Video Gol Highlights Repubblica Ceca-Turchia 1-2: sintesi 26-06-2024

Il Risultato di Repubblica Ceca-Turchia 1-2, 3° giornata Gruppo F: botte da orbi, due espulsi, tensione alle stelle e vittoria finale dei turchi contro una squadra che per oltre settanta minuti ha giocato in dieci. La Turchia chiude al 2° posto con 6 punti, gli stessi del Portogallo primo per lo scontro diretto a favore, e accede agli ottavi di finale, mentre la Repubblica Ceca raggranella un misero punto, termina ultima e torna a casa.

La partita si sblocca nella ripresa grazie a Calhanoglu, Soucek pareggia e fa sperare i suoi, ma Tosun chiude il discorso in pieno recupero.

La Sintesi di Repubblica Ceca-Turchia 1-2

Non è un gol o una grande occasione a far accendere la partita, ma una doppia ammonizione, quella di Barak: già finito sul taccuino dell’arbitro per un brutto fallo all’11°, il “fiorentino” concede il bis al 20° e deve lasciare i suoi in dieci.

La Turchia cerca di approfittare della superiorità numerica, ma difetta in precisione e i cechi restano in piedi provando anche a far qualcosa in avanti sfiorando, in chiusura di tempo, il gol con David Jurasek, che calcia centralmente da buona posizione agevolando Gunok.

In mezzo a queste due fasi, un’altra particolarmente tesa che coinvolge anche i componenti le panchine; Schick, diffidato, si becca un giallo evitabile. Tre minuti di recupero e il primo tempo si conclude.

Al minuto 51° una complessa e rocambolesca azione manda la Turchia in vantaggio: Yildiz prova due volte a battere a rete in area, trovando prima Stanek e poi un avversario, ma poi il pallone arriva a Yuksek e da questi a Calhanoglu, pronto al bel diagonale vincente che apre le marcature.

La Repubblica Ceca riordina le idee e a metà ripresa, dopo un’occasione per Chory sventata da una schiena turca, pareggia con un rocambolesco gol di Soucek: Chory, andando a saltare su un pallone a campanile, sembra caricare Gunok, il quale manca la presa e apre la porta Soucek pronto a battere a rete da due passi.

Calhanoglu protesta vivacemente e viene ammonito incorrendo così nella squalifica, mentre il VAR conferma la validità del gol.

Tesissima la seconda metà del tempo, priva di vere e proprie occasioni e grondante di cartellini gialli. La situazione si sblocca soltanto al 94° con una ripartenza turca che culmina con il passaggio di Kokcu per Tosun, che segna con un sinistro angolato dopo abile finta. Non accade altro a parte qualche altro cartellino di cui uno rosso per Chory.

Highlights e Video Gol di Repubblica Ceca-Turchia 1-2

Il Tabellino di Repubblica Ceca-Turchia 1-2

Repubblica Ceca (3-4-1-2): Stanek (55′ Kovar); Holes, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Provod (75′ Lingr), D. Jurasek (81′ M. Jurasek); Barak; Chytil (55′ Kuchta), Hlozek (55′ Chory). CT: Hasek

Turchia (4-2-3-1): Gunok; Muldur, Akaydin, Demiral, Kadioglu; Yuksek (63′ Yokuslu), Ozcan; Guler (75′ Tosun), Calhanoglu (85′ Kokcu), Yildiz (75′ Akturkoglu); Yilmaz. CT: Montella

Marcatori: 51′ Calhanoglu, 66′ Soucek e 94′ Tosun

Arbitro: Kovacs

Ammoniti: Barak, Ozcan, Schick (in panchina, salta la prossima partita), Yildiz, Yuksek, Gunok, Cakir (in panchina, salta la prossima), Calhanoglu (salta la prossima), Muldur, Jaros, Cerv, Akaydin (salta la prossima), Krejci, Ayhan, Kokcu, Soucek e Guler

Espulsi: 20′ Barak e 98° Chory

