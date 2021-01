Video Gol Highlights Reggiana-Cittadella 0-2: Sintesi 9-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Reggiana-Cittadella 0-2, Recupero 5° Giornata Serie B: la sblocca Proia, palo di Vita, raddoppia Ogunseye, espulso Zamparo

Colpaccio del Cittadella, che batte la Reggiana al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel recupero della quinta giornata di Serie B.

I veneti tornano alla vittoria dopo due partite, rilanciandosi in classifica e portandosi al terzo posto, mentre gli emiliani perdono la quarta partita consecutiva, la quinta nelle ultime sei partite.

La sintesi di Reggiana-Cittadella 0-2

E’ sin da subito una partita a senso unico a partire dal primo tempo, visto che gli ospiti prendono in mano il possesso palla e approfittano della passività dei padroni di casa, che non pressano e difendono in maniera contratta dietro la linea della palla.

Al 9′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Proia al termine di una bellissima azione di Tavernelli e Gargiulo, lesto a rubare palla a Gatti.

I padroni di casa non riescono a reagire, visto che il solo Muratore ci prova senza fortuna, mentre gli ospiti provano ad approfittare del momento attaccando a testa bassa a rendendosi pericolosi con Proia e Martinelli, mentre Vita viene fermato dal palo.

Non cambia il copione del match anche nel secondo tempo, visto che gli ospiti dominano in lungo ed in largo, mentre i padroni di casa soffrono tantissimo gli avversari.

Il più pericoloso è sempre Proia, ma si fa vedere lì davanti anche Gargiulo, prima del meritato gol del raddoppio di Ogunseye al 65′ minuto, che ribadisce in rete dopo la parata del porteire alla conclusione dello sfortunato Vita.

Al 67′ minuti i padroni di casa devono assistere al cartellino rosso rifilato a Zamparo per doppia ammonizione, che li lascia in inferiorità numerica ed in balia degli avversari.

Nel finale gli ospiti preferiscono gestire il risultato e le forze, non lesinando comunque ad impensierire il portiere avversario con Tavernelli e Benedetti.

Video Gol Highlights di Reggiana-Cittadella 0-2

Il tabellino di Reggiana-Cittadella 0-2

REGGIANA (3-4-1-2): Cerofolini; Gyamfi, Gatti (57′ Voltan), Martinelli; Libutti, Varone, Muratore (73′ Pezzella), Kirwan (73′ Marchi); Radrezza (79′ Zampano); Lunetta (79′ Cambiaghi), Zamparo. A disposizione: Voltolini, Venturi, Rossi,. Allenatore: Alvini

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli (68′ Frare), Perticone (86′ Camigliano), Adorni, Donnarumma (77′ Benedetti); Proia, Iori, Gargiulo (77′ Branca); Vita; Tavernelli (86′ Rosafio), Ogunseye. A disposizione: Maniero, Pavan, Awua, Grillo, D’Urso, Tsadjout. Allenatore: Venturato

Arbitro: Fourneau di Roma1

Reti: 9′ Proia, 65′ Ogunseye

Ammoniti: Ghiringhelli, Martinelli, Gargiulo, Adorni, Zamparo, Proia

Espulso: 66′ Zamparo

©RIPRODUZIONE RISERVATA

