamo al 51°.

La partita è ora in mano ai rossoneri, ma i portoghesi reggono e limitano i danni senza però creare pericoli. La chance migliore per raddoppiare è sul piede di Calhanoglu al 70°: la sua bella punizione dal limite, deviata, termina fuori di pochissimo.

Dal possibile 0-2 al pareggio il passo è breve è al 72°, al culmine di una rapida e improvvisa azione partita dal portiere Kieszek, Piazon fugge sulla sinistra e scarica all’indietro per Geraldes, che fulmina Donnarumma con un micidiale destro che termina sotto la traversa.

Il Milan non demorde e cerca di riportarsi in avanti sfiorando il gol forse decisivo all’84° con un tiro di controbalzo di Calhanoglu che, grazie ad una nuova deviazione, finisce fuori di un nonnulla e all’87° con un traversone di Bennacer dalla sinistra sul quale nessuno riesce ad arrivare. Gli ultimi assalti non vanno a segno e si deve ricorrere ai supplementari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

Proprio in apertura di extratime Gelson Dala trova il clamoroso 2-1: l’angolano, entrato in chiusura di tempi regolamentari, riceve palla e, grazie ad un rimpallo su Kessié che gli fa riavere la sfera che stava passando ad un compagno, entra in area e incrocia perfettamente battendo ancora Donnarumma.

La reazione rossonera è veemente, ma inefficace. L’unico vero pericolo è un calcio piazzato di Bennacer deviato in corner da Kieszek proprio a fine parziale.

Nel secondo tempo i rossoneri sfiorano il gol nel finale con un bolide di Hernandez respinto da Kieszek, ma il loro impegno è premiato all’ultimo secondo: un pallone messo in mezzo viene toccato da Borevkovic con la mano e per Manzano è rigore e secondo cartellino giallo. Calhanoglu dal dischetto è precisissimo e, momentaneamente, salva il Milan dall’eliminazione. Si va, dunque, ai rigori.

CALCI DI RIGORE

La sessione di rigori è infernale. Dopo i primi tiri, tutti andati a segno, si va ad oltranza e il Milan è ad un passo dall’eliminazione quando Colombo calcia alto l’ottavo penalty, ma Monte manda sul palo il tiro decisivo. Devono tirare anche i due portieri, entrambi imprecisi, per poi ricominciare.

Si riparte da chi ha tirato i primi rigori e sbagliano i primi due, ma poi segna ancora Kjaer. Alla fine il 24° rigore è quello buono: Donnarumma respinge la conclusione di Aderlan.

Rio Ave (4-2-3-1): Kieszek; Pinto, Borevkovic, Santos, Nelson Monte; Tarantini (75′ Jambor); Filipe Augusto; Piazon, Diego Lopes (66′ Geraldes), Carlos Mané (109′ Gabrielzinho); Moreira (86′ Gelson Dala). Allenatore: Mario Silva

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Kessié (106′ Tonali), Bennacer; Castillejo (46′ Diaz), Çalhanoglu, Saelemaekers (95′ Colombo); Maldini (67′ Leao). Allenatore: Pioli

Arbitro: Manzano (SPA)

Marcatori: 51′ Saelemaekers, 72′ Geraldes, 91′ Gelson Dala e 122′ rig. Calhanoglu

Ammoniti: Borevkovic, Moreira, Santos, Hernandez, Filipe Augusto, Tarantini, Leao e Kjaer

Espulsi: 121′ Borevkovic

©RIPRODUZIONE RISERVATA

