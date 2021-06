Video Gol Highlights Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1: Sintesi Europei 22-6-2021

Video Gol e Highlights Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1, 3° Giornata Gruppo D Europei 22-6-2021: la rete di Sterling regala il primo posto agli inglesi, cechi qualificati agli ottavi di finale come terza in classifica

L’Inghilterra batte la Repubblica Ceca al Wembley Stadium di Londra nella terza ed ultima giornata del Gruppo D della fase a gironi degli Europei.

Gli inglesi si qualificano agli ottavi di finale come primi in classifica con sette punti, ma è una sconfitta indolore per i cechi, che giocheranno la fase finale ad eliminazione diretta grazie al ripescaggio tra le migliori quattro terze della competizione.

Sintesi di Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1

E’ una partita molto divertente nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Entrambe le squadre vogliono ragionare, sono propositive con il possesso palla, ma anche molto reattive a centrocampo e capaci di ribaltare l’azione.

Dopo aver colpito un clamoroso palo, al 12′ minuto gli inglesi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Sterling, su assist perfetto di Grealish.

I cechi provano a reagire, ma si sbilanciano molto e permettono agli inglesi di ripartire in contropiede con Kane, che trova un super Vaclik, mentre Pickford è assolutamente decisivo nel salvare il risultato su Holes, diversamente Soucek è impreciso.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo molto noioso, con poche emozioni e, di fatto, senza grandi occasioni per tutta la frazione di gioco tra due squadre che combattono su ogni palla, senza riuscire a raggirare le difese avversarie.

E’ molto evidente che il risultato che arriva dall’altra partita influenzi e non poco l’andamento dell’intero secondo tempo, in cui non si tira praticamente mai in porta tranne nel finale, quando al 86′ minuto viene annullato il raddoppio di Henderson per posizione di fuorigioco.

Highlights e Video Gol di Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1:

Tabellino di Repubblica Ceca-Inghilterra 0-1

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Vaclik; Coufal, Celustka, Kalas, Boril; Soucek, Holes; Masopust (64’ Hlozek), Darida (Karl), Jankto (46’ Sevcik); Schick (76’ Pekhart).

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones (79’ Mings), Maguire, Shaw; Rice (46’ Henderson), Phillips; Saka (84’ Sancho), Grealish (68’ Bellingham), Sterling (67’ Rashford); Kane.

Gol: 12’ Sterling.

Note – Ammoniti: Boril.

